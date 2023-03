Τραγωδία στα Τέμπη: Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τα τρένα

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η άποψη του Άδωνι Γεωργιάδη σύμφωνα με την οποία «ο Κώστας Καραμανλής δεν μπορούσε να μιλήσει για ζήτημα ασφαλείας στα τρένα, επειδή μετά κανείς δεν θα ταξίδευε με αυτά». Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης, έκανε λόγο για «σοκαριστική και κυνική παραδοχή» ενώ το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την παρέμβαση Μητσοτάκη για την «κυνική» όπως την χαρακτήρισε ομολογία του υπουργού Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Blue Sky, ο κ. Γεωργιάδης κλήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα του κ. Καραμανλή, στην ολομέλεια της Βουλής. «Είσαι ο υπουργός Μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις «ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλειας τα τρένα»; Αν το πεις αυτό, δεν θα μπει αύριο άνθρωπος στα τρένα», απάντησε αρχικά ο υπουργός Ανάπτυξης. «Είναι πιθανόν ο υπουργός να σκέφτηκε “αν εγώ ως υπουργός Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφαλείας τα τρένα, αύριο τα τρένα δεν θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμανλής θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές με τη ΝΔ, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις κομμάτων, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Οι υπουργοί που ήταν στο Μάτι δεν κατέβηκαν στις εκλογές; Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να θέσει αυτό το ερώτημα». Δείτε το απόσπασμα στο 12:40 του βίντεο ΣΥΡΙΖΑ: Σοκαριστική και κυνική παραδοχή Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «σοκαριστική και κυνική παραδοχή», σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Άδωνι Γεωργιάδη. «Την αφήνουμε στην κρίση των πολιτών, της Δικαιοσύνης και του κ. Μητσοτάκη που θα έπρεπε ήδη να τον έχει αποπέμψει», συμπλήρωσε η Κουμουνδούρου στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: «Δέκα ημέρες πριν την τραγωδία ο κ. Καραμανλής εγκαλούσε τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή γιατί ζητούσε απαντήσεις για θέματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, κάνοντας λόγο για “ντροπή που θέτετε θέματα ασφαλείας”. Σήμερα, με 57 ανθρώπους νεκρούς από το δυστύχημα στα Τέμπη, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε πως “αν έλεγε ο Καραμανλής ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στα τρένα, δεν θα έμπαινε κανείς”. Εν μέσω πένθους για την εθνική τραγωδία, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν θα χαρακτηρίσει την σοκαριστική και κυνική παραδοχή του κ. Γεωργιάδη. Την αφήνουμε στην κρίση των πολιτών, της Δικαιοσύνης και του κ. Μητσοτάκη που θα έπρεπε ήδη να τον έχει αποπέμψει». ΠΑΣΟΚ: Να παρέμβει ο Μητσοτάκης Σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει: «Με τον πλέον κυνικό τρόπο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδης, μας αποκάλυψε ότι εν γνώσει του ο κ. Καραμανλής έλεγε ψέματα στη Βουλή και τους πολίτες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων οκτώ μέρες πριν το τραγικό δυστύχημα. Με άλλα λόγια, διαβεβαίωνε ψευδώς τους Έλληνες πολίτες πως είναι ασφαλές να ταξιδεύουν με το τρένο ενώ ήξερε τις εγκληματικές καθυστερήσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιοίκησης και την υποστελέχωση των σταθμών του ΟΣΕ. Μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι αν αποκάλυπτε την αλήθεια ο Υπουργός «δεν θα έμπαινε άνθρωπος στο τρένο». Αυτή η παραδοχή μετά από 57 συνανθρώπους μας που μπήκαν στο τρένο και έχασαν τη ζωή τους, αγγίζει τα όρια της ύβρεως. Αλήθεια ο «ανεύθυνος άρχων» Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταλογίσει κάποια ευθύνη στον κ. Γεωργιάδη για τη δήλωση του αυτή;» Ειδήσεις σήμερα: Δημόσια «συγγνώμη» σε απολυμένο εργαζόμενο ζήτησε ο Έλον Μασκ Εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές στο συλλαλητήριο στην Αθήνα για την τραγωδία των Τεμπών Άνδρας έδεσε τα χέρια του στο τιμόνι με χειροπέδες και αυτοκτόνησε πέφτοντας στον Θερμαϊκό

