Η τοποθέτηση Ρουσόπουλου για υποψηφιότητα Καραμανλή και οι αντιδράσεις Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Θόδωρος Ρουσόπουλος όταν ρωτήθηκε σχετικά παρέπεμψε στη δική του στάση το 2009 που δεν είχε κατέβει στις εκλογές Ευρεία συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας -και όχι μόνο- συνεχίζει ως φαίνεται να προκαλεί η τοποθέτηση του Θόδωρου Ρουσόπουλου για το αν θα πρέπει να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, που παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Θόδωρος Ρουσόπουλος όταν ρωτήθηκε σχετικά παρέπεμψε στη δική του στάση- το 2009 και ενώ εξελισσόταν η διερεύνηση της υπόθεσης του Βατοπεδίου, στην οποία ήταν εμπλεκόμενος, αποφάσισε να ενημερώσει τον τότε πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή ότι δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί στις λίστες με τους υποψήφιους βουλευτές. Ο κ. Ρουσόπουλος υποστήριξε χαρακτηριστικά μιλώντας σε ΣΚΑΙ και Open για το θέμα σχετικά με την υποψηφιότητα του παραιτηθέντα υπουργού ότι: «Δεν θα του πω εγώ, τι θα κάνει. Ο κόσμος είναι πάντοτε υπέρτατος κριτής. Θα σας πω ότι το 2008, όταν εγώ κατηγορήθηκα αδίκως για μια αθλιότητα, το οποίο με αθώωσε το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, 30 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή το 2010, αλλά και η Δικαιοσύνη. Εγώ είπα το 2009 στον Καραμανλή ότι δεν θα κατέβω υποψήφιος. Ήξερα ότι και να ήθελα να κατέβω υποψήφιος, θα ήταν μια κατάσταση που δεν θα μπορούσα να την παλέψω. Υπάρχουν στιγμές στην πολιτική που κραυγάζεις και δεν σε ακούει κανένας και στιγμές που ψιθυρίζεις και σε ακούνε όλοι. Όσα δίκαια και να έχεις δεν πρόκειται να σου αναγνωριστεί κανένα δίκαιο. Ας υποθέσουμε ότι τα είχε κάνει τέλεια ο κ. Καραμανλής. Τα φώτα έχουν στραφεί πάνω σε ένα πρόσωπο και σε μια κυβέρνηση. Και όχι αδίκως στην κυβέρνηση ή σε κάποιο πρόσωπο με την έννοια ότι έχει την τελική ευθύνη». Πηγή ωστόσο από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή έσπευσε να διευκρινίσει στη συνέχεια ότι οι δηλώσεις του Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου, που αφορούν τον τέως υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, δεν ήταν σε γνώση του και εκφράζουν τον κ. Ρουσόπουλο προσωπικώς. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι η πηγή από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού κινήθηκε έτσι για να μην δώσει τροφή σε σενάρια ότι ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ προτρέπει τον Κώστα Αχ. Καραμανλή και ξάδερφό του να μην διεκδικήσει την επανεκλογή του με το ψηφοδέλτιο της «γαλάζιας» παράταξης στις Σέρρες. Στην πηγή από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού απάντησε με νέα δήλωσή του ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, αργά χθες το βράδυ: «Παρότι απολύτως παράδοξη και περίεργη η πληροφορία που θέλει το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να διευκρινίζει ότι οι πολιτικές μου θέσεις είναι προσωπικές, είμαι υποχρεωμένος να σημειώσω το αυτονόητο: Οι απόψεις μου δεν τελούν υπό την έγκριση τρίτων. Ούτε θα μπορούσε να γίνει ποτέ αυτό». Και ο Γιώργος Κουμουτσάκος, σε χθεσινή συνέντευξή του στο One, όταν ρωτήθηκε σχετικώς με την υποψηφιότητα του Κ. Αχ. Καραμανλή υποστήριξε ότι δεν είναι εκείνος που θα του υποδείξει τι θα κάνει. Ειδήσεις σήμερα: Νέα Ιωνία: Επτά εντάλματα σύλληψης για τη δολοφονία του 39χρονουΚ. Καραμανλής: Η δήλωση Ρουσόπουλου για την υποψηφιότητα του Κ. Αχ. Καραμανλή εκφράζει μόνον τον ίδιo Το Ιράν έστειλε μυστικά στη Ρωσία 100 εκατ. σφαίρες και 300 χιλιάδες βλήματα πυροβολικού BEST OF NETWORK 08.03.2023, 19:04 09.03.2023, 07:00 08.03.2023, 18:07 08.03.2023, 12:42 08.03.2023, 12:40 08.03.2023, 18:15

