Οικονόμου για Σπίρτζη: Τον καλούμε σε κατ’ αντιπαράσταση συζήτηση με τον Γεραπετρίτη για τους σιδηροδρόμους «Η τοποθέτησή του συνιστά θλιβερό μνημείο κυνισμού, σύγχυσης και ψεμάτων», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ ο Χρήστος Σπίρτζης σχολίασε με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ. Σπίρτζη ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μερίδιο ευθύνης για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών υποστήριξε πως «είναι η κυνική γραμμή όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ευθύνες φέρουν οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, όχι αυτοί». Αναλυτικά η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου: «Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ανέλαβε ξεκάθαρα την ευθύνη που της αναλογεί για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπων. Ο κ. Σπίρτζης, επί 4,5 χρόνια υπουργός Μεταφορών των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε σήμερα για να τοποθετηθεί, δέκα ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα. Η τοποθέτησή του, η οποία συνιστά θλιβερό μνημείο κυνισμού, σύγχυσης και ψεμάτων, συνοψίζεται στο εξής: «Δεν φταίμε σε τίποτα εμείς». Είναι η κυνική γραμμή όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ευθύνες φέρουν οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, όχι αυτοί. Φαρισαϊκά ισχυρίζονται πως οι παθογένειες και οι νοοτροπίες που γέννησαν την τραγωδία των Τεμπών δεν τους αφορούν. Ο κ. Σπίρτζης και η κυβέρνηση που υπηρέτησε δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα έργα υποδομής και εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων, ώστε να αναβαθμιστεί η ασφάλεια. Η υλοποίηση της περιβόητης συμβασης για το διάστημα 2017-2019 είχε σταματήσει ολοκληρωτικά. Πρέπει να έχει περίσσευμα θράσους για να ισχυρίζεται πως ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε «ρολόι» επί ΣΥΡΙΖΑ και τον διέλυσε η Κυβέρνηση της ΝΔ. Την ώρα αυτή, η κομματική αντιπαράθεση είναι άχαρη και εντελώς αχρείαστη. Δεν είναι αυτό που απαιτεί η περίσταση και η κοινωνία. Ένα πράγμα όμως είναι η στάση ευθύνης και η αναζήτηση της αλήθειας και ένα άλλο τα ψέματα και ο φαρισαϊσμός. Για αυτό καλούμε τον κ. Σπίρτζη να παραστεί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, σε κατ´ αντιπαράσταση συζήτηση με τον υπουργό Επικράτειας, αρμόδιο για θέματα Μεταφορών, κ. Γεραπετρίτη, προκειμένου να αποτυπωθεί με έγγραφα και στοιχεία η πραγματική κατάσταση. Καμιά συγκάλυψη. Οι πολίτες απαιτούν ανάδειξη και ανάληψη ευθυνών κι όχι ψέματα και υπεκφυγές». Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με νεκρό βρέφος στη Λάρισα – Στη ΜΕΘ η μάνα του, ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος «Διόρθωσαν» με μπλάνκο την ώρα αναχώρησης των δύο σταθμαρχών το μοιραίο βράδυ! Νέο Ψυχικό: Πατέρας κλείδωσε το 7χρονο παιδί του στο σπίτι και εξαφανίστηκε BEST OF NETWORK 10.03.2023, 12:30 10.03.2023, 07:16 10.03.2023, 14:57 10.03.2023, 14:49 10.03.2023, 14:51 10.03.2023, 10:00

