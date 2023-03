ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10.03.2023, 21:50 ΜέΡΑ25: Φασιστική Τραμπούκικη επίθεση κατά του Βαρουφάκη Δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν υποχωρούμε υπογραμμίζει το ΜέΡΑ25 «Θύμα θρασύδειλης φασιστικής επίθεσης από προβοκάτορες τραμπούκους» έγινε ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρει σε ανάρτησή του το MέΡΑ25. Και σημειώνει: «Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 συνέτρωγε στο εστιατόριο Γιάντες, (ένα μέρος που επισκέπτεται συχνά) με συνοδοιπόρους του Diem25 από όλη την Ευρώπη, όταν ολιγομελής ομάδα τραμπούκων μπήκε στο εστιατόριο με βίαιες διαθέσεις, φωνάζοντας «έλα έξω κάθαρμα που υπέγραψες Μνημόνια». Ο Γιάνης Βαρουφάκης σηκώθηκε για να τους μιλήσει. Οι τραμπούκοι απάντησαν αμέσως με βία, ξυλοκοπώντας άγρια το Γραμματέα του ΜέΡΑ25. Ας προβληματιστούν από το σημερινό επεισόδιο αυτοί που διακινούν επί σκοπώ το ψευδές και συκοφαντικό αφήγημα που χρησιμοποίησαν οι σημερινοί τραμπούκοι. Εμείς δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν υποχωρούμε. Στο σκοτάδι, απαντάμε με μία λέξη: ΜέΡΑ». BEST OF NETWORK 10.03.2023, 12:30 10.03.2023, 19:02 10.03.2023, 14:57 10.03.2023, 19:59 10.03.2023, 19:49 10.03.2023, 10:30

