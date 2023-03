Κυριάκος Μητσοτάκης – Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Ανακοινώνει μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων

Με την επικαιρότητα πρακτικά μονοθεματική και στραμμένη γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα στις 11:00 το υπουργικό συμβούλιο με αυτό ως αποκλειστικό θέμα συζήτησης. Υπό άλλες συνθήκες, το εν λόγω υπουργικό μπορεί να είχε και πανηγυρικό χαρακτήρα, με το εκλογικό σενάριο του Απριλίου, πάντως, να έχει σχεδόν οριστικά απομακρυνθεί, ο κ. Μητσοτάκης στρέφει το ενδιαφέρον του στην αντιμετώπιση της τραγωδίας. Εξ ου και ο πρωθυπουργός δεν αναμένεται να κάνει καμία αναφορά στα των εκλογών στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Αντιθέτως, αναμένεται να προαναγγείλει κινήσεις στήριξης στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών και στις οικογένειες αυτών. Κατά πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα κάνει μια γενική αναφορά και η εξειδίκευση θα γίνει μάλλον την επόμενη εβδομάδα από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με κεντρική κυβερνητική πηγή, «στο τραπέζι» είναι αποζημιώσεις επιπρόσθετες από αυτές που η Hellenic Train είναι εκ του νόμου υποχρεωμένη να καταβάλλει, κυρίως για τις οικογένειες των νεκρών, αλλά και τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν επιβαίνοντας στη μοιραία αμαξοστοιχία. Ακόμα, εξετάζονται και άλλες ευνοϊκές πρόνοιες, όπως για παράδειγμα δυνατότητα πανεπιστημιακών μετεγγραφών. Το συνολικό πλαίσιο, πάντως, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα θα είναι η προοπτική επαναλειτουργίας των σιδηροδρόμων των επόμενο διάστημα, με τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη να παρουσιάζει χθες ένα πλέγμα σχεδιασμών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο κ. Μητσοτάκης θα σταθεί και σε αυτή την εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται να προαναγγείλει κι άλλες παρεμβάσεις για τη λειτουργία του ΟΣΕ, καθώς ο κ. Γεραπετρίτης χθες δεν ανακοίνωσε αρκετές από τις κινήσεις που μοιάζουν ώριμες στο κυβερνητικό επιτελείο π.χ. ένα σώμα εσωτερικών ελεγκτών στον ΟΣΕ. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, αναμένεται να αναφερθεί και στην τελευταία προθεσμία εντός των επόμενων μηνών για την ολοκλήρωση του συστήματος τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης, εξ ου και η επαφή που είχε ο ίδιος με τον επικεφαλής της γαλλικής αναδόχου Alstom, ώστε η παράταση που έχει πάρει η εταιρία ως τον Σεπτέμβριο να είναι και η τελευταία. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης, πάντως, άκουσαν χθες τις πρώτες ιδέες της ευρωπαϊκής task force που ήρθε στην Αθήνα εκ μέρους της Κομισιόν για την αναβάθμιση της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ ο πρωθυπουργός έχει κάνει ανάλογη συζήτηση προς αναζήτησή τεχνογνωσίας και με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Εκλογές και δημοσκοπήσεις Κατά τη διάρκεια του υπουργικού, όπου δεν θα «κλειδώσει» το ύψος του νέου κατώτατου μισθού, πάντως, μένει να φανεί, αν θα γίνει κουβέντα για τον εκλογικό ορίζοντα, όταν κλείσουν οι κάμερες. Και αυτό γιατί οι υπουργοί θα ήθελαν να διερευνήσουν τις προθέσεις του κ. Μητσοτάκη, αν και ο ίδιος εμφανίζεται «σφίγγα» και σε τακτικούς συνομιλητές του, αν και όλοι πέριξ του πρωθυπουργικού γραφείου εμφανίζονται περίπου πεπεισμένοι για μετάθεση των εκλογών προς το τέλος Μαΐου. Σταδιακά, πάντως, θα ξεκινήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες μετρήσεις μετά την τραγωδία, οι οποίες θα καταδεικνύουν, κατά πληροφορίες, μια ευκρινή πτώση της ΝΔ και κλείσιμο της ψαλίδας με τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς, όμως, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανεβάζει ουσιαστικά τα δικά του ποσοστά. Ακόμα και οι ίδιοι οι δημοσκόποι, πάντως, σε δικές τους συζητήσεις προειδοποιούν για το ευμετάβλητο της περιόδου, λέγοντας ότι οι τιμές που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή μπορεί να διαφοροποιηθούν σημαντικά, προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, μέσα σε λίγες μέρες. Αν υπάρχει, πάντως, ένα σημείο που ανησυχεί το Μέγαρο Μαξίμου είναι τα «αντισυστημικά» χαρακτηριστικά της ψήφου που καταγράφονται, έστω και ως πρώτη αντίδραση σε μια μεγάλη τραγωδία. Ειδήσεις σήμερα: Νέα Ιωνία: Επτά εντάλματα σύλληψης για τη δολοφονία του 39χρονουΚ. Καραμανλής: Η δήλωση Ρουσόπουλου για την υποψηφιότητα του Κ. Αχ. Καραμανλή εκφράζει μόνον τον ίδιo Το Ιράν έστειλε μυστικά στη Ρωσία 100 εκατ. σφαίρες και 300 χιλιάδες βλήματα πυροβολικού Γιώργος Ευγενίδης 09.03.2023, 06:27 UPD: 09.03.2023, 07:05

