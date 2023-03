Σοφία Νικολάου: Αποσύρεται οικειοθελώς από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ Η ίδια φέρεται να θεωρεί ότι πολύ σύντομα θα δικαιωθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη και τότε θα επανακάμψει Γιώργος Ευγενίδης 10.03.2023, 18:43 Αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια η Σοφία Νικολάου, οικειοθελώς κατά πληροφορίες. Ατύπως, όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, η ίδια εκτιμά ότι δεν έτυχε στήριξης από τη ΝΔ, την ώρα που κατά το περιβάλλον της, δεν έχει κατηγορηθεί για τίποτα και δεν υπάρχει πόρισμα που να της αποδίδει ευθύνες. Η υπόθεση των Τεμπών αποτέλεσε καταλύτη των εξελίξεων και άλλαξε τα δεδομένα την ώρα που ο τέως υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, τυγχάνει προς το παρόν στήριξης από το Μέγαρο Μαξίμου. Άλλωστε η υποψηφιότητα της κυρίας Νικολάου είχε αφεθεί ανοιχτή δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Γιάννη Οικονόμου, παρότι η ίδια είχε ανακοινωθεί πως συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια. Έτσι, με δεδομένο συνεπώς ότι ρωτούσαν οι εκλογείς της από την Εύβοια, η ίδια πήρε αυτή την απόφαση. Η ίδια φέρεται να θεωρεί ότι πολύ σύντομα θα δικαιωθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη και τότε θα επανακάμψει. Την ίδια ώρα, πηγές της Πειραιώς επισημαίνουν ότι «επειδή όσα λέει η κυρία Νικολαου, προκαλούν διαφορα ερωτηματικά, οφείλουμε να διευκρινίσουμε το εξής: Στην κυρία Νικολαου ειχε διαμηνυθει με απόλυτα σαφή τρόπο οτι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές». Ειδήσεις σήμερα: Ιατροδικαστής Λεονταρή για Τέμπη: Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για την 23χρονη Εριέττα Λάρισα – Αδελφός 38χρονης: Εγώ έθαψα το μωρό στο χωράφι, δεν ξέραμε ότι είναι έγκυος Μύκονος: Ο αρχαιολόγος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού είχε καταθέσει σε δύο ποινικές υποθέσεις για μαγαζιά στο νησί Γιώργος Ευγενίδης 10.03.2023, 18:43 BEST OF NETWORK 10.03.2023, 12:30 10.03.2023, 16:52 10.03.2023, 14:57 10.03.2023, 14:51 10.03.2023, 10:30 10.03.2023, 14:49

