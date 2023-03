Ανδρουλάκης: Το δυστύχημα στα Τέμπη ανέδειξε την αδυναμία της Πολιτείας να προστατεύσει τους πολίτες Για αποτυχία του επιτελικού κράτους μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε ότι η χώρα χρειάζεται προοδευτική πολιτική εναλλακτική Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη τήρησαν τα μέλη του προεδρείου των Σοσιαλιστών του ευρωκοινοβουλίου, κατά τη σημερινή έναρξη της συνεδρίασής τους στην Αθήνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που προσκάλεσε την ηγεσία των σοσιαλιστών και δημοκρατών στο ευρωκοινοβούλιο να έλθει στη χώρα μας για να ανοίξουν μαζί το κεφάλαιο της κοινωνικής πολιτικής ξεκίνησε άλλωστε την εισαγωγική του παρέμβαση με ειδική αναφορά στην ανείπωτη τραγωδία. «Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ανέδειξε την αδυναμία της πολιτείας να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες καθώς και την αποτυχία του επιτελικού κράτους όπως ονομάζει ο Πρωθυπουργός τον τρόπο διοίκησης της χώρας», είπε επιγραμματικά ο αρχηγός και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ο οποίος συνέχισε τονίζοντας ότι «η Ελλάδα έχει ανάγκη από μία προοδευτική πολιτική εναλλακτική, που θα δώσει προοπτική στη νέα γενιά για μία κοινωνικά δίκαιη οικονομική ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον τους θεσμούς και τη δημοκρατία». Οι εργασίες των ευρωσοσιαλιστών ξεκίνησαν συγκεκριμένα με μία συζήτηση για τη δίκαιη μετάβαση και την ενεργειακή φτώχεια. Έμφαση έδωσαν δε, στα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας που «θα αποκλιμακώσουν το κόστος ζωής που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των πολύ υψηλών ενοικίων» καθώς και στην ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους πιο ευάλωτους. Νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης και οι προσκεκλημένοι του επισκέφτηκαν τη Μέλισσα, ένα κέντρο το οποίο βοηθάει άμεσα και αποτελεσματικά γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες να ενσωματωθούν αλλά και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους. Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Ποινική δίωξη κατά του επιθεωρητή και των δύο σταθμαρχών Ούτε συζήτηση για εκλογές στο υπουργικό συμβούλιο – Αποκλείεται να γίνουν πριν το Πάσχα Ευδοκία Τσαγκλή: «Έδωσα όλη μου τη δύναμη για να βγω από τα φλεγόμενα σίδερα» BEST OF NETWORK 09.03.2023, 12:30 09.03.2023, 16:51 09.03.2023, 10:00 09.03.2023, 13:45 09.03.2023, 16:01 09.03.2023, 10:35

