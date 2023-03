Ο Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο με τη Σακελλαροπούλου Η συνάντηση θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα επισκεφθεί αύριο Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση, κατά την οποία αναμένεται ότι θα κυριαρχήσει το ζήτημα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, στις 12:00 το μεσημέρι, στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων. Ήδη, ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, έκλεισε το σενάριο για πρόωρες εκλογές πριν το Πάσχα, παραπέμποντας στο νομοθετικό έργο που έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί η στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ειδήσεις σήμερα: «Δυστυχώς δεν θα ζήσει», λέει ο ιδρυτής του Αττικού Πάρκου για το τιγράκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο «Ντρέπομαι που είμαι ζωντανή» ξεσπάει 19χρονη που γλίτωσε από το βαγόνι-εστιατόριο στα Τέμπη Ποινική δίωξη κατά του επιθεωρητή και δύο σταθμαρχών για την τραγωδία στα Τέμπη ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 09.03.2023, 18:12 09.03.2023, 18:09 09.03.2023, 10:00 09.03.2023, 13:45 09.03.2023, 17:23 09.03.2023, 17:47

