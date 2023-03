Χατζηδάκης για Τέμπη: Δεν μπορούν να μείνουν σκιές – Πρέπει να υπάρξει τιμωρία των υπευθύνων

Την ανάγκη να υπάρξει κάθαρση σε όλα τα επίπεδα και παραδοχή των ευθυνών όλων, χωρίς υποσημειώσεις στην τραγωδία στα Τέμπη υπογράμμισε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Δεν μπορούν να μείνουν σκιές, πρέπει όλα να διερευνηθούν τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι πρέπει να υπάρξει τιμωρία των υπευθύνων όποιοι και αν είναι. Δεν πρέπει να διστάσουμε στο να γίνουν απολύσεις ανέφερε χαρακτηριστικά. Επεσήμανε ότι ο κόσμος απαιτεί να μην υπάρχουν διαστρεβλώσεις, να μην κάνουμε την τραγωδία χειρότερη με μύθους που θα συσκοτίσουν την κατάσταση. Αναφερόμενος στην περίοδο που ήταν αρμόδιος για τον ΟΣΕ υπενθύμισε ότι τον Σεπτέμβριο του 2008 έγιναν τα εγκαίνια στο κομμάτι Θεσσαλονίκη -Λάρισα με ηλεκτροκίνηση και τηλεδιοίκηση. Επεσήμανε ότι το 2012 η τηλεδιοίκηση σε μεγάλο μέρος της είχε καταστραφεί γιατί γίνονταν βανδαλισμοί και η κυβέρνηση απευθύνθηκε στην Κομισιόν, και μετά από διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκε να το χρηματοδοτήσει ξανά τον Ιούνιο του 2013. Επεσήμανε ότι επί Μιχάλη Χρυσοχοΐδη υπογράφηκε η σύμβαση 717 για αναβάθμιση, η οποία όμως μετά παρέμεινε στον αέρα. «Το 2018 έκανα ερώτηση στον κ. Σπίρτζη για την τηλεδιοίκηση, ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι το 2019 θα είχε γίνει αναβάθμιση, ωστόσο δεν έγινε», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης. Ειδήσεις σήμερα: Νέα ηχητικά ντοκουμέντα για την τραγωδία στα Τέμπη: «Βασίλη, τι έγινε; Πρέπει να έγινε τράκα» Σύγκρουση τρένων: To πόρισμα της ΕΔΕ στο Νοσοκομείο Βόλου για την αναρρωτική στον επιθεωρητή του ΟΣΕ Πόλεμος στην Ουκρανία: Η αποκτήνωση Ρώσων στρατιωτών που δολοφονούν εν ψυχρώ Ουκρανό αιχμάλωτο

