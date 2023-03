Τσαπανίδου: Ο κ. Μητσοτάκης ξεχνά ότι κυβερνά 4 ολόκληρα χρόνια

«Πόσο πειστικό είναι να επιχειρεί να μας πείσει ότι όσα δεν έκανε τέσσερα χρόνια τώρα, θα τα κάνει λίγες ημέρες πριν τις εκλογές;» σχολίασε η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου, αναφερόμενη στις δηλώσεις του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου. Αναλυτικά, η δήλωση: Η συγγνώμη και η ανάληψη ευθύνης δεν συνάδει με το «όλοι φταίνε», ούτε με ψεύτικες παραιτήσεις υπουργών που σε λίγες ημέρες θα είναι ξανά υποψήφιοι. Ο κος Μητσοτάκης οφείλει να κατανοήσει ότι δεν έγινε προχθές πρωθυπουργός αλλά κυβερνά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Και ηγείται μιας παράταξης που κυβέρνησε σχεδόν τα μισά χρόνια από τη μεταπολίτευση. Οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια απαξιώθηκαν και ξηλώθηκαν πολλές δικλείδες ασφαλείας, με βάση τις οποίες λειτουργούσαν ομαλά οι σιδηρόδρομοι τόσα χρόνια, που θα είχαν αποτρέψει το δυστύχημα. Και, κυρίως, οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι ανήλθε στην εξουσία με την υπόσχεση του επιτελικού κράτους και της αριστείας και αντί αυτού κυβερνά με ρουσφέτια και αναξιοκρατία παντού. Πόσο πειστικό είναι να επιχειρεί να μας πείσει ότι όσα δεν έκανε τέσσερα χρόνια τώρα, θα τα κάνει λίγες ημέρες πριν τις εκλογές; Έρχονται στιγμές που η ουσία ξεπερνά την επικοινωνία και κανένας Αμερικανός επικοινωνιολόγος δεν μπορεί να τα διορθώσει. Ειδήσεις σήμερα: Ολόκληρη η κατάθεση του επιθεωρητή Νικολάου: Τα «ρίχνει» σε μηχανοδηγό και σταθμάρχη Οι Έλληνες της διασποράς προτιμούν τα διαμερίσματα του Μινιόν Θέμα χρόνου νέες ποινικές διώξεις για τα Τέμπη – Οι μηχανοδηγοί δεν εμπιστεύονταν τον σταθμάρχη Λάρισας

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )