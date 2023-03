ΝΔ: Ο Τσίπρας αναζητάει τον νέο Καμμένο Η Πειραιώς σχολιάζει τη δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο «Ο κ. Τσίπρας αναζητεί τον νέο Καμμένο. Καμία έκπληξη» ήταν το αιχμηρό σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας στις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Αραχωβίτη που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματός του με τον Κυριάκο Βελόπουλο. «Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Στ.Αραχωβίτης δηλώνει ότι στην «προοδευτική» διακυβέρνηση στο πλευρό του κ.Βαρουφάκη, «χωράει» και ο κ.Βελόπουλος. Ο κ.Τσίπρας αναζητεί τον νέο Καμμένο. Καμία έκπληξη. Έτσι κυβέρνησε επί 4,5 χρόνια. Είχε το πρωτότυπο, στο πρόσωπο του κ.Βελόπουλου ψάχνει για αντίγραφο. Καλή τύχη» επισημαίνει η Πειραιώς. Η φράση που προκάλεσε τo σχόλιο της ΝΔ ειπώθηκε σε συνέντευξη του βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ στην ιστοσελίδα apela.gr. Όλα ξεκίνησαν όταν ρωτήθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ με τον κ. Αραχωβίτη να απαντά «με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με όλες τις δυνάμεις που θεωρούν ότι πρέπει να τελειώσουμε πολιτικά σαν κυβέρνηση με το Μητσοτακης ΑΕ». «Είπατε μόνο με τις προοδευτικές δυνάμεις, με τον κ. Βελόπουλο δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε;» ρωτήθηκε στη συνέχεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και απάντησε «αν ο κ. Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτική δύναμη και συμφωνήσουμε στα βασικά σημεία, στο στόχο μας… όλα τα συζητάμε. Καλώ τον ελληνικό λαό στις εκλογές που έρχονται, να σκεφτεί πολύ καλά τι να ψηφίσει». Δείτε το βίντεο από το 24:16 και μετά Ειδήσεις σήμερα: «Δυστυχώς δεν θα ζήσει», λέει ο ιδρυτής του Αττικού Πάρκου για το τιγράκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο «Ντρέπομαι που είμαι ζωντανή» ξεσπάει 19χρονη που γλίτωσε από το βαγόνι-εστιατόριο στα Τέμπη Ποινική δίωξη κατά του επιθεωρητή και δύο σταθμαρχών για την τραγωδία στα Τέμπη BEST OF NETWORK 09.03.2023, 12:30 09.03.2023, 11:05 08.03.2023, 18:07 09.03.2023, 13:45 09.03.2023, 09:50 09.03.2023, 10:00

