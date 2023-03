Συνάντηση Γεραπετρίτη – σιδηροδρομικών για την ασφαλή επανεκκίνηση των τρένων

Οι προτάσεις των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για την ασφαλή επανεκκίνησή του συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος και για θέματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) και άλλων σωματείων. «Υπήρξε μια πολύ σοβαρή και εποικοδομητική συζήτηση και συμφωνήθηκε να οριστεί νέα συνάντηση, άμεσα, για τη συνέχισή της και την ασφαλή επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της ΠΟΣ-ΜΣΤ Γιάννης Ντίτσας είπε «κατατέθηκαν προτάσεις από την ΠΟΣ που είναι διαχρονικές, αλλά σήμερα επίκαιρες για ανοικτό, ασφαλή και ποιοτικό σιδηρόδρομο». «Η δέσμευση του υπουργείου», συνέχισε, «είναι ότι για να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα εχέγγυα και απ΄ την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά των εργαζομένων για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Θα συναντηθούμε και πάλι εκ νέου, την ερχόμενη εβδομάδα, για να δούμε πως θα προχωρήσει η διαδικασία». Σύμφωνα με πηγές των σιδηροδρομικών, μεταξύ των προτάσεων των Σωματείων που θα συγκεκριμενοποιηθούν και θα ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο, περιλαμβάνεται η υιοθέτηση μέτρων όπως: – Ψυχολογική υποστήριξη στους εργαζόμενους Έλξης και Κίνησης Αμαξοστοιχιών – Σταδιακή επαναλειτουργία των αρτηριακών αμαξοστοιχιών και στελέχωση τους από το Προσωπικό Κίνησης και Ελέγχου Αμαξοστοιχιών με τρεις υπαλλήλους. – ‘Αμεση επαναλειτουργία των εμπορικών αμαξοστοιχιών στην Βόρεια Ελλάδα και στην συνέχεια της αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής, σταδιακή δρομολόγηση όλων των εμπορικών αμαξοστοιχιών. – Μείωση των ορίων ταχύτητας στα μη τηλεδιοικούμενα τμήματα δικτύου – Επικαιροποίηση του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας και πιστή εφαρμογή του – Σαφής προσδιορισμός ως προς τα καθήκοντα του Προϊστάμενου Αμαξοστοιχίας – Σωστή ροή ανταλλακτικών για αύξηση και αξιοπιστία του τροχαίου υλικού – Εκπαίδευση του προσωπικού Έλξης και Κίνησης σε όλο το τροχαίο υλικό

