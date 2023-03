Χρήστος Σπίρτζης: Δεν φταίμε όλοι, δεν αισθάνομαι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τα Τέμπη «Δεν υιοθετώ το ανθρώπινο λάθος, έπρεπε να γίνει συντήρηση στο δίκτυο που δεν έγινε» είπε ο υπουργός Μεταφορών επί ΣΥΡΙΖΑ Την εκτίμηση ότι το «όλοι φταίνε» για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη δεν ισχύει, λέγοντας ότι «δεν αισθάνομαι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φταίει», εξέφρασε το μεσημέρι της Παρασκευής ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών επί ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης. «Αν έχουμε μερίδιο ευθύνης δεν αρνηθήκαμε να την πάρουμε, αλλά τεκμηριωμένα με στοιχεία» πρόσθεσε ο κ. Σπίρτζης μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr2nzhtcrco1) «Είναι τραγικό να λέμε ότι σε διπλή σιδηροδρομική γραμή έγινε μετωπική σύγκρουση. Μέχρι το 2018 είχαμε μονή γραμμή και δεν είχαμε τέτοια σύγκρουση. Είχαμε άλλα ατυχήματα αλλά οχι τέτοιο» πρόσθεσε ο κ. Σπίρτζης o οποιος αναφερόμενος ξανά στο επιχείρημα αυτό είπε «μην με τρελαίνετε». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr2o1568srv5) Σύμφωνα με τον ίδιο «κατέρρευσε το σύστημα του ΟΣΕ γιατί επικράτησε μια άλλη λογική» μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι «δεν υιοθετώ το ανθρώπινο λάθος, έπρεπε να γίνει συντήρηση στο δίκτυο που δεν έγινε». Σύμφωνα με τον ίδιο «στον ΟΣΕ και το υπουργείο Μεταφορών όταν σου λέει κάποιος έχει θέμα ασφάλειας, σταματάς, εγώ το έκανα στο Τραμ» ενώ για το δυστύχημα στο Άδενδρο ζήτησε «με όλο τον σεβασμό στους τέσσερις νεκρούς να μην γίνεται σύγκριση σε ανόμοια πράγματα». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr2o2chmgvm9) «Αυτό που ζητώ από τον κ. Μητσοτάκη ως ρουσφέτι να στείλει άλλη μια επιστολή στον κ. Ντογιάκο να ερευνηθούν όλες οι συμβάσεις» είπε, ακόμα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη «στη Λάρισα, υπήρχε και δεύτερο σύστημα τηλεδιοίκησης που υπέστη βλάβη το 2019 και κάηκε και δεν το έφτιαξε κανείς. Γιατί δεν το έφτιαξε κανείς; 9,5 δισ. απευθείας αναθέσεις έκαναν». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr2o53zqosf5) Ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος εξέφρασε «τα βαθιά συλλυπητήρια στις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν και στους εργαζόμενους και σε όλο τον ελληνικό λαό που πενθεί», είπε, επίσης, ότι «δεν νομίζω ότι είναι οι στιγμές για να επιχειρήσει να κάνει κανείς προπαγάνδα καθώς υπάρχει στοχευμένα στον θρήνο το “πού είναι ο Σπίρτζης;”. Έχω λόγο να κρυφτώ; Όταν βλέπεις να σπαράζουν οι πατεράδες και οι μανάδες δεν είναι δυνατόν να βγαίνεις στα κανάλια με τον Άδωνι για να κάνεις καβγά. Σεβάστηκα τον πόνο, δεν μπήκα στην ιστορία αυτή» Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr2nroi2unw1) «Δεν είχαμε το σύστημα τηλεδιοίκησης (σ.σ. επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) αλλά υπήρχε ασφάλεια, θα πηγαίναμε σε 3,5 ώρες στη Θεσσαλονίκη αν είχαμε το σύστημα αυτό» είπε ακόμα ο Χρήστος Σπίρτζης. Ο υπουργός Μεταφορών επί ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε και για τις προσλήψεις κατά τη διάρκεια της θητείας του και απάντησε ότι «μέσα στο Μνημόνιο έγινε προκήρυξη και φέραμε προσωπικό που είχε φύγει από το 2010. Μετατάγησαν μου φαίνεται 100 άτομα από άλλες υπηρεσίες και ο οργανισμός (ΟΣΕ) είχε 1.200 άτομα μόνιμο προσωπικό». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr2o9qngrjb5) Ο Χρήστος Σπίρτζης ρωτήθηκε και για την περιβόητη σύμβαση 717 και είπε ότι «το 2016 καταλάβαμε ότι ήταν άθλια η σύμβαση 717 και κάναμε συμπληρωματική σύμβαση ώστε να παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν μετά τους σχετικούς ελέγχους» Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr2obf9qq5s1) Υποστήριξε, επίσης, ότι «παραδώσαμε το 68% του έργου αλλά η Αlstom δεν υπέγραφε τις μελέτες» Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cr2ojtp25lf5) Στην ερώτηση, τέλος, αν αισθάνεται ότι έγιναν παραλείψεις από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο τότε υπουργός Μεταφορών απάντησε ότι «έκατσα και το σκέφτηκα. Προφανώς θα είχαμε παραλείψεις» ενώ σε νέα ερώτηση για το κοιμόταν ήσυχος ότι τα τρένα ήταν ασφαλή επί δικής του υπουργείας απάντησε «ναι, όταν δεν ένιωθα ότι ήταν ασφαλές το Τραμ, το έκλεισα». Ειδήσεις σήμερα: Ποιος και γιατί έδειρε τον αρχαιολόγο που ήλεγχε τις οικοδομές της Μυκόνου Θρίλερ με νεκρό βρέφος στη Λάρισα – Στη ΜΕΘ η μάνα του, ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ότι ήταν έγκυος «Διόρθωσαν» με μπλάνκο την ώρα αναχώρησης των δύο σταθμαρχών το μοιραίο βράδυ! BEST OF NETWORK 10.03.2023, 12:30 10.03.2023, 07:16 06.03.2023, 15:50 10.03.2023, 14:49 10.03.2023, 14:51 10.03.2023, 10:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )