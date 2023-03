Μπακογιάννης: Tέλος στους κάδους με πόδια και στις «καδομαχίες»

Τέλος στην άναρχη μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων στους δρόμους της Αθήνας και στις επιπτώσεις της στη λειτουργία της πόλης, μπαίνει από τον Δήμο Αθηναίων, μέσα από τη διαδικασία οριοθέτησής τους, σταδιακά, σε χιλιάδες σημεία της πρωτεύουσας. Μετά την εγκατάσταση -τους τελευταίους μήνες- νέων πλαστικών και σιδερένιων κάδων στο κέντρο και τις γειτονιές, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου, προχωρά πλέον στην τοποθέτηση ειδικών πλαισίων με κίτρινη σηματοδότηση, σε περισσότερα από 4.000 σημεία της Αθήνας. Τα ειδικά αυτά πλαίσια, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανακυκλωμένο λάστιχο και πλαστικό, τοποθετούνται περιμετρικά των κάδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οριοθέτησή τους. Με αυτά, ο κάδος παραμένει σε σταθερή θέση και στη σωστή απόσταση από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί από σημείο σε σημείο, δημιουργώντας αυθαίρετες θέσεις πάρκινγκ και εμποδίζοντας τη διέλευση των πεζών. Ρωτάτε τι είναι αυτά τα καινούρια κίτρινα πλαίσια στο δρόμο. Είναι το νέο σύστημα οριοθέτησης κάδων σε 4.000 σημεία στην πόλη. Μια απλή & πρακτική λύση για να γίνουν οι γειτονιές μας πιο φιλικές & η καθημερινότητα μας πιο εύκολη. Το τέλος στους κάδους με πόδια & στις καδομαχίες. pic.twitter.com/qmk9jTdZMP— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) March 10, 2023 Ταυτόχρονα, με την οριοθέτηση των κάδων βελτιώνεται και η διαδικασία της αποκομιδής από τα συνεργεία του δήμου, καθώς καθίσταται ευκολότερη, γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική. Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε: «Συνεχίζουμε, με μικρές και έξυπνες παρεμβάσεις, να κάνουμε τις γειτονιές περισσότερο φιλικές και την καθημερινότητά μας πιο εύκολη». Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, Νίκος Αβραμίδης, ανέφερε: «Οριοθετούμε περισσότερα από 4.000 σημεία με κάδους, στο κέντρο και στις γειτονιές της Αθήνας. Με τέτοιες παρεμβάσεις κάνουμε την αποκομιδή στην πόλη ταχύτερη και τη δουλειά των εργαζομένων μας πιο αποτελεσματική». Αυτήν την περίοδο, τα συνεργεία του δήμου τοποθετούν τα ειδικά υλικά σε κάδους της 2ης δημοτικής κοινότητας, ενώ στην 3η δημοτική κοινότητα έχουν ήδη τοποθετηθεί στους παρακάτω κεντρικούς δρόμους: Τριών Ιεραρχών- Κοίλης, Ηούς, Θεσσαλονίκης (Άνω και κάτω), Νηλέως, Περιφερειακός Φιλοπάππου, Δημοφώντος, Ηλία Πουλόπουλου, Κειριάδων, Πανδώρου, Αλκμήνης και Περσέως. Σημειώνεται ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται διαθέτουν κίτρινες ανακλαστικές επιφάνειες, ούτως ώστε να είναι ορατά και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ έχουν υψηλή αντοχή στη φθορά και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. «Ρωτάτε τι είναι αυτά τα καινούρια κίτρινα πλαίσια στο δρόμο. Είναι το νέο σύστημα οριοθέτησης κάδων σε 4.000 σημεία στην πόλη. Μια απλή & πρακτική λύση για να γίνουν οι γειτονιές μας πιο φιλικές & η καθημερινότητα μας πιο εύκολη. Το τέλος στους κάδους με πόδια & στις καδομαχίες», έγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στο Twitter. Ειδήσεις σήμερα: Οχτώ οι νεκροί της σφαγής σε κέντρο των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο – Πρώην μέλος ο δράστης Θρίλερ για 63χρονο στο Λαγονήσι – Βρήκε τρεις τρύπες από πυροβολισμούς στο αυτοκίνητό τουΓια 3η φορά πρόεδρος ο Σι Τζινπίνγκ: Από τα σκληρά χρόνια στα χωράφια μέχρι την απόλυτη εξουσία

