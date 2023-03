Τραγωδία στα Τέμπη: Ποια μέτρα ανακοινώνει ο Γεραπετρίτης

Μια εβδομάδα μετά την τραγωδία στα Τέμπη και η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει απαντήσεις για όσα έγιναν και δεν έγιναν εκείνο το μοιραίο βράδυ, αλλά και να επαναλειτουργήσουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Αυτή θα είναι και η στόχευση της σημερινής συνέντευξης Τύπου του υπουργού Επικρατείας και Υποδομών Γιώργου Γεραπετρίτη (11:00), ο οποίος θα αναφερθεί σε όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει το βράδυ της περασμένης Τρίτης, θα τοποθετηθεί για την υλοποίηση της επίμαχης σύμβασης 717 αναφορικά με την τηλεδιοίκησης και τη φωτοσήμανση, ενώ θα ανακοινώσει και ορισμένες άμεσες παρεμβάσεις, μέχρι να λειτουργήσει πλήρως η τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος του δικτύου. Ο κ. Γεραπετρίτης χθες επιθεώρησε τον σταθμό τηλεδιοίκησης στη Θεσσαλονίκη, ενώ μετά την επιστροφή του είχε σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών και για περίπου δύο ώρες με συνεργάτες του και τους υφυπουργούς, ενώ μετά τις 18:30 βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για να προετοιμαστεί ενόψει της σημερινής συνέντευξης Τύπου με συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη. Ως προς τις άμεσες παρεμβάσεις, στο τραπέζι της συζήτησης έπεσαν όλες τις προηγούμενες μέρες δύο ενδεχόμενα: η διακοπή των δρομολογίων του ΟΣΕ σε ένα μέρος της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη για τουλάχιστον 2 εβδομάδες ή η μείωση των δρομολογίων, με παράλληλη αύξηση των δρομολογίων των ΚΤΕΛ που έχει ήδη δρομολογηθεί. Ένα ακόμα μέτρο για τα τρένα είναι ενδεχομένως η μείωση της ταχύτητας των συρμών, ενώ προς την ενίσχυση των ασφαλιστικών δικλείδων «ψυχολογικά» κρίσιμη θεωρείται η διπλή βάρδια σταθμαρχών, αλλά και η επαναφορά ενός κέντρου ελέγχου κίνησης που υπήρχε και παλαιότερα. Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης φέρεται να επεξεργάζεται και ένα σώμα εσωτερικού ελέγχου στον ΟΣΕ. Ευρύτερα, η κυβέρνηση μελετά επικαιροποιημένα πρωτόκολλα για την επιβίβαση εν γενεί στα μέσα μεταφοράς, ενώ προτεραιότητα είναι η ονομαστικοποίηση όλων των εισιτηρίων. Ακόμα, αναμένεται και τεχνική βοήθεια από την Ευρώπη, κάτι που θα συζητήσει σήμερα σε επαφές που θα έχει με τον απεσταλμένο της Κομισιόν κ. Σμιτ και τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων κ. Ντόπελμπαουερ o κ. Γεραπετρίτης, κατόπιν της επικοινωνίας του πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Κομισιόν κ. Φον Ντερ Λάιεν. Όλα τα παραπάνω μέτρα, βεβαίως, είναι στην πραγματικότητα προσωρινά μέχρι την εγκατάσταση του συστήματος τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης σε όλο το μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, με στόχο αυτό να έχει ολοκληρωθεί, χωρίς άλλες παρατάσεις από την ανάδοχο εταιρία, ως το τέλος του καλοκαιριού. Το Υπουργικό και οι δημοσκοπήσεις Οι εξελίξεις ως προς τη διαχείριση της τραγωδίας στα Τέμπη θα τεθούν επί τάπητος και στο υπουργικό συμβούλιο που θα συνεδρίαση την Πέμπτη με αυτό ως μοναδικό θέμα. Αναπόδραστα, σε αυτό θα ανοίξει και μια κουβέντα μεταξύ των υπουργών για τις επόμενες ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ δεν θα γίνει συζήτηση για τον κατώτατο μισθό. Ως προς τον καθορισμό του, εκκρεμεί η απόφαση αν θα γίνει ένα υπουργικό της επόμενες μέρες ή αν η απόφαση του κ. Χατζηδάκη θα υπογραφεί δια περιφοράς από τους άλλους υπουργούς για να τεθεί σε ισχύ από 1η Απριλίου, με κυβερνητικά στελέχη να εκτιμούν ότι η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε ένα εύλογο διάστημα πριν το τέλος του μήνα, ιδανικά ως και τις 15 Μαρτίου, ώστε να έχουν χρόνο τα λογιστήρια να κάνουν τις αναγκαίες προσαρμογές. Από εκεί και πέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου περιμένουν τα πρώτα στοιχεία από τις δημοσκοπήσεις που ξεκίνησαν να τρέχουν αυτές τις μέρες. Τα πρώτα, κυλιόμενα στοιχεία δείχνουν μια υποχώρηση της ΝΔ, η οποία είναι αξιοσημείωτη μετά την τραγωδία, αλλά διαρκώς μεταβαλλόμενη μέρα με την ημέρα, ενώ άλλες βασικές ενδείξεις είναι η ενίσχυση της δεξαμενής των αναποφάσιστων (κυρίως από ψηφοφόρους της ΝΔ), αλλά και σχηματισμών στα άκρα του πολιτικού συστήματος. Κανείς, βεβαίως, δεν σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα από τα πρώτα δείγματα, τα οποία μπορεί να αλλάξουν το επόμενο διάστημα, ανάλογα και με την εξέλιξη της δημόσιας συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, τηρεί στάση αναμονής ως προς τις εκλογές, αν και όλοι οι παροικούντες το Μέγαρο Μαξίμου σχεδόν προεξοφλούν τη μετάθεση της διεξαγωγής τους για τον Μάιο. Ειδήσεις σήμερα: Χρήστος Νικολαΐδης κατά Κανάκη: Τηλεαρτίστα, έγινες εκατομμυριούχος ως διασκεδαστής Survivor All Star: Ο Ασημακόπουλος συμπλήρωσε το καρέ του τάκου – Δείτε βίντεο Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ – Τι ισχύει για σχολεία, φαρμακεία

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )