Βαρουφάκης: Δεν ήταν αναρχικοί… μπράβοι της νύχτας ήταν «Καλά οργανωμένη προβοκάτσια» χαρακτήρισαν το περιστατικό στα Εξάρχεια κατά του Βαρουφάκη στελέχη του ΜεΡΑ25 – Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο Μνήμες από τις δύσκολες εποχές της προηγούμενης δεκαετίας ξύπνησε η τραμπούκικη επίθεση που δέχθηκε χθες το βράδυ ο Γιάνης Βαρουφάκης στα Εξάρχεια. Ο Γραμματέας του ΜεΡΑ25, ο οποίος δειπνούσε σε εστιατόριο των Εξαρχείων, έπεσε θύμα αγνώστων, οι οποίοι τον χτύπησαν, με συνέπεια να χρειαστεί να μεταφερθεί στον «Ευαγγελισμό» για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά το συμβάν, ο κ. Βαρουφάκης έσπευσε να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου, ξεκαθαρίζοντας πως αυτοί που του επιτέθηκαν «δεν ήταν αναρχικοί, αριστεριστές, κομμουνιστές ή νέοι μέλη κανενός κινήματος», αλλά «μπράβοι της νύχτας». Παρεμπιπτόντως: Δεν ήταν αναρχικοί, αριστεριστές, κομμουνιστές ή νέοι μέλη κανενός κινήματος. Μπράβοι της Νύχτας ήταν (και φαινόντουσαν) οι οποίοι επικαλέστηκαν άτσαλα το ψέμα ότι ψήφισα Μνημόνιο. Δεν θα αφήσουμε το παρακράτος και τον υπόκοσμο να μας διχάσει. Συνεχίζουμε! 2/2— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 11, 2023 «Ευχαριστώ το συγκινητικό προσωπικό του Ευαγγελισμού. Ευχαριστώ & για τις ευχές (σχεδόν) όλων σας. Τώρα προέχει να μην αποπροσανατολιστεί κανείς: Θρηνούμε τους 57 των Τεμπών. Προστατεύουμε το αυθόρμητο κίνημα των νέων, την ελπίδα ότι η Ελλάδα θα αλλάξει. Ραντεβού στους δρόμους. Παρεμπιπτόντως: Δεν ήταν αναρχικοί, αριστεριστές, κομμουνιστές ή νέοι μέλη κανενός κινήματος. Μπράβοι της Νύχτας ήταν (και φαινόντουσαν) οι οποίοι επικαλέστηκαν άτσαλα το ψέμα ότι ψήφισα Μνημόνιο. Δεν θα αφήσουμε το παρακράτος και τον υπόκοσμο να μας διχάσει. Συνεχίζουμε!» έγραψε ο κ. Βαρουφάκης. «Καλά οργανωμένη προβοκάτσια» Η ομόθυμη καταδίκη των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, υπενθύμισε ότι τέτοια φασιστικά περιστατικά δεν είναι ανεκτά στην δημοκρατία. Στελέχη του ΜΕΡΑ25, μιλώντας στο thetimes|-.gr, έκαναν λόγο για προβοκάτσια αλλά και για ένα «επαγγελματικό» χτύπημα. «Πρόκειται για μια καλά οργανωμένη προβοκάτσια, μια φασιστική επίθεση κατά του Γιάνη Βαρουφάκη», τόνισε χαρακτηριστικά στενός συνεργάτης του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης το βράδυ της Παρασκευής δειπνούσε στο εστιατόριο «Γιάντες» στα Εξάρχεια μαζί με τη σύζυγό του, Δανάη Στράτου και τη συντονιστική επιτροπή του DIEM25, η οποία βρισκόταν αυτές τις μέρες στην Αθήνα για να συνεδριάσει. Ξαφνικά, ομάδα αγνώστων φώναζε απέξω συνθήματα κατά του Γιάνη Βαρουφάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «βγες έξω κάθαρμα που υπέγραψες τα μνημόνια». Τότε ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25, σηκώθηκε και πήγε στον προαύλιο χώρο του εστιατορίου, ώστε να δει τι συμβαίνει. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, δέχθηκε την επίθεση 4 ατόμων, ο ένας εκ των οποίων βιντεοσκοπούσε το συμβάν. Όλοι ήταν μαυροφορομένοι και είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά προσώπου τους με fullface. Τα περισσότερα χτυπήματα κατά του κ. Βαρουφάκη, ήταν στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη μύτη, κακώσεις και αρκετούς μώλωπες. Όπως τονίζουν άνθρωποι από το περιβάλλον του, τα χτυπήματα ήταν 2-3 αλλά πολύ δυνατά. Αμέσως, μαζί με τη σύζυγο του ο Γιάνης Βαρουφάκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπεβλήθη σε σειρά εξετάσεων. Η κλινική του εικόνα, δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο, οι γιατροί του πρότειναν να μείνει ένα βράδυ στο νοσοκομείο. Όμως, ο ίδιος, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε τις οδηγίες των ειδικών επέλεξε να επιστρέψει σπίτι του. Από το νοσοκομείο, αποχώρησε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα αποφεύγοντας να κάνει οποιαδήποτε δήλωση στους δημοσιογράφους. Όπως υπογράμμισαν συνεργάτες του, «αύριο (σ.σ. σήμερα, Σάββατο), θα τα πούμε όλα». Στενοί συνεργάτες του, που βρέθηκαν δίπλα του στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή, ανέφεραν ότι ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται σε καλή και ήρεμη ψυχολογική κατάσταση. Σημείωσαν επίσης, ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης, από προσωπική επιλογή, δεν έχει αστυνομική φρουρά και κινείται μόνος του με την μηχανή. Επιπλέον, όπως υπογραμμίζουν, αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της επίθεσης και για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξεκινήσουν άμεσα σειρά πρωτοβουλιών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιάνης Βαρουφάκης, δέχεται επίθεση από μέλη του αναρχικού κόσμου. Το 2015, πάλι στο ίδιο εστιατόριο στη Βαλτετσίου, βρισκόταν μαζί με τη σύζυγο του και φίλους τους όταν εισέβαλαν άγνωστοι και φώναζαν συνθήματα, πέταξαν μπουκάλια με νερό και απαιτούσαν να αποχωρήσει αμέσως από τα Εξάρχεια. Τότε, το περιστατικό είχε λήξει χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Το ΜΕΡΑ25, σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για μια θρασύδειλη και φασιστική επίθεση από τραμπούκους. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «ολιγομελής ομάδα τραμπούκων μπήκε στο εστιατόριο με βίαιες διαθέσεις», φωνάζοντας: «έλα έξω κάθαρμα που υπέγραψες Μνημόνια». Ο γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 σηκώθηκε για να τους μιλήσει και τότε σύμφωνα με την ανακοίνωση, «τραμπούκοι απάντησαν αμέσως με βία, ξυλοκοπώντας άγρια το Γραμματέα του ΜέΡΑ25». Τέλος το κόμμα σημειώνει: «δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν υποχωρούμε. Στο σκοτάδι, απαντάμε με μία λέξη: ΜέΡΑ». Ολόκληρη η ανακοίνωση: «Πριν από λίγο ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης έγινε θύμα θρασύδειλης φασιστικής επίθεσης από προβοκάτορες τραμπούκους. Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 συνέτρωγε στο εστιατόριο Γιάντες, (ένα μέρος που επισκέπτεται συχνά) με συνοδοιπόρους του Diem25 από όλη την Ευρώπη, όταν ολιγομελής ομάδα τραμπούκων μπήκε στο εστιατόριο με βίαιες διαθέσεις, φωνάζοντας «έλα έξω κάθαρμα που υπέγραψες Μνημόνια» Ο Γιάνης Βαρουφάκης σηκώθηκε για να τους μιλήσει. Οι τραμπούκοι απάντησαν αμέσως με βία, ξυλοκοπώντας άγρια το Γραμματέα του ΜέΡΑ25. Ας προβληματιστούν από το σημερινό επεισόδιο αυτοί που διακινούν επί σκοπώ το ψευδές και συκοφαντικό αφήγημα που χρησιμοποίησαν οι σημερινοί τραμπούκοι. Εμείς δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν υποχωρούμε. Στο σκοτάδι, απαντάμε με μία λέξη: ΜέΡΑ». Η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε ανακοινώσεις τους καταδίκασαν την επίθεση. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε tweet της, αναφέρει: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Προσβάλλει τους θεσμούς και τις αξίες μας, υπονομεύει τη συνύπαρξή μας. Είναι απόλυτη και καθολική η καταδίκη της επίθεσης στον @yanisvaroufakis, στον οποίο εύχομαι ταχεία ανάρρωση. Ευθύνη όλων η περιφρούρηση του πολιτικού μας πολιτισμού». Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του τονίζει πως «η επίθεση στον κ. Βαρουφάκη είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τη Δημοκρατία μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση και είμαι βέβαιος ότι η Ελληνική Αστυνομία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος τηλεφώνησε στον Γιάνη Βαρουφάκη και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και διαβεβαίωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, η γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Όλγα Γεροβασίλη επικοινώνησε με τον κ. Βαρουφάκη. Του μετέφερε τη συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ και ευχές για ανάρρωση. Ο Γιάνης Βαρουφάκης, της είπε ότι είναι καλά και την ευχαρίστησε. Σε ανακοίνωση του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την τραμπούκικη επίθεση που δέχτηκε απόψε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης. Αυτού του είδους οι πρακτικές στρέφονται κατά κάθε είδους Δημοκρατίας. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ορίζει με τον νόμο της βίας πού θα κυκλοφορεί οποιοσδήποτε πολίτης. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι αρχές θα ερευνήσουν και θα εξιχνιάσουν άμεσα αυτή την άθλια ενέργεια. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον Γιάννη Βαρουφάκη». Με τη σειρά του, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, καταδικάζει το περιστατικό λέγοντας: Καταδικάζουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά την επίθεση εναντίον του @yanisvaroufakis Η βία -ιδίως εκείνη που υποκρίνεται ότι έχει «πολιτικό» περιεχόμενο- προσβάλλει τον πυρήνα της δημοκρατίας μας. Ο εκφασισμός της δημόσιας ζωής -από όπου κι αν προέρχεται- δεν θα περάσει.. Ν. Καραθανασόπουλος: Το ΚΚΕ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στον Γ. Βαρουφάκη Την επίθεση στον Γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γ.Βαρουφάκη καταδίκασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Το ΚΚΕ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στον Γ. Βαρουφάκη, ανέφερε στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για προβοκατόρικη ενέργεια. Ελληνική Λύση: Παρακρατική επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη «Η απόλυτα καταδικαστέα, παρακρατική επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη επιβεβαιώνει δυστυχώς τις πρόσφατες καταγγελίες του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου για τις «κουκούλες που κουκουλώνουν τη δημοκρατία»» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης. «Η ΝΔ υποσχέθηκε νόμο και τάξη αλλά έφερε ανασφάλεια και ασυδοσία, για να συνεχίσει την «άνομη» διακυβέρνηση της», αναφέρει η Ελληνική Λύση. Ειδήσεις σήμερα: Ιατροδικαστής Λεονταρή για Τέμπη: Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για την 23χρονη Εριέττα Λάρισα – Αδελφός 38χρονης: Εγώ έθαψα το μωρό στο χωράφι, δεν ξέραμε ότι είναι έγκυος Μύκονος: Ο αρχαιολόγος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού είχε καταθέσει σε δύο ποινικές υποθέσεις για μαγαζιά στο νησί BEST OF NETWORK 10.03.2023, 12:30 10.03.2023, 19:02 10.03.2023, 14:57 10.03.2023, 19:59 10.03.2023, 19:49 10.03.2023, 15:00

