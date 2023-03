Αλέξης Τσίπρας: Η αποποίηση και διάχυσης της ευθύνης είναι απόπειρα συγκάλυψης για τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

Συνάντηση με τα σωματεία εργαζομένων στους σιδηρόδρομους είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη, να ακούσει τα προβλήματα και τις αδυναμίες που υπάρχουν και οδήγησαν στην τραγωδία, αλλά και τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε να υπάρξει ασφάλεια στους σιδηρόδρομους. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «αυτή η τραγωδία δεν έπρεπε να γίνει και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία», καθώς, όπως είπε, «τα τελευταία δύο χρόνια προειδοποιούσατε επίμονα, είτε με τις απεργιακές σας κινητοποιήσεις, είτε με τα εξώδικα που στείλατε στην πολιτική ηγεσία». Παράλληλα, άφησε αιχμές για την στάση της κυβέρνησης, επικαλούμενος την φράση του κ. Καραμανλή στη Βουλή ότι «είναι ντροπή σε όσους μιλούν για θέματα ασφάλειας», όπως για το γεγονός ότι η απάντηση στις απεργίες των εργαζομένων ήταν δικαστικές προσφυγές για να κηρυχθούν παράνομες οι απεργίες. Στην συνέχεια, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «η τραγωδία δεν είναι ένα ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης, είναι ζήτημα συλλογικής αντιπαράθεσης, όλης της κοινωνίας απέναντι σε όσους θα επιχειρήσουν να κρύψουν την αλήθεια» προσθέτοντας ότι «η αποποίηση της ευθύνης, η διάχυση της ευθύνης, οι συμψηφισμοί είναι απόπειρα συγκάλυψης». «Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ζητάει την αλήθεια και ζητάει δικαιοσύνη» σημείωσε και σχολίασε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς λέγοντας ότι «την μία η ευθύνη είναι ατομική, του σταθμάρχη αποκλειστικά, την άλλη συλλογική, όλων μαζί, άρα κανενός συγκεκριμένα». «Είναι ένα εκκρεμές αποποίησης της ευθύνης, από την ατομική στη συλλογική. Αυτό που ακούσαμε χθες ότι ‘όλοι μαζί φταίμε’ εμένα που θυμίζει το ‘όλοι μαζί τα φάγαμε» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «Να κάνουμε το παν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, γιατί η ελληνική κοινωνία ζητά απόδοση των ευθυνών» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ διευκρινίζοντας «όχι για να εκδικηθούμε κανέναν, αλλά για να μάθουμε τα πώς και τα γιατί. Όχι μονάχα για να δούμε τι έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ, αλλά να δούμε και τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής για να μην ξαναγίνει μια τέτοια τραγωδία, για να έχουμε ασφάλεια σε ένα μεταφορικό μέσο που θα έπρεπε να είναι – και στην Ευρώπη είναι – το πιο ασφαλές». Γενηδούνιας: Υποτίμησαν τις καταγγελίες και τις προειδοποιήσεις μας «Δε θα δεχθούμε ως σωματείο μηχανοδηγών ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Αυτό είναι ξεκάθαρο», υπογράμμισε ο Κώστας Γενηδούνιας, Πρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών, κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, με αυτή τη θέση έχει συνταχθεί και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μηχανοδηγών κάνοντας τις απαραίτητες κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι «δε θα μετατεθεί η κύρια ευθύνη». «Όλη αυτήν την περίοδο εμείς είχαμε εντείνει την προσπάθεια μας, καταγγείλαμε τις ελλείψεις, στέλναμε εξώδικα. Δυστυχώς μάλλον υποτιμήθηκε το μέγεθος των καταγγελιών», τόνισε ο κ. Γενηδούνιας, μεταφέροντας επίσης στον κ. Τσίπρα εκ μέρους των σωματείων ότι «λοιδορηθήκαν» και ότι κατηγορήθηκαν πως λένε «ψέμματα» ή ότι εξυπηρετούν «σκοπιμότητες». Όσον αφορά την επαναλειτουργία των σιδηροδρόμων, υπογράμμισε πως σε αυτήν την κατεύθυνση βρίσκονται και οι εργαζόμενοι, ωστόσο, θα ανέβουν μόλις έχουν «προτάσεις που θα διασφαλίζουν το απόλυτο της ασφάλειας», με «σαφές χρονοδιάγραμμα», κάτι που όπως επισήμανε δε συνέβη στη χθεσινή συνάντηση με το υπουργείο. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ – ΜΣΤ), Ιωάννης Ντίτσας τόνισε πως «εμείς προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα προβλήματα είτε με εξώδικα, είτε με ανακοινώσεις, δελτία τύπου, είτε με απεργιακές κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας πως σε όλες τις διεκδικήσεις των σιδηροδρομικών υπήρχε η λέξη «ασφάλεια». Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με νεκρό βρέφος στη Λάρισα – Στη ΜΕΘ η μάνα του, ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος «Διόρθωσαν» με μπλάνκο την ώρα αναχώρησης των δύο σταθμαρχών το μοιραίο βράδυ! Νέο Ψυχικό: Πατέρας κλείδωσε το 7χρονο παιδί του στο σπίτι και εξαφανίστηκε

