KKE κατά Αραχωβίτη για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-Βελόπουλου στις «προοδευτικές δυνάμεις»

Την αντίδραση της τομεακής επιτροπής Λακωνίας του ΚΚΕ προκάλεσαν η απάντηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Αραχωβίτη, σε ερώτηση για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να συνεργαστεί και με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου στο πλαίσιο των «προοδευτικών δυνάμεων» για να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η φράση που προκάλεσε την αντίδραση του ΚΚΕ ειπώθηκε σε συνέντευξη του βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ στην ιστοσελίδα apela.gr. Όλα ξεκίνησαν όταν ρωτήθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ με τον κ. Αραχωβίτη να απαντά «με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με όλες τις δυνάμεις που θεωρούν ότι πρέπει να τελειώσουμε πολιτικά σαν κυβέρνηση με το Μητσοτακης ΑΕ». «Είπατε μόνο με τις προοδευτικές δυνάμεις, με τον κ. Βελόπουλο δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε;» ρωτήθηκε στη συνέχεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και απάντησε «αν ο κ. Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτική δύναμη και συμφωνήσουμε στα βασικά σημεία, στο στόχο μας…όλα τα συζητάμε. Καλώ τον ελληνικό λαό στις εκλογές που έρχονται, να σκεφτεί πολύ καλά τι να ψηφίσει». Δείτε το βίντεο από το 24:16 και μετά Στην ανακοίνωση του η οργάνωση του ΚΚΕ στη Λακωνία αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο «συμπέρασμα» για τη δήλωση Αραχωβίτη, ότι «στο “προοδευτικό μέτωπο” για την απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωράνε όλοι… ίσως ακόμα και η ΝΔ χωρίς Μητσοτάκη! Τα παραπάνω μαζί με τόσα άλλα δηλώνουν ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο “έτοιμος” από κάθε άλλη φορά να προσφέρει όλες του τις δυνάμεις για να υπηρετήσει το σύστημα, γιατί τώρα έχει πείρα!». Η ανακοίνωση του ΚΚΕ «Ο Σταύρος Αραχωβίτης, βουλευτής Λακωνίας, πρώην Υπουργός και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο APELA.GR στις 28/2, κάλεσε σε κοινό εκλογικό μέτωπο όλες τις δημοκρατικές – προοδευτικές δυνάμεις με στόχο την απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση “Μητσοτάκης ΑΕ”. Με τη βοήθεια του δημοσιογράφου ξεκαθάρισε με γλαφυρό τρόπο τι σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ η “προοδευτική συμμαχία” που θα οδηγήσει σε “προοδευτική κυβέρνηση” αφού εκτός από το ΠΑΣΟΚ σε αυτή χωράει ακόμα και το κόμμα του Βελόπουλου! Συμπέρασμα: Στο «προοδευτικό μέτωπο» για την απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωράνε όλοι… ίσως ακόμα και η ΝΔ χωρίς Μητσοτάκη! Τα παραπάνω μαζί με τόσα άλλα δηλώνουν ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο “έτοιμος” από κάθε άλλη φορά να προσφέρει όλες του τις δυνάμεις για να υπηρετήσει το σύστημα, γιατί τώρα έχει πείρα! Δεν είναι μόνο οι νόμοι που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τους εφαρμόζει η ΝΔ ,όπως για τους πλειστηριασμούς, για την απελευθέρωση της ενέργειας, το ξεπούλημα των σιδηροδρόμων, το κόψιμο των συντάξεων κ.α. Τους συνδέουν ακόμα βαθύτεροι δεσμοί που αφορούν τη διασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου… βρέξει χιονίσει. ΚΚΕ δυνατό παντού, για να μην αφήσουμε το σύστημα να “αναπνεύσει” και να ανασάνουμε εμείς!» Η απάντηση του Σταύρου Αραχωβίτη Μετά την ανακοίνωση του ΚΚΕ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας, Σταύρος Αραχωβίτης, εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι «προφανώς ούτε το κόμμα του κ. Βελόπουλου μπορεί να θεωρηθεί προοδευτική δύναμη, ούτε συνεννόηση μπορεί να υπάρξει με αυτό» λέγοντας για τη δήλωσή του ότι «η απάντηση μου στην ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν καταφανώς αφοριστική». Κατηγορεί, δε, τη νομαρχιακή επιτροπή του ΚΚΕ για «διαστρέβλωση» και ρωτά αν θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στο «προοδευτικό μέτωπο». Όλη η δήλωση του Σταύρου Αραχωβίτη «Προφανώς ούτε το κόμμα του κ. Βελόπουλου μπορεί να θεωρηθεί προοδευτική δύναμη, ούτε συνεννόηση μπορεί να υπάρξει με αυτό. Η απάντηση μου στην ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν καταφανώς αφοριστική. Προοδευτικά χαρακτηριστικά στο κόμμα του κ. Βελόπουλου μόνο τα πιο βαθιά συντηρητικά κόμματα μπορούν να δουν. Απορίας άξιο είναι πώς μόνο η Τομεακή Επιτροπή Λακωνίας του ΚΚΕ κατάφερε να το δει ως “προοδευτική δύναμη”! Ενώ άπαντες αντιλήφθηκαν το νόημα των λεγομένων μου, η Ν.Ε Λακωνίας προτίμησε τον δρόμο της διαστρέβλωσης για λόγους που μόνο η ίδια γνωρίζει. Επειδή θέλω να πιστεύω ότι το ΚΚΕ ανήκει στις προοδευτικές δυνάμεις που προφανώς δεν ανήκει το κόμμα του κ. Βελόπουλου, το ερώτημα – κάλεσμα παραμένει: Θα συμμετάσχει στο προοδευτικό μέτωπο όπως επιτάσσει η απλή αναλογική που μαζί ψηφίσαμε;». Ειδήσεις σήμερα: Ολόκληρη η κατάθεση του επιθεωρητή Νικολάου: Τα «ρίχνει» σε μηχανοδηγό και σταθμάρχη Οι Έλληνες της διασποράς προτιμούν τα διαμερίσματα του Μινιόν Θέμα χρόνου νέες ποινικές διώξεις για τα Τέμπη – Οι μηχανοδηγοί δεν εμπιστεύονταν τον σταθμάρχη Λάρισας

