Κουτσούμπας για Τέμπη: Αρνητική η εμπειρία από τις εξεταστικές επιτροπές της Βουλής – Δεν αποδίδουν ευθύνες Ενθαρρυντικές οι αντιδράσεις των νέων και οι διαμαρτυρίες τους ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ Ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ για την εγκατάλειψη των σιδηροδρόμων που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών απέδωσε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας απόψε στην ΕΡΤ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε συγκεκριμένα ότι ήταν εγκληματική η κατάτμηση του ΟΣΕ που έγινε το 2016 και η παραχώρησή του το επόμενο έτος στην ιταλική εταιρεία. «Η Νέα Δημοκρατία προχώρησε την ιδιωτικοποίηση και το τελειωτικό χτύπημα ήρθε με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για την απελευθέρωση της των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών που ψήφισαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ» σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο ΓΓ του ΚΚΕ ανέφερε ότι το κόμμα του δεν ζητά την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής στην Βουλή γιατί όπως εξήγησε η εμπειρία έχει δείξει ότι η σύσταση αυτών των επιτροπών στο κοινοβούλιο δεν οδηγεί στην απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη ενώ δήλωσε ότι δεν τον εκπλήσσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο. «Πέντε χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβερνούσε με τον Πάνο Καμμένο. Τι διαφορά έχει;» αναρωτήθηκε ο κ. Κουτσούμπας και υποστήριξε ότι μετά τις εκλογές είναι πολύ πιθανό τα αστικά κόμματα να προχωρήσουν στη συγκρότηση κυβέρνησης ειδικού σκοπού ή κυβέρνησης συνεργασίας. Αυτά τα κόμματα κινούνται στην ίδια ράγα της ΕΕ που οδηγεί σε τραγωδίες σημείωσε ο ΓΓ του ΚΚΕ.Ειδήσεις σήμερα: «Δυστυχώς δεν θα ζήσει», λέει ο ιδρυτής του Αττικού Πάρκου για το τιγράκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο «Ντρέπομαι που είμαι ζωντανή» ξεσπάει 19χρονη που γλίτωσε από το βαγόνι-εστιατόριο στα Τέμπη Ποινική δίωξη κατά του επιθεωρητή και δύο σταθμαρχών για την τραγωδία στα Τέμπη BEST OF NETWORK 09.03.2023, 18:12 09.03.2023, 13:16 09.03.2023, 10:00 09.03.2023, 13:45 09.03.2023, 20:38 09.03.2023, 17:47

