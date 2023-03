Ρουσόπουλος: Οι απόψεις μου δεν τελούν υπό την έγκριση τρίτων

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Θόδωρος Ρουσόπουλος, απάντησε στα όσα νωρίτερα είχε δηλώσει πηγή από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, τονίζοντας πως «οι πολιτικές μου θέσεις είναι προσωπικές, οι απόψεις μου δεν τελούν υπό την έγκριση τρίτων». Ολόκληρη η δήλωση Ρουσόπουλου έχει ως εξής: «Παρότι απολύτως παράδοξη και περίεργη η πληροφορία που θέλει το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να διευκρινίζει ότι οι πολιτικές μου θέσεις είναι προσωπικές, είμαι υποχρεωμένος να σημειώσω το αυτονόητο: Οι απόψεις μου δεν τελούν υπό την έγκριση τρίτων. Ούτε θα μπορούσε να γίνει ποτέ αυτό». Νωρίτερα πηγή από το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, διευκρίνισε ότι οι δηλώσεις του Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Θεόδωρου Ρουσσόπουλου, που αφορούν τον τέως υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, δεν ήταν σε γνώση του και εκφράζουν τον κ. Ρουσσόπουλο προσωπικώς. Να θυμίσουμε πως σήμερα το πρωί ο κ. Ρουσόπουλος είχε δηλώσει μιλώντας στο OPEN με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, πως «δεν πρέπει να επιτρέψουμε μια εθνική τραγωδία να γίνει κρίση Δημοκρατίας γιατί το επόμενο βήμα είναι οι ακρότητες, δηλαδή τα κόμματα που κινούνται εκτός Δημοκρατικού τόξου να ωφεληθούν υπολογίζοντας ότι όλοι (οι πολιτικοί) είναι ίδιοι». Ο πρώην υπουργός της ΝΔ, ρωτήθηκε για το αν θα πρέπει να είναι υποψήφιος ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής. Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος είπε: «Δεν θα του πω εγώ, τι θα κάνει. Ο κόσμος είναι πάντοτε υπέρτατος κριτής. Θα σας πω ότι το 2008, όταν εγώ κατηγορήθηκα αδίκως για μια αθλιότητα, το οποίο με αθώωσε το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, 30 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή το 2010, αλλά και η Δικαιοσύνη. Εγώ είπα το 2009 στον Καραμανλή ότι δεν θα κατέβω υποψήφιος. Ήξερα ότι και να ήθελα να κατέβω υποψήφιος, θα ήταν μια κατάσταση που δεν θα μπορούσα να την παλέψω. Υπάρχουν στιγμές στην πολιτική που κραυγάζεις και δεν σε ακούει κανένας και στιγμές που ψιθυρίζεις και σε ακούνε όλοι. Όσα δίκαια και να έχεις δεν πρόκειται να σου αναγνωριστεί κανένα δίκαιο. Ας υποθέσουμε ότι τα είχε κάνει τέλεια ο κ. Καραμανλής. Τα φώτα έχουν στραφεί πάνω σε ένα πρόσωπο και σε μια κυβέρνηση. Και όχι αδίκως στην κυβέρνηση ή σε κάποιο πρόσωπο με την έννοια ότι έχει την τελική ευθύνη». Υπενθυμίζεται ότι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, η διερεύνηση της οποίας δεν είχε ολοκληρωθεί όταν έγιναν οι εκλογές το 2009. Ειδήσεις σήμερα: Δημόσια «συγγνώμη» σε απολυμένο εργαζόμενο ζήτησε ο Έλον Μασκ Εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές στο συλλαλητήριο στην Αθήνα για την τραγωδία των Τεμπών Άνδρας έδεσε τα χέρια του στο τιμόνι με χειροπέδες και αυτοκτόνησε πέφτοντας στον Θερμαϊκό

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )