Γεραπετρίτης: Ασφυκτικές πιέσεις για γρηγορότερη παράδοση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης

Φως στην αλληλουχία των συστημάτων που θα καταστήσουν ασφαλή τον ελληνικό σιδηρόδρομο έριξε χθες ο υπουργός Επικρατείας, κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου είναι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Τους χειρισμούς σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, επιβεβαιώνουν και οι ενέργειες του ίδιου του Πρωθυπουργού που όπως δήλωσε χθες ο κ. Γεραπετρίτης ήδη επικοινώνησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο της Alstom Γαλλίας. «Η επικοινωνία που έκανε ο Πρωθυπουργός είχε να κάνει ακριβώς με το γεγονός της άσκησης πίεσης σε πολύ αυστηρό τόνο για να έρθουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα έργα εκ μέρους του αναδόχου. Οτιδήποτε κερδίζεται σε χρόνο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κρίσιμο και λειτουργικά αλλά και για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης στην ελληνική κοινωνία» δήλωσε χθες ο υπουργός που έχει αναλάβει και το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετά την παραίτηση του κ. Κώστα Καραμανλή. Όπως είπε, θα υπάρξει μία επέκταση της σύμβασης για μερικούς μήνες για την ολοκλήρωση των έργων καθώς υπήρξαν πραγματικές δυσκολίες, από την κρίση του κοροναϊού και μεγάλο ζήτημα με τις προμήθειες βασικών υλικών που είχαν να κάνουν ιδίως με το χαλκό και τα αναλώσιμα και την προμήθεια αναγκαίου υλικού. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαία η σχετικά μικρή επέκταση με ορίζοντα παράδοσης από την Άνοιξη του 2023 στο Σεπτέμβριο. Οι τρύπες της σηματοδότησης Ο κ. Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε ότι στον βασικό άξονα της χώρας Αθήνα –Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι στη σηματοδότηση, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτό αφορά το σημείο του τραγικού συμβάντος στο Πλατύ-Λάρισα αλλά και το Οινόη-Τιθορέα. Πρόκειται για τα δύο τμήματα του δικτύου που είναι υπό κατασκευή το σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του σιδηροδρόμου. Εφόσον τα έργα αυτά ολοκληρωθούν το επόμενο βήμα θα είναι η εγκατάσταση του ECTS (σύστημα προστασίας των συρμών) και στο τελευταίο στάδιο θα είναι η τηλεδιοίκηση. Οι δικλείδες ασφαλείας Αναφερόμενος στο ιστορικό του εκσυγχρονισμού του δικτύου είπε ότι η σύμβαση που υπογράφτηκε τέλος του 2014 (σύμβαση 717) θα επέτρεπε την καθολική αναβάθμιση των υποδομών σε επίπεδο ηλεκτρονικό, με δύο τρόπους. Με τη σηματοδότηση σε όλο το φάσμα του δικτύου και με την καθολική λειτουργία της τηλεδιοίκησης. Με την σηματοδότηση θα τοποθετούνταν φανάρια παντού σε όλο το δίκτυο και με την τηλεδιοίκηση θα είχαμε σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση από το κεντρικό συντονιστικό όργανο της πορείας των αμαξοστοιχιών και θα υπήρχαν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που θα απότρεπαν το ανθρώπινο λάθος. «Πάντοτε θα υπάρχει ένας χειριστής στο τέλος της ημέρας άνθρωπος, αλλά σκοπός είναι να περιορίζεται η δυνατότητα του ενός ανθρώπου ή των περισσοτέρων να κάνουν το σφάλμα». Οι λειτουργίες αυτές, θα συμπληρώνονται με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων, τα οποία θα επιτρέπουν η κάθε αμαξοστοιχία να διασυνδέεται, να αλληλεπιδρά με τη γραμμή και με το συντονιστικό κέντρο, έτσι ώστε αυτόματα να μπορεί να χαράσσεται η διαδρομή κι εφόσον γίνεται ένα λάθος, να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση κατά την οποία έχει παραδοθεί ήδη περίπου το 70% της σύμβασης του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Η κυβέρνηση εκτίμησε χθες ότι εντός του έτους θα έχει παραδοθεί και το υπόλοιπο τμήμα της φωτοσήμανσης, με την τηλεειδοποίηση και με τα αναγκαία συστήματα αλληλεπίδρασης της αμαξοστοιχίας, όπως είναι τα συστήματα ελέγχου ταχύτητας και αυτόματης πέδησης στα τρένα. «Δεν πρόκειται να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας» σημείωσε χθες ο υπουργός, λέγοντας ότι τέτοιου τύπου συστήματα υψηλής τεχνολογικής λειτουργίας σε σιδηροδρόμους δεν εφαρμόζοντα παντού. «Τα συστήματα ERTS, δηλαδή τα σημεία αλληλεπίδρασης τρένου και σταθμού και το καθολικό κέντρο τηλεειδοποίησης, εφαρμόζεται σε πολύ λίγες χώρες στην Ευρώπη. Τρεις μόνο χώρες έχουν τέτοιου τύπου πλήρη συστήματα. «Εμείς θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα τα λειτουργήσουν και βεβαίως είναι προφανές ότι λειτουργούσε το σύστημα αυτό για πολλές δεκαετίες χωρίς ευτυχώς να έχουμε τέτοιου τύπου συμβάντα». Τόνισε μάλιστα ότι με τα συστήματα αυτά περιορίζουμε σημαντικά τον κίνδυνο να γίνει κάτι χωρίς όμως να τον μηδενίζουμε σε απόλυτο βαθμό. Τι παρέλαβε η κυβέρνηση από την 717 Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η σύμβαση για τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση αφορά 52 σταθμούς στη χώρα και 3 κέντρα τηλεδιοίκησης. Το 2017 που σταμάτησε το έργο, είχε υπάρξει πρωτόκολλο για την παραλαβή της σηματοδότησης και της τηλεδιοίκησης σε 17 από τους 52 σταθμούς. Όπως τόνισε, χρειάστηκε να ξηλωθεί το 15%, του έργου που κατασκευάστηκε γιατί δεν υπήρχε η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Για το λόγο αυτό, λειτουργικό έμεινε περίπου το 18% από τα παραδοτέα της προηγούμενης περιόδου. Σήμερα έχει παραδοθεί 1 κέντρο τηλεδιοίκησης, απομένουν 2 και έχουν παραδοθεί 36 συνολικά από τους 52 σταθμούς. Παραδέχτηκε όμως ότι υπήρξε καθυστέρηση μεταξύ 2019 και 2021 για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης που θα άνοιγε το δρόμο για την υλοποίηση της σύμβασης 717. 