Γεραπετρίτης: Επιστολές σε Βουλή και αρχηγούς κομμάτων για ενημέρωση σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών

Επιστολές προς τους αρχηγούς των κομμάτων και τη Βουλή απέστειλε την Παρασκευή (10/3) ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα υποδομών και μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Με την επιστολή του προς τα κόμματα τίθεται στη διάθεσή τους προς ενημέρωση σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Αντίστοιχα, στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κύριο Γεώργιο Βλάχο, τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής προς ενημέρωση σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Σημειώνεται ότι, νωρίτερα ανακοινώθηκαν οι μεταβατικοί Πρόεδροι – Διευθύνοντες Σύμβουλοι σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, μετά το «ξήλωμα» των διοικήσεων. Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΣΕ ΑΕ αναλαμβάνει ο κύριος Παναγιώτης Τερεζάκης, συγκοινωνιολόγος, σήμερα τεχνικός σύμβουλος διοίκησης του ΟΣΕ. Τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ αναλαμβάνει ο κύριος Χρήστος Παληός, πολιτικός μηχανικός, σήμερα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ. Οι ανωτέρω αναλαμβάνουν μεταβατικά τις θέσεις αυτές έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων διοικητών. Εντός των επόμενων ημερών θα δημοσιευτεί δημόσια διεθνής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με νεκρό βρέφος στη Λάρισα – Στη ΜΕΘ η μάνα του, ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος «Διόρθωσαν» με μπλάνκο την ώρα αναχώρησης των δύο σταθμαρχών το μοιραίο βράδυ! Νέο Ψυχικό: Πατέρας κλείδωσε το 7χρονο παιδί του στο σπίτι και εξαφανίστηκε

