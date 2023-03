Σημείο προς σημείο απαντά η ΝΔ στον Σπίρτζη: «Αράδιασε ένα σωρό ψέματα»

Σημείο προς σημείο στις δηλώσεις Σπίρτζη για το δυστύχημα στα Τέμπη απαντά η Νέα Δημοκρατία η οποία κατηγορεί τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ ότι «αράδιασε ένα σωρό ψέματα» κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής προκειμένου να στηρίξει την άποψη ότι τις ευθύνες για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους φέρουν αποκλειστικά οι προηγούμενοι και οι… επόμενοι. Η ΝΔ σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ο πρώην υπουργός ισχυρίστηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε το 68% του έργου της τηλεδιοίκησης αλλά στην πραγματικότητα μόνο το 18% ήταν λειτουργικό. Παράλληλα, τον καλεί να δώσει «το παρών» στην Επιτροπή με τον Γιώργο Γεραπετρίτη όπου όπως σημειώνει θα αποτυπωθεί με έγγραφα η πραγματικότητα. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ Ο εξαφανισμένος κ. Σπίρτζης εμφανίστηκε 10 ημέρες μετά την τραγωδία, σε μια στιγμή που οι πολίτες απαιτούν αλήθειες που να απαντούν στα «γιατί» της τραγωδίας, προκειμένου, αραδιάζοντας σειρά ψεμάτων, να μας πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φταίει σε τίποτα. Ότι τις ευθύνες φέρουν αποκλειστικά οι προηγούμενοι και οι επόμενοι και ότι παθογένειες και νοοτροπίες που γέννησαν την τραγωδία των Τεμπών δεν τους αφορούν. Σε μια στιγμή που χρειάζεται σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση και ανάδειξη και ανάληψη ευθυνών, ο κ.Σπίρτζης, που ήταν υπουργός επί 4,5 χρόνια, αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την ανακοίνωσή του, καλύπτει απόλυτα τον κ. Σπίρτζη. Παραθέτουμε κάποιες πρώτες απαντήσεις στα πολλά ψέματά του: Ψέμα: «Παραδώσαμε το 68% του έργου, αλλά η Αlstom δεν υπέγραφε τις μελέτες» Αλήθεια: Η σύμβαση, η οποία ξεκίνησε στο τέλος του 2014, ενώ θα έπρεπε να ολοκληρωθεί ως το 2016, αναπτύχθηκε έως το 2017 μερικώς. Είχε υπάρξει παράδοση του 32% του παραδοτέου, στο οποίο δυστυχώς, όμως, «υπήρχαν σοβαρότατα σφάλματα, κατ’ αποτέλεσμα ένα ποσοστό όχι πάνω από 18% ήταν αυτό που ήταν γνήσια λειτουργικό τα δύο αυτά χρόνια. Το υπόλοιπο χρειαζόταν να ανακατασκευασθεί. Το 2017 σταματά στην πραγματικότητα η εφαρμογή της σύμβασης γιατί προέκυψαν σοβαρότατα λάθη στην εφαρμογή». Επιπλέον, το περίφημο 68% αναφέρεται σε ποσοστά απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων και όχι σε λειτουργικά τμήματα τα οποία παραδόθηκαν επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΣΕ για χρήση. Συγκεκριμένα: επί θητείας ΣΥΡΙΖΑ παραδόθηκαν 17 σταθμοί, σε σύνολο 52, εκ των οποίων οι μισοί ανακατασκευάστηκαν επί κυβέρνησης ΝΔ αδαπάνως για το δημόσιο και κατασκευάστηκαν 19 επιπλέον. Σχετικά με το ETCS, μέχρι το 2020 είχαν παραδοθεί μηδέν (0) σταθμοί, ενώ μεταξύ 2020-2023 παραδόθηκαν 21 σταθμοί για χρήση στον ΟΣΕ, ήτοι το 40% του έργου. Ψέμα: «Στη Λάρισα υπήρχε και δεύτερο σύστημα τηλεδιοίκησης που υπέστη βλάβη το 2019 και κάηκε και δεν το έφτιαξε κανείς. Γιατί δεν το έφτιαξε κανείς; 9,5 δισ. απευθείας αναθέσεις έκαναν». Αλήθεια: Το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργούσε πλήρως από τον Νοέμβριο του 2022. Το 2017 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ο τοπικός σταθμός σηματοδότησης στη Λάρισα. Η τηλεδιοίκηση ήταν ενεργή, όμως, σύμφωνα με έγγραφο του ΟΣΕ, δεν λειτουργούσε, δεν τους επέτρεπε να δουν τίποτα πλην ενός πολύ μικρού τμήματος, μέχρι την πυρκαγιά του 2019, οπότε και καταστράφηκε. Ο νέος τοπικός σταθμός παραδόθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ τον Νοέμβριο του 2022 και έκτοτε ήταν πλήρως λειτουργικός. Άρα ο σταθμάρχης θα μπορούσε και να χαράξει ηλεκτρονικά την πορεία και να δει το τρένο για 5.5 χιλιόμετρα. Δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Την ίδια ημέρα τα υπόλοιπα δρομολόγια έγιναν κανονικά με αυτόματη χάραξη, κάτι που αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργούσε πλήρως. Ψέμα: «Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα 2 σταθμάρχες σε κάθε σταθμό» Αλήθεια: Ποτέ δεν υπήρχε υποχρέωση για δύο σταθμάρχες. Αρκεί να κοιτάξει κάποιος τους πίνακες υπηρεσίας για να το διαπιστώσει. Υπάρχουν 3 βάρδιες στις οποίες επιμερίζεται το έργο. Το ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει ότι ο προϊστάμενος είναι εκείνος που καθορίζει τις βάρδιες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε άλλαξε το πλαίσιο για να καταστήσει τους 2 σταθμάρχες υποχρεωτικό. Ψέμα: «Κάναμε ειδική πρόσκληση για να βγουν έκπτωτοι οι εργολάβοι» Αλήθεια: Αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έκανε ο κ. Σπίρτζης. Είναι ένα ακόμη από τα πολλά που ο ΣΥΡΙΖΑ εκ των υστέρων προβάλλει, αλλά ουδέποτε έπραξε. Ψέμα: «Όταν ήμουν Υπουργός μπορούσες να δεις πού ήταν το κάθε τρένο» Αλήθεια: Ο κ. Σπίρτζης συγχέει το σύστημα τηλεδιοίκησης που δείχνει ακριβώς πού βρίσκεται κάθε αμαξοστοιχία, δηλαδή σε ποια συγκεκριμένη γραμμή ανόδου ή καθόδου, και το σύστημα απλής πλοήγησης το οποίο δείχνει μόνο τη γενική θέση ενός οχήματος. Στην πραγματικότητα, υπήρχε ένα σύστημα GPS το οποίο όμως δεν έδειχνε σε ποιες ράγες κινείται το τρένο, αλλά απλά το στίγμα της τοποθεσίας του. Άρα, όταν υπάρχουν δύο γραμμές, όπως εν προκειμένω, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση ο σταθμάρχης να δει αν κινείται στη σωστή ή στη λάθος γραμμή. Συνεπώς, δεν είχε απολύτως κανένα ωφέλιμο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, στο τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, που είναι σε λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2022 στη Λάρισα, ο κάθε σταθμάρχης μπορεί να δει ακριβώς τη γραμμή πάνω στην οποία κινείται η αμαξοστοιχία, πριν την είσοδο του τρένου στον σταθμό και μετά την αναχώρησή του. Αυτό το σύστημα έως τον Σεπτέμβριο θα έχει εγκατασταθεί σε όλον τον κύριο άξονα. Έχει απευθυνθεί πρόσκληση στον κ. Σπίρτζη να παραστεί στην Επιτροπή Μεταφορών και Εμπορίου της Βουλής σε κατ’ αντιπαράσταση συζήτηση με τον υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα μεταφορών κ. Γεραπετρίτη, προκειμένου να αποτυπωθεί με έγγραφα και στοιχεία η πραγματική κατάσταση. Ο κ. Γεραπετρίτης θα είναι εκεί. Ο κ. Σπίρτζης θα είναι; Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με νεκρό βρέφος στη Λάρισα – Στη ΜΕΘ η μάνα του, ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος «Διόρθωσαν» με μπλάνκο την ώρα αναχώρησης των δύο σταθμαρχών το μοιραίο βράδυ! Νέο Ψυχικό: Πατέρας κλείδωσε το 7χρονο παιδί του στο σπίτι και εξαφανίστηκε

