Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές – Βενιζέλος: Όλοι οι πολίτες απαιτούν να διερευνηθεί το δυστύχημα από ανεξάρτητες επιτροπές

Το κράτος δικαίου στην Ελλάδα αποτέλεσε το τελευταίο θέμα που απασχόλησε την κλειστή συνεδρίαση του Προεδρείου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Αθήνα. H Επικεφαλής των S&D, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ επέκρινε την άρνηση των κυβερνητικών στελεχών να συναντηθούν προ ημερών με την Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών LIBE του Ευρωκοινοβουλίου. «Πρέπει να υπάρχει συμβατότητα ανάμεσα στην ασφάλεια, την Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει να επιλέξουμε. Πρέπει να τα εγγυηθούμε και τα δύο: Και τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Πέρεθ. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Προεδρείου της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τοποθετήθηκε ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Βενιζέλος. «Το θέμα των υποκλοπών έχει κεντρική θέση στη δημόσια συζήτηση εδώ και οκτώ μήνες. Κυριαρχεί όμως πλέον το καταλυτικό γεγονός του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Θρηνούμε πενήντα επτά νεκρούς, κυρίως νέους, φοιτητές. Υπάρχουν σοβαρά τραυματίες. Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνθήκες εθνικού πένθους και η κοινωνία αντιδρά. Το θέμα είναι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του κράτους και άρα της κυβέρνησης. Το θέμα είναι ο σεβασμός του δικαιώματος στην ασφάλεια στο όνομα του οποίου υποτίθεται ότι το κράτος πραγματοποιεί υποκλοπές ή ανέχεται τη χρήση spyware. Όλοι οι πολίτες απαιτούν τώρα να λειτουργήσει αξιόπιστα και αποτελεσματικά η δικαιοσύνη, να διερευνηθεί το δυστύχημα από ανεξάρτητες επιτροπές. Υπάρχει κατά βάθος ένας κοινός παρονομαστής όσον αφορά την ποιότητα των θεσμών, τη λειτουργία της κυβέρνησης, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα του κράτους, το αίσθημα ασφάλειας» ανέφερε ο κ. Βενιζέλος. Από την πλευρά του ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου σχολιάζοντας την οικονομική κατάσταση και βιωσιμότητα των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, σημείωσε ότι «ο Τύπος και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης από το 2010 δεν κάλυπταν ως επί το πλείστον τα βασικά έξοδά τους. Τα χρόνια 2010-2018, καμία εταιρεία μέσων ενημέρωσης δεν προχώρησε σε επενδύσεις, πλην δύο ομίλων, εκ των οποίων είναι η Deutsche Welle». Επέκρινε την προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να ελέγξει το τοπίο στα μέσα ενημέρωσης ενώ αναφερόμενος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι το 2019 συγκέντρωσε όλη την εξουσία γύρω από ένα γραφείο κι ένα πρόσωπο. «Νομίζω ότι αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες δέκα ημέρες, αποτελούν αποδείξεις ότι τα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν ακόμη στη χώρα μας», τόνισε ο Τάσος Τέλλογλου. Σε ότι αφορά, δε, το θέμα των υποκλοπών στο οποίο εισέφερε προσωπικά με την ερευνητική του δημοσιογραφία, ο κ. Τέλλογλου επισήμανε ότι «υπάρχουν στο Πρωτοδικείο της Αθήνας δικαστές που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους», τονίζοντας, ωστόσο, ότι «χρειάζονται προανακριτικούς υπαλλήλους» για να περατώσουν τη δουλειά τους. Απαντώντας σε ερώτηση του Κύπριου Ευρωβουλευτή, Δ. Παπαδάκη, αν εκτός από την τηλεφωνική υπήρχε και φυσική παρακολούθηση του, ο κ. Τέλλογλου είπε χαρακτηριστικά: «Ναι, είναι η απάντηση». Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με νεκρό βρέφος στη Λάρισα – Στη ΜΕΘ η μάνα του, ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος «Διόρθωσαν» με μπλάνκο την ώρα αναχώρησης των δύο σταθμαρχών το μοιραίο βράδυ! Νέο Ψυχικό: Πατέρας κλείδωσε το 7χρονο παιδί του στο σπίτι και εξαφανίστηκε

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )