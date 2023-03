Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Σήμερα οι αποζημιώσεις στα θύματα των Τεμπών – Μεταβατικές διοικήσεις σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ

Στην ανακοίνωση των μεταβατικών διοικήσεων σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, με πρόσωπα που κατά πληροφορίες θα είναι από το εσωτερικό δυναμικό των δύο οργανισμών αναμένεται να προχωρήσει σήμερα η κυβέρνηση δεδομένου ότι για τους νέους διοικητές έχει αποφασιστεί να υπάρξει δημόσια διεθνής πρόσκληση. Παράλληλα σήμερα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει η ανακοίνωση του πλαισίου των αποζημιώσεων – πιθανότατα με μια γραπτή ανακοίνωση από το υπουργείο Οικονομικών – στις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες από τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Στο θέμα αυτό είχε αναφερθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη λέγοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των συγγενών των θυμάτων, «η οικονομική στήριξη αλλά και η ηθική και ψυχολογική στήριξη. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν άμεσα και με την διακριτικότητα που αυτό απαιτεί» Όπως έγραφε το πρωί της Παρασκευής το thetimes|-.gr το πακέτο της κυβέρνησης θα περιλαμβάνει χρηματικές αποζημιώσεις, ανεξάρτητες από αυτές που είναι υποχρεωμένη να δώσει η Hellenic Train, και ευκαιρίες για μετεγγραφές φοιτητών και τοποθετήσεις στο δημόσιο. Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένεται, επίσης σήμερα, να στείλει επιστολή στους προέδρους των κοινοβουλευτικών κομμάτων προκειμένου να υπάρξει συνάντηση του ίδου είτε μαζί τους είτε με εκπροσώπους, αν αυτοί το επιθυμούν. Στο ίδιο πλαίσιο, δε, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να στείλει επιστολή στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής δηλώνοντας τη διάθεσή του για την ενημέρωση των μελών της. Τα μηνύματα του Μητσοτάκη από το υπουργικό συμβούλιο Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έδωσε τον τόνο του κυβερνητικού ύφους, επιλέγοντας χαμηλούς τόνους, αυτοκριτική για όσα δεν έγιναν, αλλά και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας να αλλάξουν τα κακώς κείμενα. «Αναλαμβάνω την ευθύνη. Και δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από μία σειρά ανθρώπινων σφαλμάτων», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση. «Είναι το προβληματικό κράτος το οποίο σας ζητώ να ανατρέψουμε και θα το ανατρέψουμε, σε όποιον τομέα και αυτό εκδηλώνεται, όσα εμπόδια και αν συναντήσουμε», δεσμεύτηκε σε άλλο σημείο ο κ. Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας την πρόκληση που έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Αλλά και την πρόκληση να πείσει τους πολίτες ότι είναι αυτή που μπορεί να το πετύχει, όπως παραδέχονται κυβερνητικά στελέχη. Ο πρωθυπουργός ζήτησε, επίσης, συγγνώμη «στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως προσωπικά» αναλαμβάνοντας την ευθύνη. «Το γεγονός ότι αυτό το ψηφιακό σύστημα ελέγχου, το έργο της τηλεδιοίκησης, θα λειτουργεί σε λίγους μήνες από τώρα, δεν αποτελεί δικαιολογία, κάνει και τον προσωπικό μου πόνο ακόμα μεγαλύτερο, καθώς δεν προφτάσαμε να το εγκαταστήσουμε πριν συμβεί το κακό» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογράμμισε, μάλιστα, «το τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μία στείρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ: όλοι φταίμε και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Από κυβερνήσεις και διοικήσεις που επί χρόνια κατάντησαν ένα κρίσιμο έργο «γιοφύρι της Άρτας», μέχρι κάποιες συντεχνίες που ταυτόχρονα εμπόδιζαν κάθε αξιολόγηση του προσωπικού των τρένων μας». Ειδήσεις σήμερα: Ποιος και γιατί έδειρε τον αρχαιολόγο που ήλεγχε τις οικοδομές της Μυκόνου Θρίλερ με νεκρό βρέφος στη Λάρισα – Στη ΜΕΘ η μάνα του, ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος «Διόρθωσαν» με μπλάνκο την ώρα αναχώρησης των δύο σταθμαρχών το μοιραίο βράδυ!

