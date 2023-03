Κικίλιας: Η κυβέρνηση να δώσει ριζοσπαστικές λύσεις στις παθογένειες των ελληνικών σιδηροδρόμων «Να βγει 120 βήματα μπροστά, να κάνει πραγματικές τομές», είπε ο υπουργός Τουρισμού αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών – Δείτε βίντεο «Δεν σχολιάζω ποιοι είχαν ευθύνες χθες ή προχθές, αυτό έχει ήδη κριθεί από την κοινωνία σε προηγούμενες εκλογές. Η κυβέρνηση δεν ήρθε για να συγκριθεί με το χθες, αλλά για να το αλλάξει. Εδώ συζητάμε τι δεν κάναμε εμείς καλά και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα» ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι» με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο. Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η ειλικρινής συγγνώμη για αυτή την τραγωδία στην οποία χάθηκαν 57 άνθρωποι- κυρίως νέα παιδιά- συνοδεύεται από πραγματικά μέτρα, πάταξη των παθογενειών και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Υπογράμμισε επίσης ότι τώρα η κυβέρνηση πρέπει να βγει 20 βήματα μπροστά από την ελληνική κοινωνία- που δικαίως διαδηλώνει ειρηνικά στους δρόμους- να κάνει πραγματικές τομές και να δώσει ριζοσπαστικές λύσεις στις παθογένειες των ελληνικών σιδηροδρόμων. Σημείωσε, δε, ότι δεν θα πρέπει να μηδενιστούν όσα σημαντικά έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε μια τετραετία πολλαπλών κρίσεων για να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες. Δείτε βίντεο: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr2n7cn7lds1) Αναφορικά με το τι έφταιξε στην τραγωδία των Τεμπών, επεσήμανε ότι η διερεύνηση είναι έργο της Δικαιοσύνης. «Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε αναρμόδιοι και με μικρή πληροφόρηση, γιατί όπως βλέπετε προκύπτουν νέα στοιχεία και νέα έγγραφα που πολλές φορές καταρρίπτουν το ένα το άλλο. Άρα, μήπως θα πρέπει να κάνουμε μία αρχή, επιτρέποντας επιτέλους να υπάρχει ξεχωριστά η δικαστική εξουσία, η νομοθετική και η εκτελεστική, και η κάθε μία να κάνει τη δουλειά της;» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ειδικά σε αυτές τις τραγικές στιγμές δεν έχουν θέση η πόλωση, η τοξική κομματική αντιπαράθεση οι συζητήσεις για εκλογές. Ειδήσεις σήμερα: «Πήραν ψυχές» – Συγκλονίζει ο πατέρας της Κλαούντιας που σκοτώθηκε στα Τέμπη Αντώνης Κανάκης: Πρόωρο τέλος για το «Βινύλιο» – Τι ανακοίνωσε ο παρουσιαστής Γκάρι Λίνεκερ: Απολύθηκε από το BBC μετά την κριτική στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο BEST OF NETWORK 10.03.2023, 12:30 10.03.2023, 19:02 10.03.2023, 14:57 10.03.2023, 19:59 10.03.2023, 19:49 10.03.2023, 10:30

