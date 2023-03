Ανδρουλάκης: «Έχουμε χρέος να οικοδομήσουμε στην Ελλάδα ένα αξιόπιστο κράτος που θα εγγυάται το δημόσιο συμφέρον»

Την ολόθερμη υποστήριξη της εξέφρασε η ευρω-ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη σημειώνοντας την ανάγκη αλλαγής προς πολιτικές επιλογές με κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες προς όλους στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, η Επικεφαλής της ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ τόνισε: «Ως Πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου θα ήθελα να πω ότι αυτή η διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα, μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πραγματικότητα αυτής της χώρας, που χρειάζεται αλλαγή για τους νέους και τις γυναίκες. Πρέπει να υπάρξει μία ξεκάθαρη μετάβαση. Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση πολύ πιο κοντά στους πολίτες, που θα λύνει τα προβλήματά τους. Και προφανώς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το σύντροφό μας και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χωρίς αμφιβολία θα γίνει ένας εξαίρετος ηγέτης που τον χρειάζεται η χώρα για να κάνει τις αλλαγές, που είναι απαραίτητες. Να δώσει τις πολιτικές λύσεις με τρόπο προοδευτικό, φιλοευρωπαϊκό και κοντά στους πολίτες. Για μία Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο κοινωνική και πιο ισότιμη». Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ που μαζί με το προεδρείο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών συνεδρίασαν αυτό το διήμερο στην Αθήνα για να στηρίξουν την προσπάθεια, που κάνει το ΠΑΣΟΚ πριν τις εθνικές εκλογές. Πριν από λίγο βρεθήκαμε στο Μουσείο της Ακρόπολης για να στηρίξουν το δίκαιο αίτημα του ελληνικού λαού για επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα από το Βρετανικό Μουσείο. Δυστυχώς, αυτή η συνεδρίαση έγινε κάτω από τη σκιά του τραγικού ατυχήματος στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή 57 συνανθρώπων μας. Έχουμε χρέος στην Ελλάδα να οικοδομήσουμε ένα αξιόπιστο κράτος που θα εγγυάται το δημόσιο συμφέρον. Μια ισχυρή φιλελεύθερη δημοκρατία, που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια ανθεκτική οικονομία, που θα μειώνει τις ανισότητες και θα δίνει προοπτική στις νεότερες γενιές. Όλο αυτό το διάστημα, προσπαθούμε αυτή την αγωνία μας να την κάνουμε πολιτική και πράξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στο πλευρό μας και θεωρώ ότι μπορούμε να καταφέρουμε να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα μέσα σε μια Ευρώπη που θα εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς». Ειδήσεις σήμερα: Θρήνος στην κηδεία της 20χρονης Φραντζέσκας με την «αγγελική φωνή» που χάθηκε στα Τέμπη Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού – Ισχυρές καταιγίδες από το απόγευμα στα δυτικά Παντρεύονται Ιωάννα Μαλέσκου και Κωνσταντίνος Δανιάς

