ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Οικονόμου επιζητά πόλωση και κοκορομαχίες πάνω στα συντρίμμια» Περιμένουμε απαντήσεις επί της ουσίας στα στοιχεία του Σπίρτζη, τονίζει η Κουμουνδούρου «Ο κ. Οικονόμου αντί αλαζονικά να αναζητά πόλωση και κοκορομαχίες πάνω στα συντρίμμια και το πένθος, ας καταλάβει ότι δεν είναι κατήγορος αλλά ελεγχόμενος», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου σε σχέση με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο βουλευτής του κόμματος και υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατά την περίοδο 2015-2019, Χρήστος Σπίρτζης στον ΣΚΑΪ. «Τόσες μέρες έλεγαν πως δήθεν κρυβόταν ο κ. Σπίρτζης. Τώρα που βγήκε περιμένουμε να απαντήσουν επί της ουσίας στα στοιχεία που παρέθεσε και τα οποία επιβεβαιώνουν πως επί ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε το ETCS – που ο ΣΥΡΙΖΑ έφθασε στο 68%, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, όπως περισσότεροι σταθμάρχες, το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου στην Καρόλου και το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, τις οποίες απαξίωσε και κατήργησε η ΝΔ» προσθέτει η αξιωματική αντιπολίτευση. «Στην Επιτροπή της Βουλής λοιπόν όσο και σε κάθε δημόσιο βήμα, αναμένουμε να έρθουν ως απολογούμενοι και να απαντήσουν τόσο ο εδώ και τέσσερα χρόνια αρμόδιος Υπουργός κ. Καραμανλής, που παραιτήθηκε υποκριτικά για να είναι υποψήφιος σαν να μην τρέχει τίποτα σε λίγες μέρες, όσο και οι αρμόδιοι υφυπουργοί Παπαδόπουλος και Καραγιάννης που είναι εξαφανισμένοι», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Σεβασμός στα θύματα σημαίνει σεβασμός στην αλήθεια. Όχι υποκρισία, όχι μετάθεση ευθυνών» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Ιατροδικαστής Λεονταρή για Τέμπη: Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για την 23χρονη Εριέττα Λάρισα – Αδελφός 38χρονης: Εγώ έθαψα το μωρό στο χωράφι, δεν ξέραμε ότι είναι έγκυος Μύκονος: Ο αρχαιολόγος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού είχε καταθέσει σε δύο ποινικές υποθέσεις για μαγαζιά στο νησί BEST OF NETWORK 10.03.2023, 12:30 10.03.2023, 19:02 10.03.2023, 14:57 10.03.2023, 19:59 10.03.2023, 19:49 10.03.2023, 10:30

