Πώς 4 τραπεζικά μεγαθήρια των ΗΠΑ έχασαν 52 δισ. δολάρια μέσα σε 24 ώρες

Το sell-off σε JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo φάνηκε να πυροδοτήθηκε από δυσκολίες στη Silicon Valley Bank, μια μικρή τράπεζα που εστιάζει στην τεχνολογία.

Κλυδωνισμοί μεγατόνων που μπορεί να μαρτυρούν μια επερχόμενη κρίση ταρακούνησαν συθέμελα την «πόρτα» των ΗΠΑ, καθώς τέσσερις από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες: η JP Morgan, η Bank of America, η Wells Fargo και η Citigroup, έχασαν 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία την Πέμπτη.

Η καταβαράθρωση ήρθε ως μέρος μιας ευρύτερης πτώσης των χρηματοοικονομικών μετοχών και του ιστορικού ρεκόρ απωλειών 60% της μετοχής μιας εκ των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών, της SVB Financial Group. Η JP Morgan έχασε περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία την Πέμπτη, η Bank of America απώλεσε περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια, η χρηματιστηριακή αξία της Wells Fargo μειώθηκε κατά 10 δισεκατομμύρια δολάρια και η χρηματιστηριακή αξία της Citigroup υποχώρησε κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια μέρα.

Στη χθεσινή ταραχώδη συνεδρίαση της Wall Street, ο Dow Jones υποχώρησε 1,65%, στις 32.256 μονάδες, ενώ ο S&P 500 διολίσθησε 1,81%, στις 3.919 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq «βούτηξε» 2,05%, στις 11.338,35 μονάδες.Ο υπο-δείκτης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του S&P απώλεσε περί το 4%, στη χειρότερη ημέρα του από τον Ιούνιο του 2020, ενώ η SVB Financial Group ηγήθηκε των απωλειών από τη στιγμή που έλαβε μέτρα για να ισχυροποιήσει την κεφαλαιακή της κατάσταση. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να πουλήσει ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων και μετοχών ύψους 21 δισ. δολαρίων για να καλύψει τις θέσεις της έναντι των καταθετών της. Η «πώληση» αυτή κόστισε στην SVB περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε ζημιές. Η δε μετοχή της Silvergate βυθίστηκε κατά 30% μετά την ανακοίνωση ότι βάζει τέλος στις δραστηριότητές της. Παράλληλα, η PacWest Bancorp υποχώρησε 25% και η First Republic Bank έχασε 17%. Η Charles Schwab Corp. διολίσθησε 13%, ενώ η U.S. Bancorp έχασε 7%. Μεταξύ των 30 μετοχών του Dow, μόνον εκείνη της Intel κινήθηκε με θετικό πρόσημο, ενώ 29 κινήθηκαν με αρνητικό. Μεγάλες απώλειες κατέγραψν ακόμη η Walgreens Boots Alliance και η Walt Disney.

Το «λουτρό αίματος» της Πέμπτης είναι μια άλλη συνέπεια της επιθετικής πολιτικής της Fed για τον έλεγχο του πληθωρισμού. Η αύξηση των επιτοκίων έχει προκαλέσει πτώση στα ομόλογα, οδηγώντας σε χαμηλότερες αποδόσεις. Οι τράπεζες κατέχουν πολλά από αυτά τα ομόλογα και τώρα αντιμετωπίζουν τεράστιες ζημίες. Οι μεγάλες μειώσεις της αξίας τους δεν αποτελούν απαραίτητα πρόβλημα για τις τράπεζες, εκτός εάν αναγκαστούν να πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν τις αναλήψεις καταθέσεων. Οι περισσότερες τράπεζες δεν το κάνουν, παρόλο που οι πελάτες τους αρχίζουν να μετακινούν τις καταθέσεις τους σε εναλλακτικά assets υψηλότερης απόδοσης. Ωστόσο, μερικές τράπεζες αντιμετώπισαν προβλήματα αυτή την εβδομάδα, πυροδοτώντας φόβους ότι κι άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να αναγκαστούν να υποστούν ζημίες για να αντλήσουν μετρητά.

Αργά την Τετάρτη, η SVB αποκάλυψε ότι είχε χάσει περίπου 1,8 δισ. δολάρια μετά την διάθεση ενός χαρτοφυλακίου τίτλων αξίας 21 δισ. δολαρίων, το οποίο πώλησε ως απάντηση στη μείωση των καταθέσεων πελατών. Οι απώλειες ώθησαν την τράπεζα να ανακοινώσει πώληση μετοχών για να στηρίξει την κεφαλαιακή της θέση. Οι μεγάλες απώλειες από την πώληση των τίτλων της SVB έστρεψαν την προσοχή των επενδυτών στους κινδύνους που ενδέχεται να ελλοχεύουν στα τεράστια χαρτοφυλάκια ομολόγων που κατέχουν άλλες τράπεζες των ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες επένδυσαν εισροή καταθέσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού σε μακροπρόθεσμους τίτλους, όπως αμερικανικά ομόλογα. Η αξία αυτών των συμμετοχών μειώθηκε απότομα σε τιμή το περασμένο έτος καθώς τα επιτόκια αυξήθηκαν ραγδαία.

Όταν η Fed άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια επλήγησαν οι start-ups επιχειρήσεις τεχνολογίας και άλλοι κολοσσοί της Silicon Valley Bank, πυροδοτώντας μια ταχύτερη από την αναμενόμενη μείωση των καταθέσεων που συνεχίζει να τρέχει. Ο δείκτης KBW Bank υποχώρησε περισσότερο από 7%, η πιο απότομη πτώση από τον Ιούνιο του 2020, όταν οι επενδυτές ξεπούλησαν μετοχές των τραπεζών λόγω φόβων για οικονομικό σοκ κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας Covid-19.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SVB, Γκρεγκ Μπέκερ, αποπειράθηκε να καθησυχάσει τους πελάτες για την οικονομική υγεία της τράπεζας και τους προέτρεψε να μην αποσύρουν τις καταθέσεις τους ώστε να μην προκληθεί πανικός και φόβος. «Το χθεσινό μακελειό είναι το πρώτο δείγμα “ρωγμής” στο χρηματοπιστωτικό σύστημα», υπογραμμίζει ο Μπιλ Σμιντ, πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της Smead Capital Management, μιας εταιρείας 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με μετοχές σε Bank of America και JPMorgan. Ο αναλυτής της Wells Fargo, Μάικ Μέγιο, περιέγραψε το sell-off ως τη «Στιγμή SIVB» του τραπεζικού κλάδου, αναφερόμενος στο ticker της SVB στο Nasdaq. Επεσήμανε ότι η αδυναμία της τράπεζας δεν είναι ενδεικτική ενός προβλήματος σε ολόκληρο τον κλάδο, ωστόσο επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Τα στοιχεία της Federal Deposit Insurance Corporation, μιας ρυθμιστικής αρχής των τραπεζών, προ ημερών έδειξαν ότι οι τράπεζες των ΗΠΑ αντιμετώπιζαν περίπου 620 δισ. δολάρια μη πραγματοποιηθεισών ζημιών στα χαρτοφυλάκια τίτλων τους. Το ποσό είναι πολύ λιγότερο από τα συνολικά ίδια κεφάλαια του κλάδου των 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2022. Οι συνολικές ζημίες που αναγνωρίστηκαν πέρυσι ήταν 31 δισεκατομμύρια δολάρια.