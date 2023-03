Κομισιόν: Πολυάριθμες συναντήσεις των ειδικών για τα τρένα με Αρχές και φορείς στην Αθήνα

Οι συναντήσεις της αντιπροσωπείας των Ευρωπαίων ειδικών που βρέθηκαν στην Αθήνα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και την επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ολοκληρώθηκαν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ανταλμπέρ Γιανζ απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες. Ο κ. Γιανζ σημείωσε συγκεκριμένα ότι «οι συναντήσεις με την αντιπροσωπεία μας στην Αθήνα, ολοκληρώθηκαν. Υπήρξαν πολυάριθμες συναντήσεις με τις Αρχές καθώς και με φορείς στον τομέα των σιδηροδρόμων», ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα υποδομών και μεταφορών Γιώργο Γεραπετρίτη. «Προς το παρόν αυτό που μπορώ να πω γι’ αυτή την επίσκεψη είναι ότι επέτρεψε να προσδιοριστούν και να συζητηθούν οι τομείς στους οποίους η ελληνική κυβέρνηση αναζητεί την υποστήριξη της Επιτροπής. Τώρα θα δούμε τα συμπεράσματα της επίσκεψης όταν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με αυτή την ομάδα και σε αυτό το σημείο μπορεί να μπορούμε να μπούμε σε επιπλέον λεπτομέρειες» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ότι διαδηλωτές χθες κατηγόρησαν και την τρόικα για το δυστύχημα, η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής Ντάνα Σπίναντ αναφέρθηκε στο δικαίωμα στη διαμαρτυρία σημειώνοντας ότι το τραγικό γεγονός προκάλεσε μεγάλο πένθος στην Ελλάδα και είναι κατανοητό να εκφράζεται απογοήτευση. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος για οικονομικά θέματα, Βέρλε Νατς, απάντησε ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων μεταρρύθμισης, η Ελλάδα δεσμεύθηκε να μεταρρυθμίσει τον τομέα μεταφορών και να ευθυγραμμίσει την οργάνωση των υποτομέων με κοινοτικές οδηγίες. Συμπλήρωσε ότι η αναδιοργάνωση αφορούσε το διαχωρισμό ιδιοκτησίας, διαχείρισης και συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου από τη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών που ιδιωτικοποιήθηκαν, Επίσης, ανέφερε ότι αυτό είναι σύμφωνο με κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για όλα τα κράτη μέλη. «Άρα η ιδιωτικοποίηση και το δυστύχημα είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέματα» τόνισε η κ. Νατς. Σημείωσε παράλληλα ότι ο κρατικός ΟΣΕ έχει τη διαχείριση των υποδομών και η ιδιωτική Hellenic Train χρησιμοποιεί αυτές τις υποδομές. Τέλος, επανέλαβε ότι τα ελλείμματα των υποδομών και της διαχείρισής τους είχαν εντοπισθεί και η ελληνική κυβέρνηση στόχευε να τα αντιμετωπίσει και στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. - – ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα: «Δυστυχώς δεν θα ζήσει», λέει ο ιδρυτής του Αττικού Πάρκου για το τιγράκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο «Ντρέπομαι που είμαι ζωντανή» ξεσπάει 19χρονη που γλίτωσε από το βαγόνι-εστιατόριο στα Τέμπη Ποινική δίωξη κατά του επιθεωρητή και δύο σταθμαρχών για την τραγωδία στα Τέμπη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )