ΜεΡΑ25-ΚΚΕ: «Αυτά έχει η αριστερά, δυστυχώς» απαντά ο Βαρουφάκης στην επίθεση του Περισσού για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ

Συνέχεια στην κόντρα με το ΚΚΕ που εκδηλώθηκε στη Βουλή χθες, Τετάρτη, με αφορμή τον ισχυρισμό του Περισσού ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης προωθούσε την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, δίνει το ΜεΡΑ25 με ανακοίνωσή του που τιτλοφορείται «σας θεωρούμε συναγωνιστές, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια» το πρωί της Πέμπτης. «Αυτά έχει η Αριστερά, δυστυχώς» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΜεΡΑ25 στην οποία όσον αφορά το ΚΚΕ σημειώνεται ότι «δεν θα μας αποπροσανατολίσουν. Τους στρέφουμε το άλλο μάγουλο. Τους αντιμετωπίζουμε ως συνοδοιπόρους, συντρόφους, συναγωνιστές – όσο και να μας λοιδορούν». Η ανακοίνωση του ΜεΡΑ25 για το ΚΚΕ Το ΜέΡΑ25 για εξ «αριστερών» χτυπήματα: Σας θεωρούμε συναγωνιστές, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια Το ΜέΡΑ25 κάνει μονομέτωπο αγώνα εναντίον των εκμεταλλευτών που σκοτεινιάζουν το νου των ανθρώπων, εναντίον της ολιγαρχίας-δίχως-σύνορα, εναντίον του ελληνικού και διεθνούς κεφαλαίου που λεηλατεί ό,τι έμεινε στην Ελλάδα 13 χρόνια μετά τη χρεοκοπία του ελληνικού καπιταλισμού. Το ΜέΡΑ25 θα συνεχίσει αυτόν τον μονομέτωπο αγώνα. Πριν και μετά τις εκλογές. Μέσα κι έξω από τη Βουλή. Όπως κάνουμε 5 χρόνια τώρα. Κι ας μας χτυπούν κάποιοι εξ «αριστερών». Δεν θα μας αποπροσανατολίσουν. Τους στρέφουμε το άλλο μάγουλο. Τους αντιμετωπίζουμε ως συνοδοιπόρους, συντρόφους, συναγωνιστές – όσο και να μας λοιδορούν. Έχουν κάθε δικαίωμα να μας ασκούν κριτική. Όπως κι εμείς έχουμε υποχρέωση να μην ξεχνάμε ότι: Αγνόησαν τη παγκόσμια σημασία του παλλαϊκού υπερκομματικού, καθαρά ταξικού κινήματος του ΟΧΙ. Σνόμπαραν την μετωπική σύγκρουση εναντίον της λαομίσητης τρόικας και την προοπτική της Ρήξης που, απελευθερώνοντας τη χώρα από τους δανειστές, κάλλιστα μπορούσε να είναι το πρώτο στάδιο νικηφόρας σύγκρουσης με το εγχώριο και ξένο κεφάλαιο, με την ολιγαρχία-χωρίς-σύνορα. Απείχαν από το μεγαλειώδες ΟΧΙ του λαού μας, σαμποτάροντας το Δημοψήφισμα. Κι όταν, την επόμενη μέρα, ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ τα βρήκαν για να κάνουν το ΟΧΙ ΝΑΙ, αντί να τους καταγγείλουν, σήκωσαν τους ώμους σχεδόν ανακουφισμένοι. Εργαλειοποίησαν πλαστογραφημένη επιστολή για να «αποδείξουν» ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης σκόπευε να υπερψηφίσει το… Μνημόνιο – κάτι που βέβαια ούτε έκανε ούτε θα έκανε ποτέ. Υιοθέτησαν ακροδεξιά ψεύδη («Άνθρωπος του Σόρος», Γκόλντεν Μπόι) εναντίον του μόνου Υπουργού Οικονομικών που τόλμησε να πει ΟΧΙ τόσο στην Ουάσιγκτον (ΔΝΤ) όσο και στο Διευθυντήριο της ΕΕ (Βερολίνο, Φρανκφούρτη, Βρυξέλλες) – και που τιμά από τότε το λαϊκό ΟΧΙ εντός και εκτός της Ελλάδας δαιμονοποιούμενος καθημερινά από το πολιτικό προσωπικό του ελληνικού και διεθνούς κεφαλαίου. Διαστρέβλωσαν φράσεις του στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του 2015 που στόχο είχαν – τότε που, σε πείσμα της ήδη συνθηκολογημενης ομάδας Τσίπρα, πάσχιζε σχεδόν μόνος του να φρενάρει τις ιδιωτικοποιήσεις – να ξεμπροστιάσει την τρόικα που ήθελε να δώσει τα τραίνα μας στην γνωστή πτωχευμένη Ιταλική εταιρεία που δεν είχε ούτε ένα ευρώ να επενδύσει. Δεν πειράζει. Αυτά έχει η Αριστερά, δυστυχώς. Έχοντας ήδη κάνει την αρχή, οικοδομώντας το κοινό μέτωπο «ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη», εμείς τους τείνουμε χέρι συντροφικότητας. Γιατί, τελικά, σημασία έχει μόνο η παλλαϊκή, μετωπική ενότητα εναντίον της ολιγαρχίας-δίχως-σύνορα, εναντίον του ελληνικού και διεθνούς κεφαλαίου που λεηλατεί ό,τι έμεινε στην Ελλάδα 13 χρόνια μετά τη χρεοκοπία του ελληνικού καπιταλισμού. ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΡΗΞΗ – ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ Τι προηγήθηκε Η κόντρα των δύο κομμάτων ξεκίνησε μετά από δημοσίευμα του «Οδηγητή» σύμφωνα με το οποίο ο Γιάνης Βαρουφάκης ως υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υποστήριζε την πώληση των ελληνικών σιδηροδρόμων έστω και με ένα ευρώ, το οποίο σχολίασε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής του ΜεΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης. «Εμείς δεν έχουμε ανοίξει μέτωπο με το ΚΚΕ. Αγαπάμε και τιμάμε το ΚΚΕ. Ολοι κομμουνιστές είμαστε. Εμείς οι κομμουνιστές. Εγώ είμαι τέτοιος. Είμαι μαρξιστής από γεννησιμιού μου. Εμείς οι κομμουνιστές πρέπει να είμαστε αγκαλιά. Συνεργαζόμαστε με την ΛΑΕ και τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το όνειρό μας είναι να συνεργαστούμε με το ΚΚΕ. Για να τους ανατρέψουμε πρέπει να φτιάξουμε πλατιά στρατιά με κορμό το ΚΚΕ» είπε ο βουλευτής του κόμματος Βαρουφάκη υποστηρίζοντας όσον αφορά το δημοσίευμα του «Οδηγητή» ότι υιοθετεί παλαιότερες αποκαλύψεις του «Πρώτου Θέματος» και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει καμία απόδειξη» ότι ο κ. Βαρουφάκης πρότεινε την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Συνεχίζοντας, δε, ο Κλέων Γρηγοριάδης υποστήριξε πως η ηγεσία του Περισσού και ο «Ριζοσπάστης» υιοθετούν πρακτικές που ταιριάζουν σε ακροδεξιά μορφώματα. Μετά την τοποθέτηση Γρηγοριάδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος επέμεινε στις αναφορές που θέλουν τον κ. Βαρουφάκη να προωθούσε ως υπουργός οικονομικών την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών σιδηροδρόμων. Διάβασε μάλιστα απόσπασμα συνέντευξης του γραμματέα του ΜεΡΑ25 ο οποιός το 2015 ανέφερε πως μόνο με την είσοδο ιδιωτών ο ΟΣΕ θα εκσυγχρονιστεί. Ειδήσεις σήμερα: Θέμα χρόνου νέες ποινικές διώξεις για τα Τέμπη – Οι μηχανοδηγοί δεν εμπιστεύονταν τον σταθμάρχη Λάρισας Μέτρα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες ανακοινώνει σήμερα ο Μητσοτάκης Survivor All Star: «Πόλεμος» Μαρτίκα-Ελευθερίου, την έπιασε να κρυφακούει και την έβγαλε στη… σέντρα – Δείτε βίντεο

