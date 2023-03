Σύζυγος Γλέζου σε ΓΣΕΕ: «Ζητήσετε συγνώμη από την κοπέλα που μου τηλεφώνησε και την εκθέσατε» Η σύζυγός του είχε καταγγείλει ότι τον κάλεσαν στο συνέδριο της ΓΣΕΕ – Η Γωγώ Αργύρου άσκησε στη συνέχεια κριτική στη συνομοσπονδία για την απάντησή της Ελένη Γκρήγκοβιτς 09.03.2023, 15:55 «Το να μιλάτε για λάθος της υπαλλήλου, αν μη τι άλλο είναι και ατυχές και άδικο και δείχνει την “κανονικότητα”της άποψης να ρίχνουμε σε άλλους τα δικά μας σφάλματα. Επιτρέψτε μου να σας προτείνω να ζητήσετε συγνώμη από την κοπέλα που μου τηλεφώνησε και την εκθέσατε». Σε νέα ανάρτηση για το συμβάν κατά το οποίο ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος προσκαλέστηκε στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, προχωρά η σύζυγός του Γωγώ Αργύρου, εγκαλώντας τον εκπρόσωπο Τύπου της Συνομοσπονδίας για το γεγονός ότι «εξέθεσε» την εργαζόμενη μιλώντας για το λάθος της. Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η κ.Αργύρου είχε παραθέσει τον αναλυτικό διάλογο, το τηλεφώνημα που έγινε από το γραφείο του προέδρου της ΓΣΕΕ. Αμέσως μετά, σε απάντησή του ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ΓΣΕΕ, είχε σημειώσει ότι είναι «προφανές ότι πρόκειται περί λάθους μιας εργαζόμενης. Όχι διότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ή η υπάλληλος στο γραφείο του, που κατά λάθος επικοινώνησε μαζί σας, δεν γνώριζαν ότι ο Ήρωας της Εθνικής Αντίστασης Μανώλης Γλέζος δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Η πρόσκληση απευθυνόταν σε έναν νέο άνθρωπο και συνεπώνυμο πολιτικό, τον Μανώλη Γλέζο, Αναπληρωτή Γραμματέα της Τ.Ο Κηφισιάς του ΠΑΣΟΚ». Ολόκληρη η νέα ανάρτηση της Γωγώς Αργύρου: «Ιδού και η απάντηση της ΓΣΕΕ: “http://www.thetimes|-.gr/”Δημήτρης Καραγεωργόπουλος Είναι προφανές ότι πρόκειται περί λάθους μιας εργαζόμενης. Όχι διότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ή η υπάλληλος στο γραφείο του, που κατά λάθος επικοινώνησε μαζί σας, δεν γνώριζαν ότι ο Ήρωας της Εθνικής Αντίστασης Μανώλης Γλέζος δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Η πρόσκληση απευθυνόταν σε έναν νέο άνθρωπο και συνεπώνυμο πολιτικό, τον Μανώλη Γλέζο, Αναπληρωτή Γραμματέα της Τ.Ο Κηφισιάς του ΠΑΣΟΚ. Κατά διαβολική σύμπτωση και αυτός έχει καταγωγή από τη Νάξο και έχει συγγενική σχέση με τον δικό σας άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Ζητάμε συγνώμη για την αναστάτωση αλλά στην τηλεφωνική ατζέντα που διατηρείται στη γραμματεία του προέδρου της ΓΣΕΕ είναι περασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας και των δυο ανθρώπων και αυτό προκάλεσε το σφάλμα. Η ΓΣΕΕ και ο πρόεδρός της τιμούν τη μνήμη του Μανώλη Γλέζου και υπολήπτονται τους ανθρώπους που τον συντρόφευαν στη ζωή του. Ζητάμε συγνώμη και πάλι. Δημήτρης Καραγεωργόπουλος Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεωλ Λοιπόν κ. Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, όταν δεν έχετε επικαιροποιήσει τη λίστα των ονομάτων με τους οποίους έχει επαφή η ΓΣΣΕ , το να μιλάτε για λάθος της υπαλλήλου, αν μη τι άλλο είναι και ατυχές και άδικο και δείχνει την “κανονικότητα”της άποψης να ρίχνουμε σε άλλους τα δικά μας σφάλματα. Επιτρέψτε μου να σας προτείνω να ζητήσετε συγνώμη από την κοπέλα που μου τηλεφώνησε και την εκθέσατε. Γεια και χαρά». Το χρονικό των εξελίξεων Σε μια απίστευτη καταγγελία κατά της ΓΣΕΕ προχώρησε νωρίτερα η σύζυγός του Μανώλη Γλέζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια, στις 30 Μαρτίου του 2020, σύμφωνα με την οποία τον προσκάλεσαν στο συνέδριο της συνομοσπονδίας που ξεκινά σήμερα! Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, παραθέτοντας τον αναλυτικό διάλογο, το τηλεφώνημα έγινε από το γραφείο του προέδρου της ΓΣΕΕ. Ο διάλογος έχει ως εξής: – Καλημερα σας. Σας τηλεφωνώ από το γραφείο του Προέδρου της ΓΣΣΕ και θέλω να μιλήσω στον κ. Γλέζο, – Τι θα θέλατε; – Ο κ. Πρόεδρος θέλει να καλέσει τον κ.Μανώλη Γλέζο στο 38ο συνέδριο της ΓΣΣΕ. – Μα καλά, απαντώ, δεν ξέρει ο Πρόεδρος ότι εδώ και 3 χρόνια ο Γλέζος δεν είναι στην ζωή; – Ω, συγνώμη, λυπάμαι. Εγώ φταίω. Είχα κάποια τηλέφωνα….. «Το έκλεισα κατ΄ευθείαν γιατί αν έδινα συνέχεια στο τηλεφώνημα θα βρισκόμουν στη “δυσάρεστη” θέση να της υπενθυμίσω ότι εδώ ο Παναγόπουλος δεν γνωρίζει τα προβλήματα των εργαζομένων θα ξέρει ότι δεν υπάρχει στη ζωή ο Μανώλης;» καταλήγει στην ανάρτηση-καταγγελία η σύζυγος του Μανώλη Γλέζου. Η απάντηση της ΓΣΕΕ Εξηγήσεις για το λάθος που έγινε έδωσε απαντώντας στην ανάρτηση της συζύγου του Μανώλη Γλέζου ο Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΓΣΕΕ, Δημήτρης Καραγεωργόπουλος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ «είναι προφανές ότι πρόκειται περί λάθους εργαζόμενης». Όπως αναφέρει «η πρόσκληση απευθυνόταν σε έναν νέο άνθρωπο και συνεπώνυμο πολιτικό, τον Μανώλη Γλέζο, Αναπληρωτή Γραμματέα της Τ.Ο Κηφισιάς του ΠΑΣΟΚ. Κατά διαβολική σύμπτωση και αυτός έχει καταγωγή από τη Νάξο και έχει συγγενική σχέση με τον δικό σας άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πολιτική ζωή της Ελλάδας». Η απάντηση του γραμματέα τύπου της ΓΣΕΕ «Είναι προφανές ότι πρόκειται περί λάθους μιας εργαζόμενης. Όχι διότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ή η υπάλληλος στο γραφείο του, που κατά λάθος επικοινώνησε μαζί σας, δεν γνώριζαν ότι ο Ήρωας της Εθνικής Αντίστασης Μανώλης Γλέζος δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Η πρόσκληση απευθυνόταν σε έναν νέο άνθρωπο και συνεπώνυμο πολιτικό, τον Μανώλη Γλέζο, Αναπληρωτή Γραμματέα της Τ.Ο Κηφισιάς του ΠΑΣΟΚ. Κατά διαβολική σύμπτωση και αυτός έχει καταγωγή από τη Νάξο και έχει συγγενική σχέση με τον δικό σας άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Ζητάμε συγνώμη για την αναστάτωση αλλά στην τηλεφωνική ατζέντα που διατηρείται στη γραμματεία του προέδρου της ΓΣΕΕ είναι περασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας και των δυο ανθρώπων και αυτό προκάλεσε το σφάλμα. Η ΓΣΕΕ και ο πρόεδρός της τιμούν τη μνήμη του Μανώλη Γλέζου και υπολήπτονται τους ανθρώπους που τον συντρόφευαν στη ζωή του. Ζητάμε συγνώμη και πάλι. Δημήτρης Καραγεωργόπουλος Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων ΓΣΕΕ» Ειδήσεις σήμερα: «Δυστυχώς δεν θα ζήσει», λέει ο ιδρυτής του Αττικού Πάρκου για το τιγράκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο «Ντρέπομαι που είμαι ζωντανή» ξεσπάει 19χρονη που γλίτωσε από το βαγόνι-εστιατόριο στα Τέμπη Ποινική δίωξη κατά του επιθεωρητή και δύο σταθμαρχών για την τραγωδία στα Τέμπη Ελένη Γκρήγκοβιτς 09.03.2023, 15:55 BEST OF NETWORK 09.03.2023, 12:30 09.03.2023, 11:05 08.03.2023, 18:07 09.03.2023, 13:45 09.03.2023, 09:50 09.03.2023, 10:00

