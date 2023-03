Χατζηνικολάου: Διαφωνώ να δημοσιεύεται δημοσκόπηση ενώ γίνονται κηδείες – Γεράκης: Εγώ δεν είμαι αυτόκλητος εδώ

Την διαφωνία του με την παρουσίαση της προγραμματισμένης δημοσκόπησης της Marc εξέφρασε ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, Νίκος Χατζηνικολάου. Κατά την έναρξης της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Marc, Θωμά Γεράκη ο δημοσιογράφος σημείωσε πως θέλει να κάνει μία τοποθέτηση λέγοντας την έχει μεταφέρει και στην διεύθυνση της ενημέρωσης του τομέα ειδήσεων του ΑΝΤ1. «Πρέπει να σας πω, να εκφράσω, γιατί έχω κοντά 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, την ένστασή μου, τη διαφωνία μου για το γεγονός ότι γίνεται και δημοσιεύεται μία δημοσκόπηση ενώ ακόμη γίνονται κηδείες, ενώ δηλαδή το θέμα είναι σε μία συναισθηματική έκρηξη για όλους μας», είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Από πλευράς του ο κ. Θωμάς Γεράκης απάντησε ότι «κατ’ αρχήν συμμερίζομαι, καταλαβαίνω κ. Χατζηνικολάου αυτό που λέτε και νομίζω ότι μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα». Συνεχίζοντας ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αναφέρθηκε στην έρευνα λέγοντας πως αυτή ήταν προγραμματισμένη και μάλιστα θα προβαλλόταν την Δευτέρα που πέρασε. «Δεν είμαι αυτόκλητος εγώ εδώ. Έχουμε να παρουσιάσουμε την μηνιαία τακτική έρευνα του ΑΝΤ1», είπε και συμπλήρωσε πως αποφασίστηκε να αναβληθεί έτσι ώστε να μην γίνονται συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια του τριήμερου εθνικού πένθους και να προβληθεί τελικώς στο τέλος της εβδομάδας. Δείτε βίντεο: Στο σημείο εκείνο ο κ. Γεράκης σημείωσε πως δημοσκόπηση παρουσιάστηκε και λίγο μετά την τραγωδία των πυρκαγιών στην Ηλεία με τον Νίκο Χατζηνικολάου να διακόπτει για να επισημαίνει πως από το Μάτι πέρασαν για να προβληθούν δημοσκοπήσεις, έξι εβδομάδες. «Δεν βγήκε δημοσκόπηση εν θερμώ», είπε ο δημοσιογράφος. Ο κ. Γεράκης απάντησε πως τότε «δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο» και συμπλήρωσε ότι οι εταιρείες κλείνουν στα τέλη Ιουλίου και ανοίγουν πάλι στις 20 Αυγούστου. Ο κ. Χατζηνικολάου τότε απάντησε ότι «αν κάποιος ήθελε δημοσκόπηση θα έβγαινε, ας είμαστε ειλικρινείς». Ο κ. Γεράκης στην συνέχεια θύμισε για το 2007 στην Ηλεία, «24 Αυγούστου του ‘07 είχαμε την πρώτη πυρκαγιά, 26 Αυγούστου είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση και από τις 26 έως και τις 31 είχαμε 14 δημοσκοπήσεις». Ο κ. Χατζηνικολάου απάντησε πως αυτό δεν είναι δικαιολογία, δηλαδή ότι είναι προεκλογική περίοδος, γιατί πλήττεται η αξιοπιστία της έρευνας, όταν γίνεται την ώρα που γίνονται τα γεγονότα. Από την πλευρά του ο κ. Γεράκης ανταπάντησε πως εάν καθυστερούσαν επί μακρόν οι δημοσκοπήσεις, αυτό θα τροφοδοτούσε την άποψη ότι δεν γίνονται δημοσκοπήσεις «για να κρύψετε την οργή και τη δυσαρέσκεια του κόσμου». Κλείνοντας ο δημοσιογράφος επεσήμανε ότι «δεν αποφασίζω εγώ, έχω βαθμό αναγνώστου στο δελτίο ειδήσεων αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λέω τη γνώμη μου». Τέλος, κλείνοντας την παρουσίαση της δημοσκόπησης έγινε ένας ακόμη αντίστοιχος διάλογος με τον δημοσιογράφο να σημειώνει: «Εγώ θέλω να επισημάνω ότι η δημοσκόπηση έγινε ενώ γίνονταν ακόμη κηδείες». Ο κ. Γεράκης απάντησε πως η έρευνα έλαβε χώρα σε ένα περιβάλλον ισχυρής συναισθηματικής φόρτισης. «Προσωπικά εγώ, είμαι σε υψηλή συναισθηματική αντίδραση για το γεγονός ότι παίξαμε δημοσκόπηση», είπε ο κ. Χατζηνικολάου. Δείτε βίντεο: Ειδήσεις σήμερα: Πρόεδρος μηχανοδηγών: «Ο μηχανοδηγός του Intercity είχε περάσει επιτυχώς ιατρικές εξετάσεις» Στέφανος Ξενάκης: Στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του ο συγγραφέας «Delivery» κοκαΐνης όλο το 24ωρο έκανε το δίκτυο του «Bimi» – Συνελήφθησαν πέντε μέλη

