ΠΑΣΟΚ: «Ο Μητσοτάκης αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο στα λόγια» «Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχουν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα να μιλούν για ανοικοδόμηση του κράτους και αναγέννηση της χώρας», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Για κυνική επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας στα Τέμπη κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος. «Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει με κυνικό τρόπο την επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας. Αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο στα λόγια ενώ την επιμερίζει κατ’ ουσίαν σε όλους», τονίζει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν ήταν εκκρεμής στα δικά μας συρτάρια εννέα χρόνια η σύμβαση 717/2014 για την εγκατάσταση τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με επτά παρατάσεις και 54 εκατ. ευρώ συμβατικό αντικείμενο», επισημαίνει ακόμη ο κ. Μάντζος. «Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχουν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα να μιλούν για ανοικοδόμηση του κράτους και αναγέννηση της χώρας. Είναι οι ίδιοι που πλήγωσαν το κράτος δικαίου, τις υποδομές, το δημόσιο σύστημα υγείας, τη δημόσια παιδεία. Φτάνει πια. Ως εδώ!», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν ήταν εκκρεμής στα δικά μας συρτάρια εννέα χρόνια η σύμβαση 717/2014 για την εγκατάσταση τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με επτά παρατάσεις και 54 εκατ. ευρώ συμβατικό αντικείμενο. Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχουν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα να μιλούν για ανοικοδόμηση του κράτους και αναγέννηση της χώρας. Είναι οι ίδιοι που πλήγωσαν το κράτος δικαίου, τις υποδομές, το δημόσιο σύστημα υγείας, τη δημόσια παιδεία. Φτάνει πια. Ως εδώ! Ειδήσεις σήμερα: «Δυστυχώς δεν θα ζήσει», λέει ο ιδρυτής του Αττικού Πάρκου για το τιγράκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο «Ντρέπομαι που είμαι ζωντανή» ξεσπάει 19χρονη που γλίτωσε από το βαγόνι-εστιατόριο στα Τέμπη Ποινική δίωξη κατά του επιθεωρητή και δύο σταθμαρχών για την τραγωδία στα Τέμπη BEST OF NETWORK 09.03.2023, 12:30 09.03.2023, 11:05 09.03.2023, 10:00 09.03.2023, 13:45 09.03.2023, 09:50 09.03.2023, 16:01

