Επεισόδιο στο Ίλιον μεταξύ αναρχικών και Δημήτρη Βίτσα Τον προπηλακίσαμε και έγινε σύρραξη, λένε οι αναρχικοί – Δεν επιτρέψαμε στους αναρχικούς να τον πλησιάσουν, τονίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ – Τι έγινε σε συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Ίλιον Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Βίτσα προπηλάκισε ομάδα αναρχιικών το μεσημέρι του Σαββάτου, στη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη σε πλατεία στο Ίλιον. Συγκεκριμένα, ομάδα 4-5 ατόμων όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του κ. Βίτσα στο σημείο, ξεκίνησαν να τον αποδοκιμάζουν και κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος του. Ωστόσο, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και λοιποί συγκεντρωμένοι που βρίσκονταν στο σημείο, τους απομάκρυναν και δεν τους επέτρεψαν να τον πλησιάσουν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν από την Κουμουνδούρου. Από την πλευρά της, η ομάδα «Πρωτοβουλία Αναρχικών Αγίων Αναργύρων-Καματερού» που συμμετείχε στο επεισόδιο, επιβεβαίωσε το συμβάν, την κίνηση κατά του Βίτσα και έκανε λόγο και για σύρραξη με τους διαδηλωτές. «Του επιτεθήκαμε και ακολούθησε μια εκτεταμένη σύρραξη και συμπλοκή με δεκάδες οπαδούς του και με την υποστήριξη (σε ορισμένα παραδείγματα και επί του πρακταίου υποστήριξη) των τοπικών οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Όλοι οι σύντροφοι/ισσες είναι καλά παρά την συντριπτική ανισότητα της συμπλοκής» σημείωσαν στην ανακοίνωσή τους. Ειδήσεις σήμερα: Πώς πήρε ένα μήνα αναρρωτική ο επιθεωρητής Νικολάου – Όλο το απόρρητο πόρισμα της ΕΔΕ «Αξίζει να το προσπαθήσουμε με τους Έλληνες» λέει για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Δημοσκόπηση της GPO μετά τα Τέμπη: Στις 3,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ BEST OF NETWORK 11.03.2023, 12:30 11.03.2023, 10:38 10.03.2023, 19:59 11.03.2023, 14:54 11.03.2023, 14:55 11.03.2023, 15:30

