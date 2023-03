Επικοινωνία Θεοδωρικάκου με τον Βαρουφάκη – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, επικοινώνησε με τον Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος βρίσκεται στον «Ευαγγελισμό» μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από κουκουλοφόρους στα Εξάρχεια το βράδυ της Παρασκευής. Ο κ. Θεοδωρικάκος του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και διαβεβαίωσε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Επίσης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι, το επίμαχο χρονικό διάστημα ο Γραμματέας του ΜεΡΑ25 με δική του πρωτοβουλία δεν συνοδευόταν από την προσωπική του αστυνομική φρουρά. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας μετέβησαν άμεσα στο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταβεί ο Γραμματέας του ΜεΡΑ25 για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. «Η επίθεση στον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη προκαλεί τον αποτροπιασμό όλων μας», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter. «Η καταδίκη της είναι αυτονόητη, όπως και η ευχή για ταχεία ανάρρωση. Οι δράστες πρέπει να εντοπισθούν και να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», προσθέτει. Η επίθεση στον επικεφαλής του ΜέΡΑ25, @yanisvaroufakis προκαλεί τον αποτροπιασμό όλων μας. Η καταδίκη της είναι αυτονόητη, όπως και η ευχή για ταχεία ανάρρωση. Οι δράστες πρέπει να εντοπισθούν και να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 10, 2023 «Καταδικάζουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά την επίθεση στον κ. Γ. Βαρουφάκη. Στη Δημοκρατία δεν έχουν θέση οι τραμπούκοι», αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Καταδικάζουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά την επίθεση στον κ. Γ. Βαρουφάκη. Στη Δημοκρατία δεν έχουν θέση οι τραμπούκοι — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) March 10, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Ιατροδικαστής Λεονταρή για Τέμπη: Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για την 23χρονη Εριέττα Λάρισα – Αδελφός 38χρονης: Εγώ έθαψα το μωρό στο χωράφι, δεν ξέραμε ότι είναι έγκυος Μύκονος: Ο αρχαιολόγος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού είχε καταθέσει σε δύο ποινικές υποθέσεις για μαγαζιά στο νησί

