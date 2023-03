ΝΔ: Στα κομματικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αποσπαστεί δύο υπάλληλοι της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία αναφορικά με αποσπάσεις δύο υπαλλήλων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, η μία στο βουλευτικό γραφείο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Ραγκούση και η άλλη στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποσπάσει υπαλλήλους από μια Αρχή, η Πρόεδρος της οποίας δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό και την ίδια στιγμή καταγγέλλει την υποστελέχωση που δεν επιτρέπει στη ΡΑΣ να επιτελέσει τα ελεγκτικά της καθήκοντα». Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας: «Σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας στην εφημερίδα Pοlitical οι αποσπάσεις δύο υπαλλήλων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Η μια στο βουλευτικό γραφείο του Γ. Ραγκούση και η άλλη στον ΣΥΡΙΖΑ, στη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, έχει αποσπάσει υπαλλήλους από μια Αρχή, η Πρόεδρος της οποίας δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό και την ίδια στιγμή καταγγέλλει την υποστελέχωση που δεν επιτρέπει στη ΡΑΣ να επιτελέσει τα ελεγκτικά της καθήκοντα. Από τη μια κόπτεται για τις ανεξάρτητες αρχές, από την άλλη τις αποψιλώνει σε προσωπικό αδιαφορώντας αν μπορούν να επιτελέσουν το έργο για το οποίο συγκροτήθηκαν, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει όρια». Το χρονικό της υπόθεσης Η απόσπαση της συγκεκριμένης υπαλλήλου έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 προκαλώντας επιπρόσθετα προβλήματα στον ελεγκτικό ρόλο της Αρχής. Ειδικότερα η μετακίνηση της υπαλλήλου Ε.Δ. στο γραφείο του κ. Ραγκούση είχε ως αποτέλεσμα να χρεωθούν τα έως τότε καθήκοντά της στο Γραφείο Προμηθειών στον συνάδελφό της Σ.Α. ο οποίος ασκεί καθήκοντα στην κρίσιμη διεύθυνση Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας – Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων. «Αποφασίζουμε: Την ανάθεση των καθηκόντων του Γραφείου Προμηθειών (Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών – Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών), στον κ. Α. Σ., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα αυτά παράλληλα με τα καθήκοντά του στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Διαλειτουργικότητας – Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, όπου και υπηρετεί» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω υπάλληλος είχε μόλις 9 μήνες στην Ρυθμιστική αρχή καθώς τον Ιανουάριο του 2019 και με απόφαση του τότε υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρήστου Σπιρτζη μετατάχθηκε στην ΡΑΣ από τον ΕΦΚΑ. Η επικεφαλής της ΡΑΣ Ιωάννα Τσιαπαρίκου σε συνέντευξή της μετά το δυστύχημα των Τεμπών δήλωσε μεταξύ άλλων: «Τι κάνουμε εμείς; Κάνουμε κάθε χρόνο ένα σχέδιο εποπτείας. Αν τηρούνται οι διαδικασίες σωστά, εντοπίζοντας τους πιθανούς κινδύνους, που θεωρούμε από διάφορες πηγές ότι προκύπτουν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αφορά ένα τεράστιο έργο, το οποίο και εμείς, με βάση το υφιστάμενο προσωπικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 4 άτομα στη Διεύθυνση Ασφάλειας που έχουμε, επικεντρωνόταν δειγματοληπτικά εκεί που θεωρούμε κάθε φορά ότι πιθανόν να προκύψουν κίνδυνοι». Ειδήσεις σήμερα: Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Την αίτηση έκδοσης του πατέρα του νεκρού μηχανοδηγού έστειλε η Άγκυρα Απίστευτο παραλήρημα Αμβρόσιου: Συνδέει το Καρναβάλι με τα Τέμπη – «Μήπως είναι τιμωρία από τον Θεό;» Σύγκρουση τρένων στη Λάρισα: Ο σταθμάρχης είχε τεθεί εκτός βαρδιών για τον Μάρτιο

