Τραγωδία στα Τέμπη – Υπουργικό Συμβούλιο: Τέλος Μαρτίου η επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων με ενισχυμένες εγγυήσεις ασφάλειας

Στα τέλη Μαρτίου και με ενισχυμένες εγγυήσεις ασφάλειας προγραμματίζει η κυβέρνηση την επανεκκίνηση των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα. Αυτό αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε ανακοίνωσή του για τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου. Αναλυτικά ο κ. Γιάννης Οικονόμου σημειώνει: Συνεδρίασε σήμερα, 9 Μαρτίου 2023, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ακολούθησε, ως μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωση του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου και για τη διοίκηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Γεραπετρίτη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και τα μέτρα αποκατάστασης της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ειδικότερα, ο Υπουργός Επικρατείας παρουσίασε τα μέχρι τώρα γνωστά πραγματικά περιστατικά, καθώς και τα άμεσα μέτρα διερεύνησης του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Τα μέτρα αυτά εκτείνονται τόσο σε διοικητικό επίπεδο, μέσω της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που ήδη λειτουργεί, όσο και σε ποινικό επίπεδο, μέσω της εξελισσόμενης δικαστικής έρευνας. Περιλαμβάνουν και πιο μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών, μέσω της στελέχωσης και λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών που νομοθετήθηκε τον Ιανουάριο 2023 και της αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας που ήδη παρέχεται από διεθνείς εμπειρογνώμονες. Ο Υπουργός Επικρατείας ανέδειξε στη συνέχεια τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή δρομολογούνται για την ενίσχυση του προσωπικού του ΟΣΕ, καθώς και την πορεία εκτέλεσης και τις ενέργειες επιτάχυνσης παρεμβάσεων για την ηλεκτρονική αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών που θα ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο 2023. Παρουσίασε, τέλος, τα άμεσα μέτρα επανεκκίνησης των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα, από το τέλος Μαρτίου 2023, με ενισχυμένες εγγυήσεις ασφάλειας, όπως την υποχρεωτική παρουσία δύο σταθμαρχών σε κάθε σταθμό, ακόμη και αν αυτό καταστήσει αναγκαία τη μείωση στον όγκο του μεταφορικού έργου. Μητσοτάκης: Δεσμεύομαι ότι θα τα αλλάξουμε όλα Συγγνώμη για άλλη μια φορά προς τους πολίτες για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη ζήτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα, Πέμπτη, τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μία σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν τον ενδιαφέρει να υπάρξει μια στείρα πολιτική αντιπαράθηση χρησιμοποιώντας τη φράση «όλοι φταίμε και εμείς πρώτα ως κυβέρνηση». Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες για τις αποζημιώσεις και την στήριξη των οικογενειών των θυμάτων και των τραυματιών της τραγωδίας στα Τέμπη. Τόνισε, ακόμα, ότι «θα κινήσω γη και ουρανό» για να ολοκληρωθεί το έργο της τηλεδιοίκησης προσθέτοντας ότι «θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού«. Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τους υπουργούς της κυβέρνησης να ανατρέψουν το «προβληματικό κράτος» παρά τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν λέγοντας του ότι το «ποτέ ξανά» για την τραγωδία των Τεμπών θα πρέπει να μετατραπεί σε «τώρα ή ποτέ» και δίνοντας το σύνθημα ότι οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν «τώρα».Συνάντηση Γεραπετρίτη με σιδηροδρομικούς Οι προτάσεις των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο για την ασφαλή επανεκκίνησή του συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος και για θέματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) και άλλων σωματείων. «Υπήρξε μια πολύ σοβαρή και εποικοδομητική συζήτηση και συμφωνήθηκε να οριστεί νέα συνάντηση, άμεσα, για τη συνέχισή της και την ασφαλή επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος της ΠΟΣ-ΜΣΤ Γιάννης Ντίτσας είπε «κατατέθηκαν προτάσεις από την ΠΟΣ που είναι διαχρονικές, αλλά σήμερα επίκαιρες για ανοικτό, ασφαλή και ποιοτικό σιδηρόδρομο». «Η δέσμευση του υπουργείου», συνέχισε, «είναι ότι για να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα εχέγγυα και απ΄ την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά των εργαζομένων για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Θα συναντηθούμε και πάλι εκ νέου, την ερχόμενη εβδομάδα, για να δούμε πως θα προχωρήσει η διαδικασία». Σύμφωνα με πηγές των σιδηροδρομικών, μεταξύ των προτάσεων των Σωματείων που θα συγκεκριμενοποιηθούν και θα ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο, περιλαμβάνεται η υιοθέτηση μέτρων όπως: – Ψυχολογική υποστήριξη στους εργαζόμενους Έλξης και Κίνησης Αμαξοστοιχιών – Σταδιακή επαναλειτουργία των αρτηριακών αμαξοστοιχιών και στελέχωση τους από το Προσωπικό Κίνησης και Ελέγχου Αμαξοστοιχιών με τρεις υπαλλήλους. – 'Αμεση επαναλειτουργία των εμπορικών αμαξοστοιχιών στην Βόρεια Ελλάδα και στην συνέχεια της αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής, σταδιακή δρομολόγηση όλων των εμπορικών αμαξοστοιχιών. – Μείωση των ορίων ταχύτητας στα μη τηλεδιοικούμενα τμήματα δικτύου – Επικαιροποίηση του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας και πιστή εφαρμογή του – Σαφής προσδιορισμός ως προς τα καθήκοντα του Προϊστάμενου Αμαξοστοιχίας – Σωστή ροή ανταλλακτικών για αύξηση και αξιοπιστία του τροχαίου υλικού – Εκπαίδευση του προσωπικού Έλξης και Κίνησης σε όλο το τροχαίο υλικό – 'Αμεση κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Δικτύου Κυκλοφορίας, -Μείωση δρομολογίων των επιβατικών κατά 50% περίπου (αρτηριακά τρένα) – Σταδιακή αύξηση όλων των δρομολογίων των προαστιακών συρμών – Επαναλειτουργία του GSMR -'Αμεση μονιμοποίηση των συναδέλφων με παροχή υπηρεσιών με αξιολόγηση – Νέα προκήρυξη για θέσεις που αφορούν το οργανόγραμμα εντός τριμήνου

