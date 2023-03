Γκάλοπ Marc: Έχασε 2,9 μονάδες η ΝΔ μετά τα Τέμπη – Δεν πήρε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ – Στο 4,6% η διαφορά Η δημοσκόπηση μεταδόθηκε στον Ant1 – Στο 29,6% η ΝΔ – Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 25% – Στο 9,7% το ΠΑΣΟΚ – Ενισχύεται το ΚΚΕ με 5,6% – Πόσο ανεβαίνουν Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 Προβάδισμα 4,6 μονάδων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1. Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα παραμένει πρώτο με 29,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 25%. Στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 9,7%, και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,6%, η Ελληνική Λύση με 3,9% και το ΜέΡΑ25 με 3,5%. Στο όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή βρίσκεται το «Εθνικό Κόμμα Έλληνες». Η δημοσκόπηση της Marc είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μετά τη φονική σύγκρουση στα Τέμπη και όπως προκύπτει από τα ευρήματα, η ΝΔ χάνει 2,9 μονάδες στην πρόθεση ψήφου καθώς τον Φεβρουάριο ήταν στο 32,5%. Στα αξιοσημείωτα είναι όμως και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει δημοσκοπικά οφέλη από την τραγωδία στα Τέμπη (ήταν στο 25,1% τον Φεβρουάριο). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός καθώς το 38,9% έχει θετική γνώμη γι΄αυτόν έναντι 28,5% που εξασφαλίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Στις αρνητικές γνώμες ο πρωθυπουργός είναι στο 60,3% έναντι 70,9% που έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 12,4 μονάδες έναντι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης λαμβάνει ποσοστό 34,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 22,1% και στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Νίκος Ανρουλάκης με 6,6%. Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 86% εκφράζουν μεγάλη ανησυχία για το δυστύχημα στα Τέμπη, ενώ μόλις το 12,1% θεωρεί ότι οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον μοιραίο σταθμάρχη. Το 87% απαντά ότι υπάρχουν και αλοού ευθύνες. Τέλος, για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη: Το 45,2% υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνουν οι εκλογές στις 9 Απριλίου και το 46,4% υποδεικνύει τον Μάιο. Ειδήσεις σήμερα: «Δυστυχώς δεν θα ζήσει», λέει ο ιδρυτής του Αττικού Πάρκου για το τιγράκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο «Ντρέπομαι που είμαι ζωντανή» ξεσπάει 19χρονη που γλίτωσε από το βαγόνι-εστιατόριο στα Τέμπη Ποινική δίωξη κατά του επιθεωρητή και δύο σταθμαρχών για την τραγωδία στα Τέμπη BEST OF NETWORK 09.03.2023, 18:12 09.03.2023, 18:09 09.03.2023, 10:00 09.03.2023, 13:45 09.03.2023, 17:23 09.03.2023, 17:47

