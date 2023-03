Μητσοτάκης: Συγγνώμη και πάλι, όλοι φταίμε και εμείς πρώτα ως κυβέρνηση – Δεσμεύομαι ότι θα τα αλλάξουμε όλα Αισθάνθηκα οργή όταν άκουσα τους διαλόγους – Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού η τηλεδιοίκηση – Θα ανατρέψουμε το «προβληματικό κράτος» 09.03.2023, 11:28 UPD: 09.03.2023, 11:40 Συγγνώμη για άλλη μια φορά προς τους πολίτες για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα, Πέμπτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν τον ενδιαφέρει να υπάρξει μια στείρα πολιτική αντιπαράθηση χρησιμοποιώντας τη φράση «όλοι φταίμε και εμείς πρώτα ως κυβέρνηση». Όλη η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr1r4t3zpw5l) Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες για τις αποζημιώσεις και την στήριξη των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της τραγωδίας στα Τέμπη. Τόνισε, ακόμα, ότι «θα κινήσω γη και ουρανό» για να ολοκληρωθεί το έργο της τηλεδιοίκησης προσθέτοντας ότι «αυτό θα συμβεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού«. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr1r6hwduak1) Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τους υπουργούς της κυβέρνησης να ανατρέψουν το «προβληματικό κράτος» παρά τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν λέγοντας του ότι το «ποτέ ξανά» για την τραγωδία των Τεμπών θα πρέπει να μετατραπεί σε «τώρα ή ποτέ» και δίνοντας το σύνθημα ότι οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν «τώρα». «Η σημερινή μας συνεδρίαση διεξάγεται στη σκιά της τραγωδίας των Τεμπών και της εθνικής οδύνης που διαρκεί. Θα επαναλάβω τη δημόσια συγνώμη στο όνομα όλων όσων κυβέρνησαν αλλά και προσωπικά. Αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μια σειρά ανθρωπίνων σφαλμάτων» είπε ξεκινώντας την εισήγησή του ο κ. Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε «αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί το δυστύχημα αυτό πρακτικά θα ήταν αδύνατο να συμβεί. Το γεγονός ότι το ψηφιακό αυτό σύστημα ελέγχου θα λειτουργήσει σε λίγους μήνες από τώρα δεν αποτελεί δικαιολογία. Κάνει και τον προσωπικό μου πόνο μεγαλύτερο καθώς δεν προφτάσαμε να το εγκαταστήσουμε πριν γίνει το κακό». «Το τελευταίο που με ενδιαφέρει είναι να μπούμε σε μια στείρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Όλοι φταίμε ας το ομολογήσουμε με θάρρος» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός επισημαίνοτας και τον ρόλο των συντεχνιών που εμπόδιζαν την αξιολόγηση. Ωστόσο, όπως σημείωσε, «τον επιμερισμό των ευθυνών θα τον κάνει η δικαιοσύνη γρήγορα και στον ανώτατο βαθμό». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr1qcd704fpt) «Η τραγωδία έγινε με εμάς στο τιμόνι της χώρας. Μπορώ να εγγυηθώ απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα για να εντοπιστούν τα σφάλματα» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποιός αναφέρθηκε και στους διαλόγους που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας: «Ακούγοντας τους διαλόγους αισθάνθηκα οργή και ντροπή. Έχω όμως μια υποχρέωση να μετατρέψω τα συναισθήματα σε δημιουργική δράση και αυτό υποσχέθηκα στην μητέρα του αδικοχαμένου μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη». Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη από τον υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Γεραπετρίτη, επαναλαμβάνοντας ότι «τα τρένα θα πρέπει να αρχίσουν να κινούνται το συντομότερο δυνατόν και αυτό θα γίνει με δύο σταθμάρχες ανά βάρδια». Τόνισε, ακόμα, την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για τις καταστροφές του υλικού του σιδηροδρομικού δικτύου και τις κλοπές καλωδίων προαναγγέλοντας άμεσα προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Η εισήγηση του πρωθυπουργού λεπτο προς λεπτό Η σημερινή μας συνεδρίαση διεξάγεται στη σκιά της τραγωδίας των τεμπών και της εθνικής οδύνης. Οι σκέψεις μας είναι πάνω και πρώτα από όλα στις οικογένειες των θυμάτων Επαναλαμβάνω τη δημόσια συγγνώμη προσωπικά Αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μια σειρά ανθρωπίνων σφαλμάτων Αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί το δυστύχημα αυτό πρακτικά θα ήταν αδύνατο να συμβεί Το γεγονός ότι το ψηφιακό αυτό σύστημα ελέγχου θα λειτουργήσει σε λίγους μήνες από τώρα δεν αποτελεί δικαιολογία. Κάνει και τον προσωπικό μου πόνο μεγαλύτερο καθώς δεν προφτάσαμε να το εγκαταστήσουμε πριν γίνει το κακό Το τελευταίο με ενδιαφέρει είναι να μπούμε σε μια στείρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Όλοι φταίμε Τον επιμερισμό των ευθυνών θα τον κάνει η δικαιοσύνη γρήγορα και στον ανώτατο βαθμό η τραγωδία έγινε με εμάς στο τιμόνι της χώρας. Μπορώ να εγγυηθώ απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα για να εντοπιστούν τα σφάλματα Ακούγοντας τους διαλόγους αισθάνθηκα οργή και ντροπή. Έχω όμως μια υποχρέωση να μετατρέψω τα συναισθήματα σε δημιουργική δράση και αυτό υποσχέθηκα στην μητέρα του αδικοχαμένου μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη Με προτεραιότητα την οικονομική στήριξη και ηθική στήριξη των θυμάτων θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα Μια εφιαλτική παράλληλα πραγματικότητα να λειτουργεί το 112 και να υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση και από την άλλη σταθμάρχες και μηχανοδηγοί να μην μπορούν να συνεννοηθούν Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά το σύστημα. Ταυτόχρονα αναμετριώμαστε με τις υψηλές προσδοκιες που έχουν οι πολίτες. Πρέπει να ενταθεί η μάχη με τις νησίδες της καθυστέρησης Το έμαθα καλά αυτό όταν ως απλός βουλευτής ήρθα αντιμέτωπος με εργατοπάτερες της δικής μας παράταξης ή όταν ως υπουργός έδωσα μάχη για την αξιολόγηση. Δεν έκανε πίσω τότε, δεν θα το κάνω τώρα Είναι το προβληματικό κράτος που σας ζητώ να το ανατρέψουμε και θα το ανατρέψουμε σε όποιον τομέα εκδηλώνεται και όσα εμπόδια να συναντήσουμε Το ποτέ ξανά που ακούστηκε στη Λάρισα πρέπει να γίνει το δυναμικό τώρα ή ποτέ για την αναγέννηση της χώρας. Εμείς απαντάμε με το τώρα πιο γρήγορα και αποτελεσματικότητα και ξεκινάμε άμεσα Ειδήσεις σήμερα: Θέμα χρόνου νέες ποινικές διώξεις για τα Τέμπη – Οι μηχανοδηγοί δεν εμπιστεύονταν τον σταθμάρχη Λάρισας Μέτρα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες ανακοινώνει σήμερα ο Μητσοτάκης Survivor All Star: «Πόλεμος» Μαρτίκα-Ελευθερίου, την έπιασε να κρυφακούει και την έβγαλε στη… σέντρα – Δείτε βίντεο 09.03.2023, 11:28 UPD: 09.03.2023, 11:40 Best of Network 09.03.2023, 10:35 09.03.2023, 11:05 08.03.2023, 18:07 09.03.2023, 09:52 09.03.2023, 09:50 09.03.2023, 10:00

