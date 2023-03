KPMG: 400+ στελέχη HR συζητήσουν για το μέλλον της διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Με μεγάλη επιτυχία και πληθώρα συμμετοχών πραγματοποιήθηκε το 260 HR Symposium της KPMG στην Ελλάδα, την Τρίτη 7 Μαρτίου στο Grand Hyatt Athens. Το μακροβιότερο συνέδριο στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά την βαθιά κληρονομία που φέρει 26 χρόνια τώρα, αναδεικνύοντας επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την HR και όχι μόνο κοινότητα. Ένα ιδιαίτερα προσεγμένο μείγμα 25 ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασε καλές πρακτικές, καινοτόμες ιδέες και λύσεις σε προβληματισμούς που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί. Παράλληλα, ένα fireside chat και τρία panel discussions με τη συμμετοχή ξεχωριστών προσωπικοτήτων του ελληνικού επιχειρείν έφερε στην επιφάνεια διαφορετικά παραδείγματα που αναδεικνύουν τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία του HR για τους οργανισμούς τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο επεφύλασσε για τους παρευρισκόμενους ξεχωριστές εκπλήξεις και μοναδικά workshops.

Η συνεδριακή ημέρα ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα από την Μαριλένα Παππά, Events Coordinator, KPMG στην Ελλάδα και τους χαιρετισμούς των Βερώνη Παπατζήμου, Partner, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα και Σωτήρη Σταματίου, Πρόεδρος ΔΣ, ΣΔΑΔΕ. Ειδικότερα, η Βερώνη Παπατζήμου αναφέρθηκε στη θεματική του φετινού 26th HR Symposium, “From flux to flow” και στο γεγονός ότι η λειτουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκεται πια σε ένα καθεστώς «υπό διαμόρφωση», καθώς οι εργαζόμενοι βιώνουν τη «Μεγάλη Επανεξέταση» στο τι θέλουν να κάνουν. Ο Σωτήρης Σταματίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος για την κοινότητα του HR.

Τη σκυτάλη έλαβε ο πρώτος ομιλητής του συνεδρίου, Paul Redmond, Author, keynote speaker, employment, ο οποίος ανέδειξε αρχικά τη σημασία της τεχνολογίας και το πως έχει αλλάξει και επηρεάσει όλες τις γενιές και στη συνέχεια παρουσίασε με ένα διαδραστικό τρόπο τις διαφορές των τεσσάρων γενεών baby boomers, generation X, Millenials, Generation Z, στρέφοντας την προσοχή του κοινού στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γενιάς Ζ και στη διαχείριση της. Στη συνέχεια, η Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager, Fortune Greece συνομίλησε με τη Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, NN Hellas (από 1/4/2023) σε ένα fireside chat για το ρόλο του HR σε έναν οργανισμό και για τις προσδοκίες των CEOs από τον επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού μιας εταιρείας. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία που έχει ο ρόλος του HR στην εκπαίδευση των εργαζομένων αλλά και η δημιουργία δεσμών με τους εργαζομένους με στόχο να εργαζόμαστε καλύτερα μέσω της ενσυναίσθησης, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, σεβόμενοι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των γενεών.

Το πρώτο πολύ ενδιαφέρον panel discussion του συνεδρίου επικεντρώθηκε στη γνώση, τις εμπειρίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις πάνω στο «καυτό» S του ESG, με τους συμμετέχοντες Έλενα Παπαδοπούλου, Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer, Alpha Bank και Δημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, Group ESG Coordinator, Alpha Bank, να παρουσιάζουν τις δικές τους εμπειρίες από τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται. Μεταξύ όσον αναφέρθηκαν στο panel, η Ντέπη Τζιμέα ανέδειξε τις διαφορές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το ESG αναφορικά με τις δράσεις των οργανισμών και το κοινό-στόχο και στη συνέχεια μαζί με την Έλενα Παπαδοπούλου αναφέρθηκαν στις δράσεις που ακολουθεί ο Όμιλος ΟΤΕ. Αντίστοιχα, η Φραγκίσκη Μελίσσα και ο Δημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας παρουσίασαν τις δικές τους πρωτοβουλίες με στόχο την ενδυνάμωση του “S” επικεντρώνοντας στους ανθρώπους τους. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες τoυ panel έκαναν λόγο και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Το panel συντόνισε η Βερώνη Παπατζήμου, Partner, People Services Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Το δεύτερο μέρος της συνεδριακής ημέρας ξεκίνησε με την απάντηση σε ένα επίκαιρο πιο πολύ από ποτέ ερώτημα “How to stay sane in an insane world?” από την Helen Nicholson, CEO & Founder, The Networking Company, Best Selling Author, η οποία μοιράστηκε με το κοινό μυστικά και τρόπους για ένα ισορροπημένο work-life balance, αναδεικνύοντας τη σημασία αυτού για να μπορούμε να είμαστε τελικά πιο παραγωγικοί στην εργασία μας, καθώς και τη σημασία της στρατηγικής ανάκαμψης (“recovery strategy”) και του emotional και physical well-being για την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Η Ρεβέκκα Παπαηλιού, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, παρουσίασε τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας της KPMG “Voice of the Candidate” και αναφέρθηκε στα κριτήρια εκείνα που προσελκύουν τους εργαζόμενους ώστε να αλλάξουν εργασία μεταξύ των οποίων είναι η ισορροπία μεταξύ προσωπικής ζωής-εργασίας, η δυνατότητα για την εξ αποστάσεως εργασία αλλά και η εξέλιξη στην εργασία τους. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις νέες τάσεις που ανέδειξε η έρευνα όσον αφορά στα κανάλια αναζήτησης εργασίας, καθώς και στο τι μπορεί να προβληματίζει τους υποψηφίους κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Για το πώς «χτίζουμε» την ανθεκτικότητα και πώς να αντιμετωπίσουμε το burnout μίλησε ο Bruce Daisley, Workplace culture enthusiast, 2x Sunday Times bestseller, ex-Twitter VP μέσω της παρουσίασης του “Building Resilience”, ο οποίος επικεντρώθηκε στο σημαντικό ρόλο που παίζει η συλλογικότητα και η ενίσχυση της ενσυναίσθησης για την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας. Έπειτα, η Μαριλένα Σουλογιάννη, HR Director, Edenred Greece μίλησε για τo employee journey και ειδικότερα για το πως ενσωματώνονται σε αυτό οι ESG παράγοντες, παρουσιάζοντας το παράδειγμα της Endered Greece, η οποία έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων της, βασίζοντας τη στρατηγική της στους εξής παράγοντες: Άνθρωποι (People),Πρόοδος (Progress), Πλανήτης (Planet).

Οι συμμετέχοντες επέστρεψαν από το δεύτερο διάλειμμα με μία έκπληξη, ένα gamification challenge από τον Γιώργο Καπούλα, Managing Partner, be in, το οποίο είχε ως στόχο μέσο ενός διαδραστικού παιχνιδιού με μπάλες και στεφάνια να αναδείξει της σημασίας της συνεργασίας των ομάδων για την επίτευξη του κοινού στόχου των οργανισμών. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Μυρτώ Λεγάκη, Mindful Leadership, Executive Resilience & Wellbeing Expert και ιδρύτρια του One Breath Mindfulness Center, η οποία μίλησε για τη σύνδεση του well-being και της παραγωγικότητας στην εργασία μας, καθώς και πρακτικές που εφαρμόζονται σε οργανισμούς για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αλλαγής «από μέσα» και όχι γιατί πρέπει. Μάλιστα στο πλαίσιο της παρουσίασης, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δύο βιωματικές ασκήσεις με στόχο την απομόνωση από το εξωτερικό περιβάλλον και την επικέντρωση στον εαυτό τους, καθώς και την αποβολή αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων.

Το δεύτερο panel discussion του 26th HR Symposium αφορούσε τις εκπαιδευτικές ακαδημίες. Η Πένη Γιαλακίδη, Resourcing & Development Assistant, Division Manager, Alpha Bank και ο Κώστας Μάρκου, Organizational Development Director, AB Βασιλόπουλος, παρουσίασαν το πώς μέσα από τις εκπαιδευτικές ακαδημίες περνάμε από το “Flux” στο “Flow”. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες του πάνελ αναφέρθηκαν στον σχεδιασμό και την οργάνωση των πρωτοβουλιών των ακαδημιών, στις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και στην απήχηση που είχαν οι ακαδημίες στους εργαζόμενους των οργανισμών τους. Τη συζήτηση συντόνισε η Τόνια Παρίση, Director, People Services Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

O Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner, Found.ation, μέσω της ομιλίας του “The evolution of human skills in the AI era” παρουσίασε την ερμηνεία της Τεχνητής Νοημοσύνης και το πως επηρεάζει και θα επηρεάσει τα επαγγέλματα, καθώς και το πως η τεχνολογία έχει αλλάξει γενικά τον τρόπο της εργασίας μας. Όπως ανέφερε, η εργασία μας θα εξελιχθεί τεχνολογικά αλλά δεν θα πάψει να υπάρχει, αρκεί εμείς να προσαρμοστούμε στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και να εξελίξουμε τις ικανότητές μας με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις.

Το τρίτο και τελευταίο discussion panel της συνεδριακής ημέρας, επικεντρώθηκε στο ρόλο της τεχνολογίας και τις ικανότητες και δεξιότητες που θα χαρακτηρίζουν τον μελλοντικό εργαζόμενο. Κάποια από τα χαρακτηριστικά που αναδείχθηκαν από τη συζήτηση των συμμετεχόντων Αριστοτέλη Αλεξόπουλου, Director, Applied Research & Innovation, Alba Graduate Business School και Χρήστου Ιωάννου, Δ/ντης του Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, ΣΕΒ, είναι η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία, τα τεχνολογικά skills, η γνώση του αντικειμένου και της αγοράς αλλά και τα soft skills των εργαζομένων σύμφωνα με τον Αριστοτέλη Αλεξόπουλο, όπως η ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα, το agile μοντέλο οργάνωσης και η ικανότητα ανάλυσης. Όπως σημείωσε ο Χρήστος Ιωάννου, «η εργασία μας είναι να μαθαίνουμε να μαθαίνουμε». Τη συζήτηση συντόνισε η Mαρία Κολοκυθά, Αντιπρόεδρος ΣΔΑΔΕ, HR Business Partner INTERSPORT Greece, Romania, Bulgaria & Cyprus του Ομίλου FOURLIS.

Τους 7 βασικούς κανόνες για effective public speaking παρουσίασε ο Απόστολος Κουμαρινός, Founder, Public Speaking Champion & Leadership Expert, The Speakers Team, υπογραμμίζοντας μεταξύ όσων ανέφερε τη σημασία της μη λεκτικής επικοινωνίας σε μια ομιλία, της σύνδεσης με το κοινό μας και της ακρόασης αυτού, καθώς και το ότι τελικά «η επικοινωνία δεν έχει αντίθετο», αποδεικνύοντας ότι και το να μην επικοινωνούμε με κάποιο τρόπο, είναι και αυτό ένα δείγμα επικοινωνίας. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ομιλία της η Kate Lee, Leadership and Culture Consultant, Founder & CEO, By the Horns, η οποία μέσα από την ομιλία της “Accountability is a skillset that can be learned”, έκανε λόγο για τον ουσιαστικό ρόλο που έχει η ανάληψη της ευθύνης σε ατομικό επίπεδο και η επίτευξη της συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας με τρόπο που το κάθε μέλος να γνωρίζει για τι ακριβώς είναι υπεύθυνο. Όπως ανέφερε, «Είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε ότι κάνουμε».

Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους στα επόμενα πολλά υποσχόμενα συνέδρια της KPMG για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, “8o Family Business Forum” που θα διεξαχθεί στις 4 Μαΐου 2023 – Ξενοδοχείο Electra Palace Athens και για τους Οικονομικούς Διευθυντές, “CFO Forum” που θα διεξαχθεί στις 15 Ιουλίου 2023 στο Atheneum Intercontinental.

Διακεκριμένος Χορηγός του 26th HR Symposium ήταν η COSMOTE, Χορηγοί οι εταιρίες Edenred, Found.ation και One Breath και Υποστηρικτές οι εταιρείες AVIS, Be In, Biosafety, Genesis Pharma και Inelso. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ, με την τιμητική υποστήριξη του ALBA, του LSE – Hellenic Alumni Association και του ΣΔΑΔΕ.

