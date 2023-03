Μάρδας: Συγνώμη στον Βαρουφάκη για την ατυχή ανάρτησή μου Η δήλωση του Μάρδα εξόργισε τα στελέχη του ΜΕΡΑ25 – Υπονόησε ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης, σκηνοθέτησε τον ξυλοδαρμό του – Ανασκεύασε και σε δήλωση του απολογήθηκε Μετά την σφοδρή αντίδραση του ΜΕΡΑ25, ο Δημήτρης Μάρδας ζήτησε συγνώμη από τον Γιάνη Βαρουφάκη για προηγούμενο σχόλιο του που αφορούσε τον ξυλοδαρμό που υπέστη χθες το βράδυ στα Εξάρχεια. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, και νυν υποψήφιος βουλευτής στη Θεσσαλονίκη, είχε υπονοήσει ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης ενδεχομένως να επεδίωξε τον ξυλοδαρμό του, βλέποντας τη δημοσκοπική κάθοδο του κόμματος του. Το σχόλιο του αυτό, προκάλεσε την «έκρηξη» του πρώην εκπροσώπου τύπου του ΜΕΡΑ25, Μιχάλη Κριθαρίδη, ο οποίος ζήτησε ακόμη και την απόσυρση του Δημήτρη Μάρδα από τις λίστες υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μάρδας, κατέβασε την επίμαχη ανάρτησή του, ανασκεύασε και προχώρησε στην εξής δήλωση: Η απερίσκεπτη χρήση του Διαδικτύου οδηγεί πολλές φορές σε αστοχίες για τις οποίες λίγο αργότερα μετανιώνουμέΗ συγνώμη μου προς τον κ. Βαρουφάκη για την άτυχη ανάρτησή μου είναι αυτονόητη και ειλικρινής. Η ανάρτησή του Μιχάλη Κριθαρίδη: Θα είναι μετά από αυτές τις αδιανόητες αναρτήσεις υποψήφιος του @syriza_gr ο κ. Μάρδας κ. @atsipras στην Θεσσαλονίκη; Φανταζόμαστε κι ελπίζουμε πως όχι. Τον αφήνουμε όμως στην κρίση της ηγεσίας και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όπως και των πολιτών της Θεσσαλονίκης. pic.twitter.com/8pKSdHlZ0P— Μιχάλης Κριθαρίδης – Michalis Kritharidis (@m_kritharidis25) March 11, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Πώς πήρε ένα μήνα αναρρωτική ο επιθεωρητής Νικολάου – Όλο το απόρρητο πόρισμα της ΕΔΕ «Αξίζει να το προσπαθήσουμε με τους Έλληνες» λέει για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Δημοσκόπηση της GPO μετά τα Τέμπη: Στις 3,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ BEST OF NETWORK 11.03.2023, 12:30 11.03.2023, 16:42 10.03.2023, 19:59 11.03.2023, 14:54 11.03.2023, 14:55 11.03.2023, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )