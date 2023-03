Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Η έρευνα για τα Τέμπη θα γίνει με διαφάνεια και ταχύτητα

Την δέσμευσή του ότι η έρευνα για την σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη θα γίνει με διαφάνεια και ταχύτητα τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του, στο Προεδρικό Μέγαρο, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Παράλληλα ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην μάχη με καθεστηκύιες απόψεις τονίζοντας ότι πρέπει «να γίνουμε Ευρώπη παντού και όχι μόνο σε κάποιους τομείς». «Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι αφενός να διασφαλίσουμε σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση ότι η έρευνα θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια και μέγιστη ταχύτητα.», είπε ο πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συμπληρώνει ότι θα πρέπει «να διασφαλίσουμε ότι ποτέ ξανά δεν θα γίνει τέτοια τραγωδία». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr2n1u98n6vt) «Κάθε Έλληνας κάθε Ελληνίδα ταυτιζόμαστε με τους συγγενείς των θυμάτων, βλέπουμε στα θύματα τα παιδιά μας, τους φίλους, τους συγγενείς μας. Υπάρχει δικαιολογημένος θυμός για ένα συμβάν που δεν έπρεπε να συμβεί. Αναλαμβάνω την ευθύνη που αναλογεί στην κυβέρνηση στη διάρκεια της θητείας της οποίας έγινε η τραγωδία» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός στον διάλογο που είχε με την κυρία Σακελλαροπούλου στη συνάντησή τους που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.«Ο χρόνος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι αφενός να διασφαλίσουμε σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση ότι η έρευνα θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια και μέγιστη ταχύτητα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα διστάσω να αξιοποιήσω κάθε ευρωπαϊκή βοήθεια. Αφετέρου οφείλουμε να κάνουμε άμεσες διορθωτικές κινήσεις για την ασφάλεια των τρένων. Δική μου δέσμευση είναι ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης που εκκρεμεί από το 2014 θα ολοκληρωθεί ταχύτατα εντός των επόμενων μηνών» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός η σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη «κατέδειξε τις μεγάλες προσκλήσεις για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, μια μάχη διαρκείας με καθεστεκυίες αντιλήψεις. Έχουμε αποδείξει ότι αυτές τις μάχες τις κερδίζουμε. Δεν μπορεί να υπάρχουν από τη μια το 112 και από την άλλη να μην μπορούν να συννενοηθούν δύο σταθμάρχες». «Να γίνουμε Ευρώπη παντού και όχι σε κάποιους τομείς» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «είμαι ταγμένος σε αυτή τη μάχη, ξέρω ότι έχει και πολύ σκληρές στιγμές όπως αυτή, είναι μια μάχη που κινητοποιεί πολλές δυνάμεις στην κοινωνία». Στόχος της μάχης αυτής, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός είναι να υπάρξει ένα κράτος «με μεγαλύτερη λογοδοσία, διαφάνεια, αξιολόγηση και για αυτά θα συνεχίσω». «Η χώρα βιώνει μία τραγωδία, είναι ένα τραύμα συλλογικό ανοιχτό και βαθύ, η κοινωνία πενθεί θυμώνει και χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς» σημείωσε από την πλευρά της η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Όπως είπε «δεν νιώθουμε μόνο την ευθύνη αλλά και την ντροπή, το “ποτέ ξανά”, να ξεριζώσουμε τις παθογένειες. Είναι χρέος απέναντι στην ζωές αυτών που χάθηκαν και απέναντι στον τόπο μας» κατέληξε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Όλος ο διάλογος Μητσοτάκη-Σακελλαροπούλου ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, δυστυχώς η σημερινή μας τακτική συνάντηση διεξάγεται σε ένα πολύ βαρύ κλίμα και πιστεύω ότι τα αισθήματα, τα οποία κυριαρχούν σήμερα στην ελληνική κοινωνία, είναι η θλίψη και ο θυμός. Είχαμε την ευκαιρία και οι δύο να βρεθούμε από την πρώτη στιγμή στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος και από τότε έχουν περάσει αρκετές μέρες, αλλά παρά ταύτα πιστεύω ότι κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα ταυτιζόμαστε με τους συγγενείς των θυμάτων, βλέπουμε στα θύματα τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας και αυτό πιστεύω κάνει τη θλίψη τόσο έντονη. Ταυτόχρονα υπάρχει θυμός – και δικαιολογημένος θυμός – για ένα συμβάν το οποίο από την πρώτη στιγμή είπα ότι δεν έπρεπε να είχε συμβεί, αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη που αναλογεί στην Κυβέρνηση, στη διάρκεια της θητείας της οποίας έγινε αυτή η τραγωδία. Όμως, όπως είπα και χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο χρόνος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι, αφενός να διασφαλίσουμε, στον βαθμό που αυτό αφορά την Κυβέρνηση, ότι η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα για να αποδοθεί δικαιοσύνη – και σ’ αυτή την προσπάθεια δεν θα διστάσω να αξιοποιήσω και κάθε ευρωπαϊκή βοήθεια, η οποία μπορεί να είναι διαθέσιμη. Έχω ήδη ζητήσει από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων να εκπονήσει άμεσα ένα πόρισμα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων μας, με προτάσεις για το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, και αυτό το πόρισμα να είναι αμέσως δημόσιο από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί. Από την άλλη, οφείλουμε να κάνουμε άμεσες διορθωτικές κινήσεις για να βελτιώσουμε το επίπεδο ασφάλειας των τρένων μας και σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι χθεσινές μου εξαγγελίες, τα τρένα να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, με δύο σταθμάρχες σε κάθε σταθμό και σε κάθε βάρδια, και βέβαια με δικιά μου δέσμευση ότι το περιβόητο σύστημα τηλεδιοίκησης, το οποίο, θέλω να σας θυμίσω, εκκρεμεί από το 2014, θα ολοκληρωθεί ταχύτατα, εντός των επόμενων μηνών. Πιστεύω όμως ότι αυτό το συμβάν κατέδειξε και τις μεγάλες προκλήσεις που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε στον πραγματικό εκσυγχρονισμό του κράτους. Είναι μια μάχη διαρκείας, με κατεστημένες αντιλήψεις, με νοοτροπίες που έρχονται από το παρελθόν. Έχουμε αποδείξει, κυρία Πρόεδρε, ότι μπορούμε, ως χώρα, αρκετές από αυτές τις μάχες να τις κερδίζουμε. Και δεν γίνεται, ταυτόχρονα, σε μια χώρα να υπάρχουν σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, όπως το 112 που μπορεί να ειδοποιεί οποιονδήποτε Έλληνα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας για μια επερχόμενη φυσική καταστροφή, και από την άλλη να μην μπορούν κάποιοι σταθμάρχες να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Άρα αυτή η σύγκρουση με αυτό το οποίο θα αποκαλούσε κάποιος το βαθύ αναχρονιστικό κράτος αποκτά, θα σας έλεγα, χαρακτηριστικά κατεπείγοντος. Νομίζω ότι θα είναι και η πρόκληση όχι απλά για το επόμενο διάστημα, είναι μια μεγάλη πρόκληση συνολικά για τη χώρα, να εκσυγχρονιστούμε πραγματικά, να γίνουμε Ευρώπη παντού, όχι μόνο κάπου, σε ορισμένους τομείς. Και προσωπικά ήμουν πάντα ταγμένος σε αυτή τη μάχη. Ξέρω ότι αυτή η μάχη έχει και νίκες, έχει και πολύ σκληρές στιγμές, όπως αυτή, και γι’ αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, αλλά προφανώς δεν είναι μια μοναχική μάχη αυτή. Είναι μια μάχη που πιστεύω ότι κινητοποιεί πολλές υγιείς δυνάμεις στην ελληνική κοινωνία και εντός του κρατικού μηχανισμού, που ζητούν ένα καλύτερο κράτος, με περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη αξιοκρατία, περισσότερη αξιολόγηση. Και για όλα αυτά θα συνεχίζω προσωπικά να αγωνίζομαι. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, η χώρα βιώνει μια τραγωδία. Το τραύμα μας είναι ανοιχτό, συλλογικό και βαθύ. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο για τις ζωές που χάθηκαν. Η κοινωνία μας πενθεί και θυμώνει και χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς. Αυτόν τον θυμό, την οργή του κόσμου, πρέπει να μην τον ξεχάσουμε, να μην τον απωθήσουμε, αλλά να τον κάνουμε παραγωγικό. Δεν νιώθουμε μόνο την ευθύνη, αλλά και τη ντροπή θα έλεγα. Πρέπει να υπάρξει άμεση και πλήρης λογοδοσία προς κάθε κατεύθυνση. Και να διασφαλίσουμε όλοι μαζί, και με όλες μας τις δυνάμεις, ότι ποτέ ξανά δεν θα συμβεί μια τέτοια τραγωδία. Να ξεριζώσουμε τις παθογένειες, να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τις όψεις μιας Ελλάδας που μας απομακρύνει και μας εκθέτει. Αυτό είναι χρέος απέναντι στις ζωές που χάθηκαν άδικα, αλλά και απέναντι στον τόπο μας. Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με νεκρό βρέφος στη Λάρισα – Στη ΜΕΘ η μάνα του, ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος «Διόρθωσαν» με μπλάνκο την ώρα αναχώρησης των δύο σταθμαρχών το μοιραίο βράδυ! Νέο Ψυχικό: Πατέρας κλείδωσε το 7χρονο παιδί του στο σπίτι και εξαφανίστηκε

