Ανδρέας Ξανθός: Στα Τέμπη αποδείχθηκε πάλι η αξία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας σε συνθήκες κρίσης

Ανδρέας Ξανθός: Στα Τέμπι αποδείχθηκε πάλι η αξία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας σε συνθήκες κρίσης Παρέμβασή του τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής που συζητούσε το νομοσχέδιο του Υπ.Υγείας για το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων και τις Μεταμοσχεύσεις Στη παρέμβασή του στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής που συζητούσε το νομοσχέδιο του Υπ.Υγείας για το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων και τις Μεταμοσχεύσεις, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτής Ρεθύμνου Ανδρέας Ξανθός τόνισε για τις χθεσινές κινητοποιήσεις: "Χθες ζήσαμε, με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη, τη συγκλονιστική αφύπνιση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως νέων, σε όλη χώρα. Η οδύνη μετατρέπεται σε δημοκρατική έκρηξη και είναι καθολική και οργισμένη η απαίτηση της κοινωνίας για δικαιοσύνη, ζωή, ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Όποιος αγνοήσει, υποτιμήσει, ή, πολύ περισσότερο, λοιδωρήσει αυτό το ξέσπασμα, είναι χαμένος. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται να αγνοεί το κοινωνικό κλίμα και επιμένει σε μια προκλητική τακτική συμψηφισμών και συγκάλυψης ευθυνών". Επίσης ο Α. Ξανθός αναφέρθηκε στην ανταπόκριση του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, των νοσοκομείων της Λάρισας και του προσωπικού τους, στην αποτελεσματική υγειονομική διαχείριση αυτού του τραγικού δυστυχήματος και στην αντιμετώπιση των τραυματιών. Όπως και στην πανδημία, έτσι και τώρα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά η αξία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας σε συνθήκες κρίσης και μαζικής καταστροφής. Καταρρίπτοντας πλήρως τις αφέλειες ή τις εμμονές των απανταχού νεοφιλελεύθερων για τη δήθεν υπεροχή του ιδιωτικού τομέα.

