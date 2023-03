Παύλος Πολάκης: «Πανηγυρίζει» για την απομάκρυνση της Σοφίας Νικολάου από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ – Την παρομοιάζει με… σμέρνα Υποστηρίζει ότι ο Τομέας Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ την εξανάγκασε σε παραίτηση Ο Παύλος Πολάκης «ξαναχτύπησε» στο Facebook με μια ανάρτηση για τη Σοφία Νικολάου, μετά την είδηση ότι αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ στην Εύβοια. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα του οποίου εκκρεμεί ακόμη, καθώς τα πειθαρχικά όργανα του κόμματος δεν συνεδρίασαν λόγω της τραγωδίας των Τεμπών, έσπευσε να σχολιάσει την απομάκρυνση της κυρίας Νικολάου, πανηγυρίζοντας και μιλώντας, ουσιαστικά, για δική του… επιτυχία. Παρομοίασε, δε, την τέως γενική γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, με… σμέρνα. Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη: «Το Γενάρη ανάρτησα το βίντεο που ξαναβαζω τωρα ονοματίζοντας βουλευτές και στελέχη της ΝΔ που αποκαλύψαμε τα σκάνδαλα τους ή και εξαναγκάσαμε σε παραίτηση ως Τομεας Διαφάνειας του Συριζα -ΠΣ. Σήμερα προστέθηκε άλλη μια η ΝΙΚΟΛΑΟΥ που έβγαλαν από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ μετά τις δικες μας αποκαλυψεις και βάζω και τη φωτογραφια με τη σμέρνα…. που ταιριάζει στην εν λόγω κυρία…. Έτσι γιατί: «Εμείς θα το γλεντιζουμε κι όπου το βγάλει η βράση …….» (Συμπληρώστε όσοι την ξέρετε τη μαντινάδα..)». BEST OF NETWORK 11.03.2023, 10:00 11.03.2023, 10:38 10.03.2023, 19:59 11.03.2023, 10:32 11.03.2023, 10:24 11.03.2023, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )