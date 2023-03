Τηλεφωνική συνομιλία Παναγιωτόπουλου – Ακάρ: Συμφώνησαν για ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας Οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία διατήρησης της επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα σταθερότητας και συνεργασίας Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, Πέμπτη 9 Μαρτίου, με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του προς τον Τούρκο ομόλογό του, για τις χιλιάδες θύματα και τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού στη γειτονική χώρα, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στην Τουρκία για την αντιμετώπισή τους. Από πλευράς του ο κ. Ακάρ μετέφερε στον κ. Παναγιωτόπουλο τα συλλυπητήριά του για τις πολλές ανθρώπινες απώλειες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλάδα. Υπογραμμίστηκε, επίσης, η σημασία διατήρησης της επικοινωνίας και των συναντήσεων μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου δημιουργηθεί κλίμα σταθερότητας και συνεργασίας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων καλής γειτονίας. Ειδήσεις σήμερα: Θέμα χρόνου νέες ποινικές διώξεις για τα Τέμπη – Οι μηχανοδηγοί δεν εμπιστεύονταν τον σταθμάρχη Λάρισας Μέτρα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες ανακοινώνει σήμερα ο Μητσοτάκης Survivor All Star: «Πόλεμος» Μαρτίκα-Ελευθερίου, την έπιασε να κρυφακούει και την έβγαλε στη… σέντρα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 09.03.2023, 18:12 09.03.2023, 13:16 09.03.2023, 10:00 09.03.2023, 13:45 09.03.2023, 20:38 09.03.2023, 17:47

