Υπουργείο Εξωτερικών: Σύσταση για την αποφυγή ταξιδιών σε Μάλι και Μπουρκίνα Φάσο Η κατάσταση στις δύο χώρες της Δυτικής Αφρικής παραμένει τεταμένη, λόγω της δράσης τζιχαντιστών Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια σε Μάλι και Μπουρκίνα Φάσο, απηύθυνε το υπουργείο Εξωτερικών. «Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στο Μάλι και στη Μπουρκίνα Φάσο, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφύγουν τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια στις δύο αυτές χώρες», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών, «συνιστάται, στους Έλληνες πολίτες, που βρίσκονται ήδη εκεί, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις -ιδιαίτερα μετά τη δύση του ηλίου- και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας». Σημειώνεται πως η χώρα μας δεν διαθέτει διπλωματικές/προξενικές Αρχές στις προαναφερθείσεις χώρες. Αρμόδια Αρχή είναι η πρεσβεία στο Ντακάρ (Σενεγάλη). Η κατάσταση στις δύο χώρες της Δυτικής Αφρικής είναι τεταμένη, με τους τζιχαντιστές να πραγματοποιούν τυφλές επιθέσεις κατά αμάχων. Σε μια από αυτές, στις 26 Φεβρουαρίου, περίπου 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Παρτιαγκά, κοινότητα στο ανατολικό τμήμα της Μπουρκίνα Φάσο. Την ίδια μέρα, δύο υπάλληλοι της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού έπεσαν θύματα απαγωγής στο Μάλι, όπως ανακοίνωσε η αποστολή της ΔΕΕΣ στην αφρικανική χώρα. Ειδήσεις σήμερα: Απεργία σήμερα για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τραγωδία στα Τέμπη: Ποια μέτρα ανακοινώνει ο Γεραπετρίτης Αυστραλία: Βουλευτής έκανε πρόταση γάμου από το βήμα του κοινοβουλίου BEST OF NETWORK 08.03.2023, 09:40 08.03.2023, 08:37 08.03.2023, 08:13 07.03.2023, 19:39 07.03.2023, 23:03 07.03.2023, 17:00

