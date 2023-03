Μάρδας: Μήπως ο Βαρουφάκης επεδίωξε τον ξυλοδαρμό του; – Ανασκεύασε, μιλώντας για λάθος Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ κατέβασε την επίμαχη ανάρτηση – Να αποσυρθεί από υποψήφιος βουλευτής, ζητά το ΜέΡΑ25 «Αδιανόητη» χαρακτηρίζει ο πρώην εκπροσωπος τυπου του ΜεΡΑ25 και υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, Μιχάλης Κριθαρίδης την ανάρτηση του Δημήτρη Μάρδα, υποψηφίου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ο οποίος αναρωτήθηκε σε ανάρτηση του, αν επεδίωξε τον ξυλοδαρμό του, αφού όπως υποστηρίζει, οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το κόμμα του.. Ο κ. Κριθαρίδης, ζητά επίσης να αποσύρει ο Αλέξης Τσίπρας από τις λίστες του τον κ. Μάρδα. Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Κριθαρίδη: Θα είναι μετά από αυτές τις αδιανόητες αναρτήσεις υποψήφιος του @syriza_gr ο κ. Μάρδας κ. @atsipras στην Θεσσαλονίκη; Φανταζόμαστε κι ελπίζουμε πως όχι. Τον αφήνουμε όμως στην κρίση της ηγεσίας και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όπως και των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Θα είναι μετά από αυτές τις αδιανόητες αναρτήσεις υποψήφιος του @syriza_gr ο κ. Μάρδας κ. @atsipras στην Θεσσαλονίκη; Φανταζόμαστε κι ελπίζουμε πως όχι. Τον αφήνουμε όμως στην κρίση της ηγεσίας και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όπως και των πολιτών της Θεσσαλονίκης. pic.twitter.com/8pKSdHlZ0P— Μιχάλης Κριθαρίδης – Michalis Kritharidis (@m_kritharidis25) March 11, 2023 Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Μάρδας, κατέβασε την επίμαχη ανάρτηση και σε νέα, ανασκεύασε. Σε αυτήν αναφέρει: «Περί Βαρουφακη… Λάθος ερωτήματα και θέσεις που μπορεί να οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα, ειναι δυνατόν να υπάρχουν σε πολλά θέματα. Δε φοβόμαστε να τα παραδεχθούμε και να τα διορθώνουμε…Έτσι προάγεται η πολιτική και όχι μόνο…» Η νέα ανάρτηση του Δημήτρη Μάρδα: Ειδήσεις σήμερα: Παύλος Πολάκης: «Πανηγυρίζει» για την απομάκρυνση της Σοφίας Νικολάου από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Την παρομοιάζει με… σμέρνα Αγγελική Νικολούλη: «Σε παίρνουμε και μας κλείνεις το τηλέφωνο, για όνομα του Θεού» Κρήτη: Αφού τον ξυλοκόπησε, τον καταδίωξε και μετά τον τράκαρε! BEST OF NETWORK 11.03.2023, 12:30 11.03.2023, 10:38 10.03.2023, 19:59 11.03.2023, 14:54 11.03.2023, 14:55 11.03.2023, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )