Νάντια Γιαννακοπούλου: Ένταση στον «αέρα» – «Έλεος ρε παιδιά, αφήστε και μια γυναίκα να μιλήσει» Δημήτρης Μαρκόπουλος και Πάνος Σκουρλέτης δεν επέτρεπαν στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να εκφράσει την απόψή της Ένταση δημιουργήθηκε στον «αέρα» του ΣΚΑΪ με την Νάντια Γιαννακοπούλου να ξεσπά κόντρα στους συνομιλητές της, Δημήτρη Μαρκόπουλο και Πάνο Σκουρλέτη που δεν της επέτρεπαν να μιλήσει. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στον αέρα της εκπομπής, είχαν ανέβει οι τόνοι ανάμεσα στους δύο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ με τους δυο άντρες να μονοπωλούν την κουβέντα, μην αφήνοντας τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αρθρώσει λέξη. Τότε, η Νάντια Γιαννακοπούλου ξέσπασε στον αέρα αφού κανείς δεν την άφηνε να μιλήσει λέγοντας: «Μια κουβέντα τουλάχιστον, γιατί μίλησα λιγότερο απ’ όλους. Μια κουβέντα, μου επιτρέπετε; Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, Έλεος! Έλεος ρε παιδιά! Αφήστε και μια γυναίκα να μιλήσει, ήταν και η ημέρα της γυναίκας χθες. Τι ασέβεια είναι αυτή» φώναξε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με τον Δημήτρη Οικονόμου να της απαντά αρχικά αστειευόμενος «Χθες, σήμερα δεν είναι». Δείτε: Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cr1ogowproxl) Ειδήσεις σήμερα: Ολόκληρη η κατάθεση του επιθεωρητή Νικολάου: Τα «ρίχνει» σε μηχανοδηγό και σταθμάρχη Οι Έλληνες της διασποράς προτιμούν τα διαμερίσματα του Μινιόν Θέμα χρόνου νέες ποινικές διώξεις για τα Τέμπη – Οι μηχανοδηγοί δεν εμπιστεύονταν τον σταθμάρχη Λάρισας BEST OF NETWORK 09.03.2023, 10:10 09.03.2023, 07:00 08.03.2023, 18:07 09.03.2023, 09:52 09.03.2023, 09:50 08.03.2023, 13:00

