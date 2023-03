ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Δεν είναι «κακιά η χώρα», αλλά κακός ο «Κυβερνήτης» της Ο «πρίγκιπας» – πρωθυπουργός «συνειδητοποιεί με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση ότι υπάρχει κράτος “βαθύ” και “αναχρονιστικό”», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη «Ο πρωθυπουργός του «όλοι φταίμε» συνεχίζει να περιφρονεί τη νοημοσύνη των πολιτών, με αλαζονικό, «πριγκιπικό» τρόπο», τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Αναλυτικότερα: O πρωθυπουργός του «όλοι φταίμε» συνεχίζει να περιφρονεί τη νοημοσύνη των πολιτών, με αλαζονικό, «πριγκιπικό» τρόπο. Συνειδητοποιεί με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση ότι υπάρχει ένα κράτος «βαθύ» και «αναχρονιστικό». Σαράντα τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας του αποφασίζει να μιλήσει για την ανάγκη εκσυγχρονισμού. Άραγε, θα γίνει κι αυτός «με εντολή Μητσοτάκη»; Όπως έγινε και η θεσμική εκτροπή με τις υποκλοπές, η προσβολή του κράτους δικαίου, η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, η εγκατάλειψη των δημόσιων υποδομών; Ο κ. πρωθυπουργός ξεχνά μια βασική αλήθεια. Για να θεραπεύσει κανείς τις παθογένειες, πρέπει πρώτα να μην αποτελεί μέρος τους. Όχι, λοιπόν, δεν είναι «κακιά η χώρα», αλλά κακός ο «Κυβερνήτης» της. Ειδήσεις σήμερα: Ιατροδικαστής Λεονταρή για Τέμπη: Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για την 23χρονη Εριέττα Λάρισα – Αδελφός 38χρονης: Εγώ έθαψα το μωρό στο χωράφι, δεν ξέραμε ότι είναι έγκυος Μύκονος: Ο αρχαιολόγος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού είχε καταθέσει σε δύο ποινικές υποθέσεις για μαγαζιά στο νησί BEST OF NETWORK 10.03.2023, 12:30 10.03.2023, 16:52 10.03.2023, 14:57 10.03.2023, 14:51 10.03.2023, 10:30 10.03.2023, 14:49

